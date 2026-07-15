El riesgo país registró otra caída y las acciones argentinas tuvieron un buen desempeño en Wall Street

Los activos argentinos volvieron a mostrar un desempeño positivo este martes en los mercados financieros. Las acciones que cotizan en Wall Street cerraron con mayoría de ganancias, mientras que el riesgo país descendió hasta los 404 puntos básicos , consolidando una tendencia bajista que lo acerca nuevamente al umbral de los 400 puntos.

Luis Caputo celebró el dato de la inflación de junio de 1,9%: "Es la más baja en 10 meses"

La inflación de junio fue de 1,5% en Mendoza y 1,9% en el país: cuánto acumuló en el semestre

El indicador elaborado por JP Morgan retrocedió seis unidades respecto de la jornada anterior, equivalente a una baja del 1,5% , y se ubicó en niveles similares a los registrados en 2018 , cuando había logrado ubicarse por debajo de esa marca.

Entre los factores que favorecieron la mejora del mercado se destacó la publicación del dato de inflación de junio , que se ubicó en su nivel más bajo de los últimos diez meses y volvió a situarse por debajo del 2%.

A esto se sumó la fuerte intervención compradora del Banco Central de la República Argentina (BCRA) , que adquirió más de US$530 millones , fortaleciendo el proceso de acumulación de reservas que viene sosteniendo durante el año.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) señalaron que, con esta operación, las compras acumuladas del organismo durante julio alcanzaron los US$1.102 millones , de los cuales US$812 millones se concentraron en las últimas dos ruedas.

La sociedad de bolsa destacó además que el promedio diario de compras asciende a US$138 millones, un ritmo comparable con el registrado en abril, considerado hasta ahora el mes de mayor acumulación de reservas desde el inicio del programa económico.

Banco Macro, Galicia y Globant encabezaron las ganancias

En la Bolsa de Nueva York, las acciones argentinas operaron mayoritariamente en terreno positivo. Entre los mejores desempeños se destacaron Banco Macro, con una suba del 4,6%; Grupo Galicia, que avanzó 3,7%; y Globant, con un incremento del 3,4%.

La tendencia también se trasladó al mercado local. El índice S&P Merval ganó 1,9% y cerró en 3.291.246,06 puntos, mientras que medido en dólares registró una mejora del 1,8%.

Entre las acciones con mayores avances en la plaza porteña sobresalieron Supervielle, con una suba del 6,1%; Banco Macro, que avanzó 4,41%; y Metrogas, con una ganancia del 3,7%.