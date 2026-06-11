11 de junio de 2026 - 12:38

El riesgo país cayó a 446 puntos y alcanzó su nivel más bajo en ocho años

Luego de la mejora de la calificación de la deuda soberana, el riesgo país se situó al mismo nivel en el que estuvo en el 2018.

El riesgo país cayó a 446 puntos y alcanzó su nivel más bajo en ocho años.

El riesgo país cayó a 446 puntos y alcanzó su nivel más bajo en ocho años.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El riesgo país de Argentina profundizó este jueves su tendencia descendente y perforó una nueva marca histórica para la gestión de Javier Milei. El indicador elaborado por JPMorgan Chase retrocedió 57 unidades y se unicó en 446 puntos básicos, el nivel más bajo registrado en los últimos ocho años.

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La última vez que el índice había mostrado un valor similar fue el 16 de mayo de 2018, cuando cerró en 450 puntos.

El movimiento fue acompañado por una mejora generalizada en los mercados financieros. En la apertura de la jornada, los bonos argentinos en dólares que cotizan en el exterior avanzan hasta 4%, mientras que las acciones de empresas nacionales negociadas en Wall Street también registran fuertes subas.

Los papeles bancarios encabezan las ganancias, con incrementos que alcanzan el 10,8%.

El precio del dólar hoy

En paralelo, el mercado cambiario mostraba una tendencia bajista. El dólar oficial se ofrece a $1450 en las pantallas del Banco Nación, mientras que los tipos de cambio financieros retrocedieron cerca de 1,4%.

El dólar MEP cotiza a $1447 y el contado con liquidación (CCL) se negocia en torno a los $1492.

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Bajó el dolar.

Bajó el dolar.

La evolución del riesgo país representa uno de los indicadores más observados por los inversores para medir la percepción sobre la capacidad de pago de la deuda argentina.

Cuando asumió el presidente Javier Milei, en diciembre de 2023, el índice superaba los 1900 puntos básicos. Desde entonces inició un proceso de descenso sostenido, pero con algunos períodos de volatilidad.

Durante septiembre de 2025, el indicador llegó a superar los 1400 puntos luego del triunfo del kirchnerismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, tras las elecciones nacionales de octubre volvió a retomar una trayectoria descendente.

El presidente Javier Milei habla ante la Asamblea Legislativa 2026, escoltado por la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem
Cuando asumió Milei el riesgo país superaba los 1900 puntos.

Cuando asumió Milei el riesgo país superaba los 1900 puntos.

El riesgo país había cerrado 2025 en 571 puntos y continuó bajando durante el primer semestre de 2026. El 28 de enero alcanzó un mínimo de 481 unidades, registro que fue superado este 11 de junio al ubicarse en 446 puntos.

De esta manera, el indicador acumula una baja de 125 puntos básicos, equivalente a una caída del 21,9%, desde comienzos de año.

Entre los factores que explican la mejora, los analistas destacan la reciente decisión de S&P de elevar la calificación crediticia de la Argentina. “El Gobierno obtuvo mayor acceso a liquidez para hacer frente a su deuda gracias a los continuos superávits fiscales y a la reducción de los desequilibrios económicos, incluida una menor inflación”, señaló la calificadora al fundamentar la mejora.

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