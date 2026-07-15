15 de julio de 2026 - 22:05

El consumo privado cayó 1,1% en junio y profundizó su tendencia negativa

El gasto de los hogares acumuló su séptima baja interanual consecutiva, aunque mostró una leve mejora respecto a mayo. Indumentaria, carne vacuna y electrodomésticos fueron los rubros más afectados.

El consumo privado cayó 1,1% en junio y profundizó su tendencia negativa

El consumo privado cayó 1,1% en junio y profundizó su tendencia negativa

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El consumo privado registró en junio una caída del 1,1% en comparación con el mismo mes del año pasado y un alza de 1,2% con respecto a mayo, según un informe del Índice de Consumo Privado (ICP-UP), elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo (UP) y al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

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Este resultado representa la séptima baja interanual consecutiva del indicador, lo que consolida una tendencia de retracción en el gasto de los hogares durante el primer semestre de 2026. En lo que va del año, la merma acumulada alcanza el 1,7% respecto al mismo periodo de 2025.

Pese al retroceso frente al año anterior, la medición desestacionalizada mostró un avance del 1,2% respecto a mayo. Este incremento mensual interrumpe una etapa de estabilidad en los niveles de compra observada en los meses previos.

Según los datos analizados por la casa de estudios, “luego de dos meses de virtual estancamiento, el índice volvió a mostrar señales de recuperación en la comparación mensual”.

Indumentaria y calzado lideraron la caída del consumo

Este monitor mensual utiliza indicadores de alta frecuencia para anticipar las cifras oficiales del gasto de consumo final de los hogares en el país. Para su confección, se procesan más de 30 variables, incluyendo ventas minoristas, patentamientos y recaudación tributaria.

El rubro de indumentaria y calzado, sufrió la mayor caída con un -3,8% interanual

El rubro de indumentaria y calzado, sufrió la mayor caída con un -3,8% interanual

Al observar el comportamiento por categorías, los resultados presentan diferencias marcadas. El rubro de bienes semidurables, que incluye indumentaria y calzado, sufrió la mayor caída con un -3,8% interanual.

Los bienes durables retrocedieron un 1,2% y los servicios recreativos se mantuvieron sin cambios. El único sector que mostró crecimiento fue el de consumo masivo, con un alza del 1,1%.

Qué pasó con el consumo de carnes

Dentro del segmento de alimentos, se registró una disparidad en el consumo de proteínas. El informe destaca que "el consumo de carne porcina subió en mayo en la comparación interanual (3,9%), pero el resto mostró mayoría de bajas".

En detalle, el consumo de carne vacuna se contrajo un 13,5% y el de carne aviar un 8,0%. Asimismo, las ventas de combustibles al público cayeron un 2,4% en términos interanuales.

El consumo de carne porcina subió en mayo en la comparación interanual

El consumo de carne porcina subió en mayo en la comparación interanual

Baja en ventas, construcción y financiamiento

Por otro lado, mientras que el patentamiento de motocicletas creció un 42,3%, el de automóviles cayó un 13,7% en el sexto mes del año.

Otros indicadores del rubro también mostraron cifras negativas, como los despachos de cemento en bolsa, que bajaron un 5,0%, y la facturación de electrodomésticos, con un descenso del 11,6%.

El gasto en esparcimiento también se vio afectado por la coyuntura económica. De acuerdo con el reporte, "el consumo en restaurantes tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires registró en junio su cuarta caída consecutiva, con una baja de 3,7% interanual".

Esta tendencia se repitió en los centros comerciales, donde las ventas de ropa y calzado disminuyeron un 7,2% y las de supermercados un 13,8%. Finalmente, los indicadores generales reflejan una menor disponibilidad de recursos y financiamiento.

Por otro lado, la recaudación del IVA, medida en términos reales, retrocedió un 4,2% en junio. En paralelo, el uso de crédito se redujo, con una caída del 5,2% en las compras con tarjeta de crédito y una baja del 2,2% en los préstamos personales.

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