El embajador argentino en EE.UU. confirmó que el acuerdo comercial está "prácticamente cerrado"

El embajador argentino en Estados Unidos , Alec Oxenford , aseguró este lunes que el acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU . está prácticamente cerrado y que solo resta definir la oportunidad para hacerlo público.

“Tengo firmando un acuerdo de confidencialidad, no puedo comentar, pero el acuerdo avanza. Está prácticamente terminado, ahora depende de encontrar el momento adecuado de las partes para que, en palabras simples, ponerle el moño y comunicarlo ”, explicó el diplomático en Radio Mitre.

Oxenford añadió que el anuncio podría realizarse en los próximos días y remarcó que la intención es evitar especulaciones políticas: "Estas cosas que tienen alto impacto se busca el momento adecuado. Cuando hay una elección, mejor esperar un poquito, para no aprovechar electoralmente las cosas, como demostró con muchas medidas como la del Garrahan".

“Yo me imagino que tendremos novedades muy pronto. Va a ser algo que nos va a marcar positivamente por mucho tiempo”, anticipó el diplomático.

El canciller Pablo Quirno viajará nuevamente este miércoles a Estados Unidos , acompañado por el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne , con el objetivo de avanzar en los últimos pasos del entendimiento bilateral.

El embajador destacó el apoyo de Estados Unidos a la gestión de Javier Milei, al que calificó como un factor clave para la estabilidad de los mercados. “Hace falta mirar la foto entera y ver que nos encaminamos a la primera oportunidad de 80 años de salir de este ciclo tremendo. Tenemos una oportunidad increíble”, afirmó Oxenford.

"Cuando ven que todos los líderes del mundo nos midan con admiración es porque de verdad se ve distintiva la Argentina”, sostuvo, y completó: “En diciembre, cuando asuman a las bancas los candidatos elegidos, vamos a empezar a implementar las reformas más rápido que el Presidente viene implementando”.

Oxenford calificó como “histórica” la gira exprés del presidente Javier Milei por Estados Unidos y sostuvo que el país “está adoptando una posición central en el escenario internacional gracias al liderazgo del Presidente”.

“No nos damos cuenta del valor diplomático de tener un presidente como Javier Milei, que es tan reconocido y escuchado en los foros más importantes del mundo”, subrayó el embajador.

Para cerrar, sostuvo que la Argentina atraviesa una coyuntura única: "Esta oportunidad que se identifica, en Argentina, la primera vez en 100 años donde vemos tres cosas fundamentales: un liderazgo claro, un apoyo internacional explícito y ahora un apoyo interno que están evidenciados por las elecciones", concluyó.