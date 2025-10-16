Prevenir, acompañar, cuidar: Prevención Salud impulsó una jornada de concientización sobre cáncer de mama

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, Prevención Salud presentó un programa que facilita mamografías a mujeres mayores de 40 años y brinda apoyo emocional a través de un equipo especializado.

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre, Prevención Salud llevó adelante una charla de concientización en la ciudad de San Juan. El encuentro, encabezado por el Dr. Lisandro Benítez Gil y la Dra. Romina Piva, reunió a vecinos, profesionales de la salud y referentes locales en una jornada orientada a fortalecer la prevención y promover el acceso al control médico.

Durante la charla, los especialistas destacaron la importancia de las consultas periódicas con profesionales de la salud y la realización de estudios como la mamografía y la ecografía mamaria, herramientas clave para la detección temprana del cáncer de mama. Además, se abordaron temas vinculados al impacto emocional del diagnóstico y la relevancia de acompañar a las personas que atraviesan la enfermedad desde una mirada integral, que contemple el bienestar físico y emocional.

La actividad se enmarcó en el lanzamiento del programa “Tu mano derecha”, una iniciativa de Prevención Salud pensada para acompañar y brindar apoyo a quienes atraviesan momentos de salud complejos. El programa está a cargo de un equipo interdisciplinario de psicólogos y trabajadores sociales, que ofrece contención emocional y acompañamiento personalizado a afiliados y sus familias durante internaciones o tratamientos prolongados, como lo es el del cáncer de mama.

Así, Prevención Salud reafirma su propósito de promover una salud más humana y cercana, donde la prevención, la contención y el acompañamiento sean la base para construir bienestar en comunidad.

Charla de concientización sobre cáncer de mama, Prevención Salud de SANCOR SEGUROS Acerca de Prevención Salud Prevención Salud es la empresa de medicina prepaga de SANCOR SEGUROS. Nacimos hace más de 11 años para cuidarte y elevar tu calidad de vida. Ponemos el acento en los afectos, el bienestar, lo saludable, en disfrutar cada instante y también, como nuestro nombre lo indica, en la prevención. Pero, por sobre todas las cosas, estamos allí cuando nos necesitás, para darte respuestas ágiles, con la mejor calidad de atención y un servicio prestacional de excelencia.