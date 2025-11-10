Cambia el plazo fijo: cuánto se obtiene al invertir $500.000 a 30 días

El plazo fijo sigue siendo una de las opciones más utilizadas por los argentinos para invertir y resguardar el valor de su dinero frente a la inflación. Aunque las tasas de interés vienen bajando, continúa siendo una herramienta segura que permite conocer de antemano el monto exacto que se cobrará al vencimiento.
Actualmente, los bancos en Argentina ofrecen diferentes rendimientos según la entidad y el canal utilizado. Las tasas pueden variar entre el 24% y el 36% anual, por lo que comparar las alternativas resulta clave antes de decidir dónde colocar los ahorros.
Cuánto se gana hoy con un plazo fijo en el Banco Nación
En el Banco de la Nación Argentina (BNA), los rendimientos varían según el canal por el que se realice la inversión. De acuerdo con el Simulador de Plazo Fijo en Pesos, al invertir $500.000 a 30 días, el resultado final cambia si se hace en sucursal o de manera electrónica.
En sucursal, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 25,50%, los intereses ganados serían de $10.479,45, alcanzando un monto total de $510.479,45 al finalizar el mes. Por otro lado, si el mismo plazo fijo se realiza por canales electrónicos, la TNA asciende al 29%, generando $11.917,81 de intereses y un total de $511.917,81 al vencimiento.
Cuánto se gana en cada banco al invertir $500.000 a 30 días
Los rendimientos mensuales dependen directamente de la Tasa Nominal Anual (TNA) que ofrece cada entidad. A continuación, el detalle de cuánto se gana al invertir $500.000 por 30 días en cada banco:
Banco Santander Argentina S.A. – 27% TNA:$11.250
Banco Galicia y Buenos Aires S.A. – 25% TNA:$10.416
Banco Provincia de Buenos Aires – 24% TNA:$10.000
Banco BBVA Argentina S.A. – 27% TNA:$11.250
Banco Macro S.A. – 32% TNA:$13.333
Banco Credicoop Coop. Ltdo. – 29% TNA:$12.083
ICBC (Argentina) S.A.U. – 32,25% TNA:$13.437
Banco Ciudad de Buenos Aires – 28% TNA:$11.666
Banco BICA S.A. – 34% TNA:$14.166
Banco CMF S.A. – 34% TNA:$14.166
Banco Comafi S.A. – 30% TNA:$12.500
Banco de Comercio S.A. – 30% TNA:$12.500
Banco de Corrientes S.A. – 33% TNA:$13.750
Banco de Formosa S.A. – 30% TNA:$12.500
Banco de la Provincia de Córdoba S.A. – 34,5% TNA:$14.375
Banco del Chubut S.A. – 33% TNA:$13.750
Banco del Sol S.A. – 35% TNA:$14.583
Banco DINO S.A. – 32% TNA:$13.333
Banco Julio S.A. – 32% TNA:$13.333
Banco Mariva S.A. – 34% TNA:$14.166
Banco Masventas S.A. – 30% TNA:$12.500
Banco Meridian S.A. – 35% TNA:$14.583
Banco Provincia de Tierra del Fuego – 34% TNA:$14.166