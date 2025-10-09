9 de octubre de 2025 - 11:55

Octubre en Mendoza: regalos distintos para compartir con mamá, noche de disfraces en Halloween y más propuestas imperdibles

Grupo Huentala presenta una completa agenda de experiencias culturales, gastronómicas y de bienestar para disfrutar durante todo el mes. Opciones para celebrar el Día de la Madre, relajarse, brindar por el arte y divertirse en Halloween.

Octubre llega a Mendoza con una agenda llena de propuestas para todos los gustos. Entre sabores, música, arte y relax, Grupo Huentala invita a disfrutar un mes especial con experiencias únicas en sus hoteles, restaurantes y espacios culturales. Desde celebraciones por el Día de la Madre, noches temáticas de Halloween, recitales, muestras de arte y promociones de bienestar, la compañía mendocina combina hospitalidad, gastronomía y entretenimiento.

Experiencias culturales y gastronómicas para festejar con mamá

Domingo 19 de octubre / Día de la Madre

Menú para mimar a mamá en La Tavolata, Ristorante Ítalo Argentino

El restaurante del Huentala Hotel abre sus puertas al mediodía para celebrar a mamá con el sabor de las recetas familiares. La propuesta contempla el Menú Family Style de tres pasos (entrada, plato principal y postre) más bebida sin alcohol y vino Gran Sombrero de la bodega Huentala Wines.

Ideal para amantes de las pastas caseras y otras delicias tradicionales.

Hora: 12:30 a 16:00 h

Valor por persona: $55.000

Dirección: Huentala Hotel, Primitivo de la Reta 1007, Ciudad de Mendoza

Reservas: +54 9 2615 09-5541

IG: @huentalahotel

Brunch buffet junto a mamá en el Mirador, Sheraton Mendoza Hotel

Con la imponente Cordillera de los Andes como fondo, el salón Mirador del piso 17 ofrece un brunch completo con platos fríos y calientes, mesa dulce y un brindis con vino Gran Sombrero de Huentala Wines.

Hora: 12:30 h

Todo incluido: $65.000

Dirección: Sheraton Mendoza Hotel, Primitivo de la Reta 989, Ciudad de Mendoza

Reservas: +54 9 2614 16-5835 / [email protected]

IG: @sheraton_mendoza

Almuerzo especial por el Día de la Madre y show en vivo en La Cabrera, casa de carnes

La reconocida parrilla argentina diseñó una propuesta para disfrutar el Día de la Madre con sabor y música. Incluye almuerzo de tres pasos (entrada, plato principal y postre), más una botella de vino Gran Sombrero cada dos personas.

El encuentro contará con un recital en vivo de Lisandro Bertín, músico y compositor de folklore, además de sorteos y sorpresas.

Hora: 12:30 a 16:30 h

Valor por persona: $75.000

Dirección: Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton, Primitivo de la Reta 1015, Ciudad de Mendoza

Reservas: +54 9 2616 50-8870 / lacabreramendoza.ar

IG: @lacabreramendoza

Almuerzo inspirador y show en Rastro by Huentala Wines, Valle de Uco

Una experiencia para celebrar rodeados de naturaleza, arte y vino. El restaurante Rastro ofrece un menú de cuatro pasos, espumante Sombrero de cortesía (1 cada 2 personas), show de tango y folklore, visita guiada a la bodega y acceso al parque de esculturas con vista panorámica a la Cordillera.

Tarifa por persona: $80.000

Dirección: Estancia Silva s/n, Gualtallary, Mendoza

Reservas: +54 9 2615 79-1852 / [email protected]

IG: @rastrobyhw / @huentalawines

Halloween y más eventos en octubre

Sábado 11 de octubre / UPSTAIRS #015 Fiesta en la terraza (+22)

Una noche de música house, gastronomía y coctelería en la terraza del Hualta Winery Hotel.

Line up: Tomas Saenz (BA), Ale Castro y TBA.

Dirección: Primitivo de la Reta 1015, Piso 8, Ciudad de Mendoza

IG: @upstairsmendoza

Sábado 18 de octubre / Happy Garden Vol. VIII: “La Noche Rosa” en Jacarandá Garden Bar

De 18 a 23 h, música y coctelería al aire libre en el jardín urbano del KM 0 de Mendoza.

DJ Valentinna y 2x1 en coctelería con Hennessy hasta las 21 h.

Dirección: Hualta Winery Hotel, Primitivo de la Reta 1015, Ciudad de Mendoza

Entrada gratuita, con inscripción previa.

IG: @jacaranda.gardenbar

Jueves 23 de octubre / Cooltura Mundial en Jacarandá Garden Bar

De 18 a 23 h, música del mundo, coctelería y gastronomía.

Curador: Ale Castro.

2x1 en coctelería de autor hasta las 21 h.

Entrada libre y gratuita.

IG: @coolturamundial

Jueves 30 de octubre / Art & Wine: “Mi mundo en trazos”, por Sergio Grinberg

La muestra del artista Sergio Grinberg se inaugura con una degustación de vinos de Huentala Wines.

Hora: 19 h

Lugar: Sala Cuyum – Huentala Hotel, Primitivo de la Reta 1007, Ciudad de Mendoza

Entrada gratuita, con inscripción previa.

IG: @huentalahotel

Viernes 31 de octubre / Super Halloween Edition: Noche de disfraces en Sheraton

Fiesta de disfraces en el piso 17 del Sheraton Mendoza Hotel, con música, baile y diversión.

DJ: AKA Delicia.

Entradas anticipadas: $25.000

Dirección: Primitivo de la Reta 989, Ciudad de Mendoza

IG: @sheraton_mendoza

Música y entretenimiento en Cosmo Casino

Jokers Bar se llena de música durante todo octubre.

Viernes, 0 h:

  • 09-oct: Kalu / Latinos

  • 10-oct: Banda Noesmala / Rock nacional

  • 17-oct: Julio Ortiz / Latinos

  • 24-oct: Exequiel Araya / Latinos

  • 31-oct: Martín Mercado / Latinos

Ciclo “Jueves de Risas”, 23 h:

  • 09-oct: 2improvisa2, “Humor al improviso”.

  • 16-oct: Amor a primera Risa, “La última palabra”.

Además, sábados de karaoke en dos tandas: 22:00 a 23:00 y 23:30 a 00:30 h.

Dirección: Cosmo Casino, Primitivo de la Reta 1001, Piso 1, Ciudad de Mendoza

IG: @cosmo.mendoza

Relax y bienestar

Día de la Madre en el Spa – Sheraton Mendoza Hotel

Mom & Me Spa Day (4 h)

Masaje relajante o facial, circuito de saunas, piscina, hidromasaje, almuerzo de tres pasos en Acequias Restaurante, living bar con frutas y bebidas naturales.

Valor: $250.000 (para 2 personas)

Just for Her (4 h)

Masaje relajante, facial express, saunas, hidromasaje y media tarde con infusiones y dulces. Incluye obsequio de crema corporal Uvas.

Valor: $105.000 (para 1 persona)

Mom’s Relax Day (2 h 30 min)

Aromaterapia, facial express, saunas, sala de relax y media tarde con copa espumante.

Valor: $125.000 (para 1 persona)

Durante todo octubre, 40% de descuento en tratamientos corporales.

Dirección: Sheraton Mendoza Hotel, Piso 2, Primitivo de la Reta 989, Ciudad de Mendoza

Reservas: +54 9 2616 16-5507 / [email protected]

IG: @sheraton_mendoza

Sobre Grupo Huentala

Grupo Huentala es una empresa familiar mendocina dedicada a crear experiencias únicas en el ámbito financiero, vitivinícola, gastronómico y hotelero. Reúne a Huentala Wines, Rastro by Huentala Wines, La Cabrera, La Tavolata, Jacarandá Garden Bar, y a los hoteles Sheraton Mendoza Hotel & Cosmo Casino, Huentala Hotel y Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton.

Sus hoteles, ubicados en el KM cero de la Ciudad de Mendoza, conforman un distrito de arte, vino y gastronomía con más de 350 habitaciones, convirtiéndose en el polo hotelero más importante del interior del país.

Además, el grupo mantiene un fuerte compromiso con la sustentabilidad, aplicando prácticas responsables y buscando certificaciones como Hoteles Más Verdes y el Protocolo de Sustentabilidad Vitivinícola de Bodegas de Argentina.

