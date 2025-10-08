8 de octubre de 2025 - 20:20

Banco Macro anuncia recompra de sus acciones por 150 millones de dólares

Desde Banco Macro señalaron que, ante la volatilidad de los mercados y la baja en el valor de los activos argentinos, es conveniente avanzar con la recompra.

Jorge Brito, Presidente de Banco Macro

Jorge Brito, Presidente de Banco Macro

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Banco Macro informó que, en su reunión de Directorio, ha aprobado un programa de recompra de acciones propias emitidas por la entidad, en el mercado local, bajo las siguientes condiciones principales:

Leé además

Casi 4 de cada 10 trabajadores mendocinos eran pobres el año pasado

En 2024, el 38,7% de los trabajadores mendocinos fueron pobres

Por Sandra Conte
La cuenta digital de Carrefour ofrece la TNA más alta entre billeteras virtuales durante octubre.

Carrefour antes de irse de Argentina ofrece la tasa más alta en su billetera virtual: cuál da más dinero

Por Melisa Sbrocco

- Duración: 60 días corridos, contados a partir de la fecha de publicación de la información en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, sujeto a posibles renovaciones o extensiones que serán informadas oportunamente.

- Precio máximo por acción: $7.500.

- Cantidad máxima de acciones: Hasta 30 millones de acciones Clase B, de valor nominal $1 cada una y con derecho a un voto por acción, lo que representa menos del 4,5% del capital social. Esto se encuentra dentro de los límites regulatorios, ya que el máximo permitido para recompras es del 10%.

- Monto máximo a invertir: Hasta $225.000.000.000 (equivalente aproximado a US$150 millones, al tipo de cambio actual de alrededor de $1.500 por dólar).

Jorge Brito, Presidente de Banco Macro, declaró “Desde el Directorio y el management de Banco Macro consideramos que, en el contexto de volatilidad de mercado y caída de precio de los activos argentinos, es oportuno lanzar éste programa de recompra, el cual es factible dada la solidez del balance y exceso de capital fruto de resultados acumulados con el que cuenta nuestro Banco Macro. Dicho programa es una señal concreta de nuestro compromiso y confianza en la Argentina, así como también de la convicción en la fortaleza y el futuro de Banco Macro. En su historia, Macro ha sido consistente en dar éstas señales en períodos de volatilidad, habiendo ejecutado programas de recompra exitosos en los años 2008, 2011 y 2018”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El proyecto busca reducir su impacto ambiental y generar empleo local, consolidándose como referente de minería responsable en Cuyo.

Minería en Cuyo: Proyecto Los Azules en San Juan confirma su viabilidad y sostenibilidad

Por Redacción Economía
Cuánto cuesta construir una casa de 100 m² en Argentina: precios, materiales y consejos para tener éxito

Cuánto cuesta construir una casa de 100 m² en Argentina: precios, materiales y consejos para tener éxito

Por Redacción Economía
Conocé cuándo se cobra Becas Progresar en octubre de 2025.

Becas Progresar: estas son las fechas de pago del beneficio en octubre

Por Redacción Economía
Un supermercado lanzó la venta de un robot humanoide y su precio es más accesible de lo que se creía.

Un supermercado ya vende el robot humanoide y su precio es más "accesible" de lo que se creía: envío gratis

Por Redacción Economía