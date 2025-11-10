10 de noviembre de 2025 - 09:18

Cambia el plazo fijo: cuánto se obtiene al invertir $500.000 a 30 días

Las tasas de los plazos fijos bajaron y los bancos ofrecen rendimientos dispares. Mirá cuánto podés ganar al invertir $500.000 por 30 días.

Las tasas de interés de los plazos fijos varían según el banco y pueden influir en la rentabilidad final.

Las tasas de interés de los plazos fijos varían según el banco y pueden influir en la rentabilidad final.

El plazo fijo sigue siendo una de las opciones más utilizadas por los argentinos para invertir y resguardar el valor de su dinero frente a la inflación. Aunque las tasas de interés vienen bajando, continúa siendo una herramienta segura que permite conocer de antemano el monto exacto que se cobrará al vencimiento.

Actualmente, los bancos en Argentina ofrecen diferentes rendimientos según la entidad y el canal utilizado. Las tasas pueden variar entre el 24% y el 36% anual, por lo que comparar las alternativas resulta clave antes de decidir dónde colocar los ahorros.

Los bancos ajustaron las tasas de los plazos fijos y las diferencias pueden superar los $4.000 en un mes.

Los bancos ajustaron las tasas de los plazos fijos y las diferencias pueden superar los $4.000 en un mes.

Cuánto se gana hoy con un plazo fijo en el Banco Nación

En el Banco de la Nación Argentina (BNA), los rendimientos varían según el canal por el que se realice la inversión. De acuerdo con el Simulador de Plazo Fijo en Pesos, al invertir $500.000 a 30 días, el resultado final cambia si se hace en sucursal o de manera electrónica.

En sucursal, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 25,50%, los intereses ganados serían de $10.479,45, alcanzando un monto total de $510.479,45 al finalizar el mes. Por otro lado, si el mismo plazo fijo se realiza por canales electrónicos, la TNA asciende al 29%, generando $11.917,81 de intereses y un total de $511.917,81 al vencimiento.

El plazo fijo sigue siendo la alternativa más elegida por los argentinos para resguardar el ahorro.

El plazo fijo sigue siendo la alternativa más elegida por los argentinos para resguardar el ahorro.

Cuánto se gana en cada banco al invertir $500.000 a 30 días

Los rendimientos mensuales dependen directamente de la Tasa Nominal Anual (TNA) que ofrece cada entidad. A continuación, el detalle de cuánto se gana al invertir $500.000 por 30 días en cada banco:

  • Banco Santander Argentina S.A. – 27% TNA: $11.250

  • Banco Galicia y Buenos Aires S.A. – 25% TNA: $10.416

  • Banco Provincia de Buenos Aires – 24% TNA: $10.000

  • Banco BBVA Argentina S.A. – 27% TNA: $11.250

  • Banco Macro S.A. – 32% TNA: $13.333

  • Banco Credicoop Coop. Ltdo. – 29% TNA: $12.083

  • ICBC (Argentina) S.A.U. – 32,25% TNA: $13.437

  • Banco Ciudad de Buenos Aires – 28% TNA: $11.666

  • Banco BICA S.A. – 34% TNA: $14.166

  • Banco CMF S.A. – 34% TNA: $14.166

  • Banco Comafi S.A. – 30% TNA: $12.500

  • Banco de Comercio S.A. – 30% TNA: $12.500

  • Banco de Corrientes S.A. – 33% TNA: $13.750

  • Banco de Formosa S.A. – 30% TNA: $12.500

  • Banco de la Provincia de Córdoba S.A. – 34,5% TNA: $14.375

  • Banco del Chubut S.A. – 33% TNA: $13.750

  • Banco del Sol S.A. – 35% TNA: $14.583

  • Banco DINO S.A. – 32% TNA: $13.333

  • Banco Julio S.A. – 32% TNA: $13.333

  • Banco Mariva S.A. – 34% TNA: $14.166

  • Banco Masventas S.A. – 30% TNA: $12.500

  • Banco Meridian S.A. – 35% TNA: $14.583

  • Banco Provincia de Tierra del Fuego – 34% TNA: $14.166

  • Banco VOII S.A. – 36% TNA: $15.000

  • Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. – 36% TNA: $15.000

  • Reba Compañía Financiera S.A. – 35% TNA: $14.583

