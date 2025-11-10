10 de noviembre de 2025 - 10:37

La Unión Industrial Argentina planteará la agenda del futuro de la producción

La Unión Industrial Argentina tendrá este jueves su conferencia anual bajo el título “El futuro se produce hoy”. La agenda del evento.

Martín Cabrales será el presidente de la Conferencia Anual de la UIA

Martín Cabrales será el presidente de la Conferencia Anual de la UIA

Foto:

UIA
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La Unión Industrial Argentina (UIA) ha puesto el foco en la necesidad de alcanzar consensos transversales y de transformar el llamado costo argentino en activos y así lo planteará en su 31° Conferencia Anual. El evento se estructurará alrededor de los ejes centrales del “Nuevo Contrato Productivo”, un documento clave presentado por la entidad durante el Día de la Industria de este año.

Leé además

Martín Rappallini,  presidente de la Unión Industrial Argentina.

La UIA presenta su 31ª Conferencia Industrial: "El futuro se produce hoy"

Por Redacción
El moderno hotel tendrá 10 habitaciones en suite divididas en tres distintas categorías.

De lujo: así será el nuevo hotel boutique que tendrá Chacras de Coria

Por Matías Carretero

La jornada del jueves 14 de noviembre en Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC) promete ser un espacio de debate crucial sobre diversos temas que impactan directamente en el futuro productivo del país. Bajo el título “El Futuro se produce hoy”, entre los ejes centrales a desarrollar se encuentran: Competitividad sistémica, transformación digital, reformas estructurales necesarias para el crecimiento, puesta en valor de una visión productiva federal, desafíos comunicacionales y el rol de la industria frente a los desafíos nacionales e internacionales.

En este marco, un debate central será la búsqueda de estrategias para superar el “costo argentino” y lograr la integración del país a las cadenas globales de valor. El presidente de la UIA, Martín Rappallini, subrayó la importancia de estos acuerdos al tiempo que enfatizó que Argentina debe avanzar en los consensos que permitan “producir nuestro futuro desde el presente”.

Según Rappallini, esto implica “darle músculo a la competitividad con una mirada integral” que promueva un salto de calidad en áreas vitales. De este modo, es clave poner el foco en infraestructura y Logística, conectividad, financiamiento productivo, desarrollo territorial y sistema tributario y legislación laboral.

Competitividad, la palabra clave

Martín Cabrales, presidente de esta 31ª edición de la Conferencia, resaltó que el evento forma parte de una agenda de continuidad institucional para trabajar con propuestas concretas para diseñar el futuro en función de los activos productivos que la industria ya posee. Cabrales destacó que el país cuenta con “muchas oportunidades en el horizonte y la industria puede ponerlas en valor”.

El futuro se produce hoy

Los paneles temáticos contarán con la participación de personalidades destacadas del sector privado y representantes del arco político y académicos: el ministro de Economía de la Nación. Así se espera la presencia de Luis Caputo; del flamante ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio; el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

También estarán presentes el presidente y CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca; el presidente del Grupo Infobae, Daniel Hadad; el economista especializado en macroeconomía y economía internacional, Martín Redrado; el director de Innovación de Accenture, Juan Pablo Chemes; la CEO-Presidente de Fincas Patagónicas (Bodegas Tapiz, Zolo y Wapisa), Patricia Ortiz; el CEO y cofundador de GATO, Juan Ignacio Sixto; y el CEO de Lisicki Litvin & Abelovich, César Litvin; entre otros.

Durante el evento, se premiará a los finalistas del concurso “Industria Inspira”. La quinta edición de la iniciativa anual que organiza UIA Joven convocó a 1.496 estudiantes de los últimos años de 170 escuelas técnicas de 20 provincias argentinas, que presentaron 374 proyectos vinculados a la sostenibilidad, la automatización y la mejora de procesos productivos.

La agenda de la conferencia

La agenda de la jornada se organizará en siete paneles temáticos que abordarán los ejes clave para pensar la Argentina que viene:

  • Producir para crecer: los desafíos macroeconómicos de Argentina
  • Competitividad sistémica: claves para reducir el costo argentino
  • Comunicar en tiempos de cambio constante
  • Competitividad inteligente: IA para la productividad industrial
  • Agenda industrial global: un escenario con desafíos y oportunidades para Argentina
  • Federalismo productivo: gobernar desde la producción
  • La industria como fuente de progreso
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Las tasas de interés de los plazos fijos varían según el banco y pueden influir en la rentabilidad final.

Cambia el plazo fijo: cuánto se obtiene al invertir $500.000 a 30 días

Por Melisa Sbrocco
El Gobierno desmintió que vaya a ajustar las bandas cambiarias al 1,5% mensual.

El Gobierno desmintió los rumores de ajuste a las bandas cambiarias al 1,5% mensual: "Es falso"

Por Redacción Economía
Cómo quedaron las tasas de plazos fijos de los principales bancos.

Plazos fijos: el BCRA informó las tasas de los principales bancos

Por Redacción Economía
esta confirmado el precio que tendra el dolar este lunes 10 de noviembre, cuando abran los bancos

Está confirmado el precio que tendrá el dólar este lunes 10 de noviembre, cuando abran los bancos

Por Redacción Economía