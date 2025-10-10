10 de octubre de 2025 - 11:27

Llega a Mendoza "Somos Pymes", el evento empresarial del año

Se realizará el próximo 23 de octubre. Contará con Carlos Melconian, Carlos Pagni, Fredi Vivas y Damián Di Pace, entre otros, como los principales oradores.

El próximo 23 de Octubre, el Hotel Sheraton de Mendoza será sede de Somos Pymes Summit – Competitividad Pyme 2025.

El próximo 23 de Octubre, el Hotel Sheraton de Mendoza será sede de Somos Pymes Summit – Competitividad Pyme 2025.

Foto:

El economista Carlos Melconián estará presente en Somos Pymes.&nbsp;

El economista Carlos Melconián estará presente en Somos Pymes. 

Foto:

&nbsp;Damián Di Pace brindará su visión sobre la economía en Somos Pymes.&nbsp;

 Damián Di Pace brindará su visión sobre la economía en Somos Pymes. 

Foto:

Emmanuel Álvarez Agis es uno de los disertantes en Somos Pymes Mendoza.&nbsp;

Emmanuel Álvarez Agis es uno de los disertantes en Somos Pymes Mendoza. 

Foto:

El analista político Carlos Pagni participará de Somos Pymes.&nbsp;

El analista político Carlos Pagni participará de Somos Pymes. 

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El evento más importante para las PyMEs en Argentina llega a la provincia de Mendoza con una jornada única de análisis económico y político, debate sobre el impacto de la IA y las nuevas tecnologías en las empresas, networking y oportunidades de negocios.

Leé además

El nuevo sistema de ARCA fue presentado en Mendoza ayer en la casa de Gobierno. Gentileza Gobierno de Mendoza. 

Dos empresas de Mendoza estrenarán el nuevo sistema de exportación monitoreada de ARCA

Por Redacción Economía
octubre en mendoza: regalos distintos para compartir con mama, noche de disfraces en halloween y mas propuestas imperdibles

Octubre en Mendoza: regalos distintos para compartir con mamá, noche de disfraces en Halloween y más propuestas imperdibles

Por Redacción

El próximo 23 de Octubre, el Hotel Sheraton de Mendoza será sede de Somos Pymes Summit – Competitividad Pyme 2025, un evento clave para empresarios, emprendedores y profesionales que buscan profesionalizar sus empresas y conocer las últimas tendencias del mundo PyME.

Con un agenda que reúne a los oradores más influyentes de la economía y la política nacional, rondas de networking estratégico y análisis en profundidad sobre los desafíos del sector.

Entre los principales speaker confirmados se destacan figuras de prestigio como Carlos Melconian, Carlos Pagni, Emmanuel Álvarez Agis, Fredi Vivas, Martín Quirós, Gonzalo Otálora, Julieta Porta y Damián Di Pace. Cada uno de ellos brindará su visión sobre el panorama económico, político, la innovación y las claves para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas en Argentina.

Diario Los Andes y Diario de Cuyo serán Media Sponsors del evento. Los socios de Los Andes Pass contarán con un 30% de descuento en la compra de sus entradas.

Carlos Melconián
El economista Carlos Melconián estará presente en Somos Pymes.

El economista Carlos Melconián estará presente en Somos Pymes.

Un espacio de referencia para empresarios y emprendedores

En un contexto desafiante para las PyMEs en Argentina, eventos como los que organiza Somos Pymes juegan un papel fundamental en la generación de estrategias para el crecimiento y la competitividad del sector. Este año, la propuesta del encuentro se centra en abordar un análisis profundo sobre la coyuntura económica y política de país y se abordarán, también, tendencias acerca de la IA y nuevas tecnologías, la evolución de los mercados, la digitalización de los negocios y las oportunidades de financiamiento para las empresas.

Además de las charlas magistrales, los asistentes podrán participar en una ronda de networking exclusiva, donde tendrán la posibilidad de generar contactos estratégicos, intercambiar ideas y explorar nuevas oportunidades comerciales con empresarios y líderes del ecosistema PyME.

Carlos Pagni
El analista político Carlos Pagni participará de Somos Pymes.

El analista político Carlos Pagni participará de Somos Pymes.

Temáticas clave: Economía, política, IA y transformación digital

El programa del evento incluirá debates sobre:

Perspectivas políticas y económicas 2025-2026 : ¿Hacia dónde va Argentina y cómo impacta en las PyMEs?

Tecnología e innovación en el sector empresarial : El rol de la digitalización y la inteligencia artificial.

Casos de éxito PyME : Historias de empresas que lograron destacarse en tiempos de incertidumbre.

Estrategias de crecimiento y financiamiento : Cómo acceder a nuevas oportunidades en un contexto desafiante.

Modernización Laboral y Reforma Tributaria: Dos ejes claves para el crecimiento del sector

Entradas disponibles: Cupos limitados

Dado el alto interés en la edición 2025 de Somos Pymes – Competitividad 2025, se recomienda adquirir las entradas con anticipación.

Los boletos pueden obtenerse a través del sitio web oficial https://somospymessummit.com.ar/

Emmanuel Álvarez Agis
Emmanuel Álvarez Agis es uno de los disertantes en Somos Pymes Mendoza.

Emmanuel Álvarez Agis es uno de los disertantes en Somos Pymes Mendoza.

Fecha: 23 de Octubre de 2025

Lugar: Sheraton Hotel de Mendoza, Argentina

Entradas y más información: https://somospymessummit.com.ar/

¡Si sos PyME, tenés que estar!

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Jorge Brito, Presidente de Banco Macro

Banco Macro anuncia recompra de sus acciones por 150 millones de dólares

Por Redacción Economía
llega el dia de la madre: la mejor experiencia de compra esta en mendoza shopping

Llega el Día de la Madre: la mejor experiencia de compra está en Mendoza Shopping

Por Redacción
paracetamol y autismo: la importancia de la evidencia cientifica y la comunicacion responsable

Paracetamol y autismo: la importancia de la evidencia científica y la comunicación responsable

silvestre y la naranja llega a mendoza con su gira internacional alter ego tour: compra tus entradas

Silvestre y La Naranja llega a Mendoza con su gira internacional "ALTER EGO TOUR": comprá tus entradas

Por Redacción