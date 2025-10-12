Los Andes Pass lanza su app: llevá tus descuentos en el bolsillo

Nueva aplicación móvil, mismos beneficios y más: QR sin plástico, comercios geolocalizados y 2×1 en cines. También hay planes corporativos.

Con la nueva app de Los Andes Pass llevá tus descuentos en el bolsillo.

Los Andes Pass vuelve con una novedad que simplifica el ahorro de todos los días: su propia app. La premisa es simple: todo el club en tu bolsillo, sin tarjeta física. Abrís la aplicación, mostrás tu QR digital y canjeás el beneficio en el momento.

La experiencia fue diseñada para que encontrar oportunidades sea más fácil y rápido. La app geolocaliza los comercios adheridos y permite filtrar por rubros, de modo que en pocos toques podés descubrir qué tenés cerca: desde carga de combustible en YPF hasta el 2×1 en entradas de cine en Cinemark, pasando por retail en Easy, Farmacias del Plata y Farmacias del Puente, Libertad, Mostaza y Grimoldi, entre otros aliados que se siguen sumando.

Además del canje con QR, la aplicación concentra condiciones de cada beneficio, historial de usos y atención al cliente dentro de la misma plataforma. También envía notificaciones con promos exclusivas, sorteos y eventos para no perderte ninguna oportunidad.

Sumarte al club es igual de sencillo. No es necesario comprar el diario en papel: podés adherirte directamente en www.losandespass.com.ar, crear tu usuario y empezar a usar la app en minutos. Para organizaciones, Los Andes Pass también ofrece planes corporativos, una opción práctica para que las empresas acerquen beneficios concretos a sus equipos.

Con el celular como único requisito, el ahorro se vuelve un gesto natural antes de pasar por caja—en estrenos, salidas, compras del mes o ese antojo de último momento.