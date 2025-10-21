Alcántara: el nuevo hotel en Chacras de Coria que nació de una amistad

Chacras de Coria tiene un nuevo jugador en su creciente oferta de alojamiento. Hablamos de Alcántara , un hotel que es mucho más que un negocio; es el resultado de la unión de dos familias amigas, los Gomensoro y los Brigante, que decidieron apostar juntas por este proyecto.

Fotos y sociales de la inauguración del nuevo hotel de Chacras de Coria: Casa Haydee

El Gobierno ya destinó casi $30.000 millones en 2024 para ampliar el metrotranvía al Aeropuerto y Chacras de Coria

El nombre mismo cuenta una historia. "Alcántara" era el barco que trajo desde Portugal a los abuelos de una de las socias. Este emprendimiento busca honrar esa historia y, sobre todo, el valor de la amistad que une a las dos familias fundadoras.

Fernando Gomensoro habló con Los Andes y destacó dos puntos fuertes. Primero, el tamaño de las habitaciones. El hotel cuenta con 24 cuartos muy amplios, que van de los 45 a los 48 metros cuadrados, algo poco común.

Cada habitación está equipada con Smart TV de 50 pulgadas, frigobar, caja de seguridad y pava eléctrica. Además, tienen escritorio, climatización inverter y terrazas que miran a los jardines del hotel o hacia la imponente cordillera.

“El segundo diferencial es un gran salón de 88 metros cuadrados. Este espacio está totalmente insonorizado y pensado para eventos corporativos o sociales, ofreciendo servicios complementarios para capacitaciones, reuniones de empresa o celebraciones en Chacras de Coria ”, resaltó.

Quienes se alojen en este emprendimiento también acceden a desayuno artesanal, Wi-Fi de alta velocidad y estacionamiento interno. El lugar suma una piscina atemperada, jacuzzi y recepción las 24 horas, e incluso pases para el gimnasio SportClub.

Un viaje que se convierte en destino

WhatsApp Image 2023-06-05 at 16.13.17 (1) Los emprendedores percibieron que faltaba un hotel enfocado en la hospitalidad auténtica.

Hace décadas, el barco a vapor Alcántara llegó desde Portugal, trayendo consigo inmigrantes con sueños y esperanzas. Entre ellos viajaba Don Ruí, quien en tierras argentinas transformó el trabajo del corcho en tradición. Décadas después, dos familias amigas unieron sus historias, inspiradas en ese viaje, para crear un lugar donde cada detalle honre sus raíces y la pasión compartida.

“Hoy, ese espíritu vive en Alcántara Hotel, donde el corcho —símbolo de permanencia y respeto por la naturaleza— se convierte en el hilo conductor de una experiencia que celebra la memoria, la hospitalidad y el encuentro”, resaltan desde la firma.

Una apuesta por la hospitalidad

WhatsApp Image 2023-06-30 at 16.05.06 Alcántara: el nuevo hotel en Chacras de Coria que nació de una amistad

Los socios vieron una clara oportunidad en la zona. Ellos sienten que Chacras de Coria es un destino que vale por sí mismo, donde se cruzan la historia, el enoturismo y un estilo de vida tranquilo pero muy sofisticado.

Aunque la oferta de alojamiento creció mucho, percibieron que faltaba un hotel enfocado en la hospitalidad auténtica. Querían mezclar la calidez de antes con las comodidades modernas y un servicio muy personalizado.

La motivación más fuerte fue homenajear sus propias raíces: las historias de familia, los oficios y la amistad. La idea de este emprendimiento es que esos valores se sientan en la experiencia del huésped, como un refugio donde cada detalle transmite tradición y calidad.

Este crecimiento hotelero en Chacras de Coria responde a la evolución de Mendoza como destino. La mezcla de bodegas, buena gastronomía y naturaleza posiciona al lugar como una opción buscada por viajeros que prefieren experiencias personalizadas, lejos del ruido de la ciudad.