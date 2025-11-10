De lujo: así será el nuevo hotel boutique que tendrá Chacras de Coria

Con un entorno natural único y una infraestructura en desarrollo, Chacras de Coria se consolida como un polo atractivo para nuevas inversiones en turismo. En este contexto, en esta oportunidad, Los Andes entrevistó a Leonardo Condo Canari, CEO de Grupo Canari , una desarrolladora inmobiliaria que está desarrollando un nuevo hotel boutique que estará ubicado en Chacras de Coria.

Leonardo es arquitecto y trabaja en el sector de la construcción desde hace 20 años. En 2015 fundó Canari Construcciones , una constructora que se dedica a obras corporativas, es decir, trabaja para las empresas más importantes del país.

Ya asentados en el rubro y con la experiencia adquirida decidió, junto a su socio Emiliano Demichelis, crear Grupo Canari. Leonardo sostiene que "cada proyecto es una oportunidad, para dejar una huella, legado. Por eso es que cada desarrollo es especial, desde la planificación hasta que ponen el último ladrillo. Todo tiene un trabajo atrás, nada es porque sí".

"Tener el respaldo de Canari Construcciones, una empresa reconocida del rubro, nos da la posibilidad de contar con lo necesario como para proyectar y terminar los desarrollos. Nos esforzamos por cumplir con los más altos estándares de calidad. Somos fieles creyentes que no sólo buscamos crear espacios funcionales para nuestros clientes, sino también inspiradores, donde las personas puedan vivir, trabajar y disfrutar”, remarcó Leonardo.

Grupo Canari está desarrollando un hotel en Chacras de Coria, al consultarle por qué decidieron invertir en la zona, destacó: "Siempre fue un anhelo tenerlo allí. Es un lugar que a mí y a mi entorno siempre nos atrajo. Si bien Mendoza es una de las provincias más importantes del país, no sólo nos llamó la atención su belleza y creciente turismo, sino que post pandemia se transformó, a nuestro criterio, en uno de los lugares más atractivos para invertir de Argentina, muchas empresas importantes pusieron el ojo ahí. Hay un sin fin de desarrollos inmobiliarios como barrios privados, edificios residenciales, oficinas, centros comerciales que, seguro, harán crecer, aún más, la zona”.

El hotel boutique estará orientado a gente que quiera vivir la experiencia completa de la provincia, ya que el hotel contará con una cava exclusiva donde se realizarán catas con referentes (enólogos - sommeliers) de la zona. Será un ambiente relajado, contará con un espacio al aire libre con piscina y, además, tendrá una zona de spa con hidromasaje.

“Si me preguntás a qué público apuntamos, te diría que a parejas de todo tipo de edad que busquen tranquilidad, armonía y sofisticación. Vale resaltar que Chacras de Coria es un excelente lugar para albergarse ya que está cercano a muchas actividades que ofrece la zona, por ejemplo: bodegas de renombre, el río Mendoza (donde se pueden hacer todo tipo de experiencias en el agua) y también, tiene vida nocturna ya que se encuentran varios bares y restaurantes”, subrayó Leonardo.

Una empresa con diferentes iniciativas

En este caso, al ser algo muy particular de la empresa, no "abrieron el juego" a inversores externos y lo desarrollarán con mayoría de capital propio y su círculo más cercano: familia y amigos. “La verdad es que cuando comentamos que haríamos este proyecto se quiso sumar mucha gente, así que no descartamos seguir invirtiendo en la provincia con este tipo de proyectos”, aseguró.

Grupo Canari está construyendo varios edificios en VIlla Urquiza y Villa Ortúzar, que según Reporte Inmobiliario es la zona de mayor crecimiento de la Ciudad de Buenos Aires.

“También tenemos varias casas realizadas en Canning, una zona de la provincia de Buenos Aires que está en pleno crecimiento, a 40 minutos de Capital Federal y a 15 del aeropuerto de Ezeiza y donde se instalaron varios barrios privados y centros comerciales”, dijo el empresario.

Con este nuevo Hotel Boutique en Chacras de Coria, Grupo Canari reafirma su crecimiento y consolidación como desarrolladora inmobiliaria, diversificando sus proyectos y sumando propuestas de alto nivel al sector turístico. La llegada de esta iniciativa no solo enriquece la oferta de hospitalidad en Mendoza, sino que también representa un aporte al desarrollo económico y cultural de la región, potenciando su atractivo como destino de inversión y turismo de calidad.