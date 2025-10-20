20 de octubre de 2025 - 21:00

Sheraton Mendoza Hotel es el primer hotel de la provincia en obtener la ecoetiqueta Nivel Oro por su compromiso con la sustentabilidad

Con la certificación Oro del programa Hoteles Más Verdes, Sheraton Mendoza Hotel consolida una gestión innovadora basada en la eficiencia energética, la reducción de residuos y el respeto por el entorno natural y social.

Sheraton Mendoza Hotel
Invernadero en Spa Sheraton Mendoza Hotel 4
Piscina Sheraton Mendoza Hotel
Por Redacción

Sheraton Mendoza Hotel, perteneciente a Grupo Huentala, alcanzó la Ecoetiqueta de Nivel Oro del programa Hoteles Más Verdes otorgada por la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), convirtiéndose en el primer hotel de la provincia en lograr esta certificación.

Esta acreditación certifica la implementación de un modelo de gestión sustentable alineado con los estándares internacionales del Global Sustainable Tourism Council (GSTC). El logro refleja el compromiso del hotel con la eficiencia energética, la gestión responsable del agua, la reducción de residuos y la responsabilidad social y ambiental.

EcoetiquetaOro_SheratonMendozaHotel

Liderazgo en prácticas sostenibles

La certificación Oro del programa Hoteles Más Verdes evalúa más de 200 indicadores en materia ambiental, social y económica.

Entre las acciones más destacadas que impulsó el Sheraton Mendoza Hotel se encuentran:

  • Invernadero Sustentable: proyecto innovador que reutiliza el agua proveniente del proceso de retrolavado de la piscina para el riego y la iluminación a través de energía solar de un invernadero ubicado en el área de spa.

  • Programa “Sembrando Futuro”: iniciativa pionera en la región, desarrollada a través de la Fundación Huentala, que busca reducir el impacto ambiental de sus operaciones y promover la participación activa de huéspedes y colaboradores a través de la medición y compensación de la huella de carbono.

  • Optimización energética y reducción de residuos: incorporación de tecnología LED, equipos de alta eficiencia energética, separación de materiales reciclables en todas las áreas operativas y uso de productos de limpieza de alto rendimiento.

  • Capacitación del personal: formación continua en prácticas sustentables, promoviendo una cultura ambiental entre todos los equipos de trabajo.

  • Comunicación al cliente externo: incorporación de los huéspedes, visitantes y entidades intermedias al proceso de gestión sustentable, mediante comunicaciones y participación en diversas iniciativas.

Una filosofía transversal de Grupo Huentala

El logro de Sheraton Mendoza Hotel se enmarca en la estrategia integral de sustentabilidad de Grupo Huentala, que impulsa acciones de impacto positivo en sus distintas unidades de negocio.

A través de la Fundación Huentala, el grupo promueve programas educativos, sociales y ambientales que fortalecen su vínculo con la comunidad mendocina y acompañan el desarrollo responsable del turismo y la hotelería.

IG @sheraton_mendoza

Invernadero en Spa Sheraton Mendoza Hotel 2

Sobre Grupo Huentala

Grupo Huentala es una empresa familiar, 100% mendocina, comprometida en crear experiencias únicas e inolvidables para sus clientes. Inspirada en la visión de su fundador, Julio Camsen, se posiciona en el sector financiero y fintech a través de Chimpay y Ohana; vitivinícola y gastronómico con Huentala Wines; Rastro By Huentala Wines; La Cabrera, casa de carnes; La Tavolata, Ristorante Ítalo Argentino; y Jacarandá Garden Bar; y en la industria de la hospitalidad y el entretenimiento con los hoteles Sheraton Mendoza Hotel & Cosmo Casino, Huentala Hotel y Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton.

Los tres hoteles se ubican en el KM cero de la Ciudad de Mendoza y están conectados entre sí, convirtiéndose en un distrito de arte, vino y gastronomía, y en el polo hotelero más importante del interior del país, con 350 habitaciones.

Por otro lado, Grupo Huentala mantiene un firme compromiso con el cuidado del medioambiente, implementando prácticas sustentables en todas sus unidades de negocio. En este camino, trabaja para cumplir con certificaciones de referencia como Hoteles Más Verdes —promovida por la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), validada por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y reconocida por el Ministerio de Turismo de la Nación—; y el Protocolo de Sustentabilidad Vitivinícola de Bodegas de Argentina, entre otras.

Además, invita a sus clientes a sumarse a estas acciones responsables en favor del planeta.

