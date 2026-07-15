Récord histórico: más de 24,5 millones de pasajeros volaron en Argentina en el primer semestre

Los aeropuertos argentinos registraron un movimiento récord durante el primer semestre de 2026. Entre enero y junio viajaron 24.565.836 pasajeros , la cifra más alta para ese período desde que existen registros, según informó la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

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El volumen de pasajeros superó en un 1% al registrado en el mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 24.355.308 pasajeros. Además, quedó un 15% por encima de los niveles de 2024 y un 13% por encima de los de 2023, consolidando la recuperación del sector.

El incremento del tráfico aéreo también se reflejó en la actividad operativa. En los primeros seis meses se registraron 193.900 movimientos aéreos, un 10% más que en 2024 y un 7% por encima de los valores de 2023 .

Los movimientos aéreos incluyen despegues y aterrizajes de vuelos comerciales, regulares y no regulares en la red aeroportuaria nacional. Los números semestrales fueron apuntalados por la actividad registrada en junio, cuando 3.144.651 pasajeros utilizaron los aeropuertos argentinos.

De ese total, 2.044.144 viajeros correspondieron a vuelos de cabotaje , mientras que 1.100.507 pasajeros utilizaron servicios internacionales, reflejando una fuerte demanda tanto en el mercado doméstico como en las conexiones con el exterior.

El primer semestre de 2026 registró 24.565.836 pasajeros y 193.900 operaciones aéreas, consolidando el crecimiento de la actividad aerocomercial y la conectividad federal. pic.twitter.com/ERh5be651I

El Gobierno atribuye el crecimiento a “Cielos Abiertos”

Desde el Gobierno nacional atribuyen parte de este desempeño a la profundización de la política de Cielos Abiertos, una estrategia que busca ampliar la competencia en el mercado aerocomercial argentino mediante la incorporación de nuevas compañías, frecuencias y rutas internacionales.

En los últimos dos años, la gestión de Javier Milei impulsó “acuerdos bilaterales” con distintos países para flexibilizar el acceso de aerolíneas extranjeras y facilitar nuevas operaciones. El proceso permitió el ingreso o expansión de operadores regionales y de bajo costo que incrementaron la oferta de asientos disponibles.

Entre ellos se encuentran compañías como Arajet, Sky Airline, JetSMART y otras aerolíneas que reforzaron servicios hacia destinos de América Latina y el Caribe.

Especialistas resaltan la mayor competencia

Según especialistas del sector, una mayor competencia tiende a generar más frecuencias, una diversificación de rutas y mejores alternativas tarifarias para los pasajeros. Uno de los indicadores más destacados del informe de ANAC está vinculado con la denominada conectividad federal, un objetivo perseguido desde hace años por la industria turística y las provincias.

Durante junio, 168.625 pasajeros viajaron directamente desde aeropuertos del interior hacia destinos internacionales sin pasar por Buenos Aires, una cifra que evidencia el crecimiento de las operaciones punto a punto desde distintas regiones del país.

Ese volumen representa una mejora del 4% respecto de junio de 2025, del 41% frente a 2024 y del 83% en comparación con los niveles observados en 2023.

De esta manera, continúa fortaleciéndose una tendencia que permite a los viajeros acceder a destinos internacionales desde ciudades como Córdoba, Rosario, Mendoza, Salta, Tucumán, Bariloche o Iguazú sin necesidad de realizar conexiones en Aeroparque o Ezeiza.

El fenómeno viene acompañado por la incorporación de nuevas rutas.