Octubre en Mendoza: regalos distintos para compartir con mamá, noche de disfraces en Halloween y más propuestas imperdibles

Hora: 12:30 a 16:00 h
Valor por persona: $55.000
Dirección: Huentala Hotel, Primitivo de la Reta 1007, Ciudad de Mendoza
Reservas: +54 9 2615 09-5541
IG: @huentalahotel
Brunch buffet junto a mamá en el Mirador, Sheraton Mendoza Hotel
Con la imponente Cordillera de los Andes como fondo, el salón Mirador del piso 17 ofrece un brunch completo con platos fríos y calientes, mesa dulce y un brindis con vino Gran Sombrero de Huentala Wines.
Hora: 12:30 h
Todo incluido: $65.000
Dirección: Sheraton Mendoza Hotel, Primitivo de la Reta 989, Ciudad de Mendoza
Reservas: +54 9 2614 16-5835 / [email protected]
IG: @sheraton_mendoza
Almuerzo especial por el Día de la Madre y show en vivo en La Cabrera, casa de carnes
La reconocida parrilla argentina diseñó una propuesta para disfrutar el Día de la Madre con sabor y música. Incluye almuerzo de tres pasos (entrada, plato principal y postre), más una botella de vino Gran Sombrero cada dos personas.
El encuentro contará con un recital en vivo de Lisandro Bertín, músico y compositor de folklore, además de sorteos y sorpresas.
Hora: 12:30 a 16:30 h
Valor por persona: $75.000
Dirección: Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton, Primitivo de la Reta 1015, Ciudad de Mendoza
Reservas: +54 9 2616 50-8870 / lacabreramendoza.ar
IG: @lacabreramendoza
Degustación de Vinos en La Cabrera Mendoza
Almuerzo inspirador y show en Rastro by Huentala Wines, Valle de Uco
Una experiencia para celebrar rodeados de naturaleza, arte y vino. El restaurante Rastro ofrece un menú de cuatro pasos, espumante Sombrero de cortesía (1 cada 2 personas), show de tango y folklore, visita guiada a la bodega y acceso al parque de esculturas con vista panorámica a la Cordillera.
Tarifa por persona: $80.000
Dirección: Estancia Silva s/n, Gualtallary, Mendoza
Reservas: +54 9 2615 79-1852 / [email protected]
IG: @rastrobyhw / @huentalawines
Halloween y más eventos en octubre
Sábado 11 de octubre / UPSTAIRS #015 Fiesta en la terraza (+22)
Una noche de música house, gastronomía y coctelería en la terraza del Hualta Winery Hotel.
Line up: Tomas Saenz (BA), Ale Castro y TBA.
Dirección: Primitivo de la Reta 1015, Piso 8, Ciudad de Mendoza
IG: @upstairsmendoza
Sábado 18 de octubre / Happy Garden Vol. VIII: “La Noche Rosa” en Jacarandá Garden Bar
De 18 a 23 h, música y coctelería al aire libre en el jardín urbano del KM 0 de Mendoza.
DJ Valentinna y 2x1 en coctelería con Hennessy hasta las 21 h.
Dirección: Hualta Winery Hotel, Primitivo de la Reta 1015, Ciudad de Mendoza
Entrada gratuita, con inscripción previa.
IG: @jacaranda.gardenbar
Jueves 23 de octubre / Cooltura Mundial en Jacarandá Garden Bar
De 18 a 23 h, música del mundo, coctelería y gastronomía.
Curador: Ale Castro.
2x1 en coctelería de autor hasta las 21 h.
Entrada libre y gratuita.
IG: @coolturamundial
Jueves 30 de octubre / Art & Wine: “Mi mundo en trazos”, por Sergio Grinberg
La muestra del artista Sergio Grinberg se inaugura con una degustación de vinos de Huentala Wines.
Hora: 19 h
Lugar: Sala Cuyum – Huentala Hotel, Primitivo de la Reta 1007, Ciudad de Mendoza
Entrada gratuita, con inscripción previa.
IG: @huentalahotel
Viernes 31 de octubre / Super Halloween Edition: Noche de disfraces en Sheraton
Fiesta de disfraces en el piso 17 del Sheraton Mendoza Hotel, con música, baile y diversión.
DJ: AKA Delicia.
Entradas anticipadas: $25.000
Dirección: Primitivo de la Reta 989, Ciudad de Mendoza
IG: @sheraton_mendoza
Música y entretenimiento en Cosmo Casino
Jokers Bar se llena de música durante todo octubre.
Viernes, 0 h:
-
09-oct: Kalu / Latinos
-
10-oct: Banda Noesmala / Rock nacional
-
17-oct: Julio Ortiz / Latinos
-
24-oct: Exequiel Araya / Latinos
-
31-oct: Martín Mercado / Latinos
Ciclo “Jueves de Risas”, 23 h:
-
09-oct: 2improvisa2, “Humor al improviso”.
-
16-oct: Amor a primera Risa, “La última palabra”.
Además, sábados de karaoke en dos tandas: 22:00 a 23:00 y 23:30 a 00:30 h.
Dirección: Cosmo Casino, Primitivo de la Reta 1001, Piso 1, Ciudad de Mendoza
IG: @cosmo.mendoza
Pileta climatizada Spa Sheraton Mendoza
Relax y bienestar
Día de la Madre en el Spa – Sheraton Mendoza Hotel
Mom & Me Spa Day (4 h)
Masaje relajante o facial, circuito de saunas, piscina, hidromasaje, almuerzo de tres pasos en Acequias Restaurante, living bar con frutas y bebidas naturales.
Valor: $250.000 (para 2 personas)
Just for Her (4 h)
Masaje relajante, facial express, saunas, hidromasaje y media tarde con infusiones y dulces. Incluye obsequio de crema corporal Uvas.
Valor: $105.000 (para 1 persona)
Mom’s Relax Day (2 h 30 min)
Aromaterapia, facial express, saunas, sala de relax y media tarde con copa espumante.
Valor: $125.000 (para 1 persona)
Durante todo octubre, 40% de descuento en tratamientos corporales.
Dirección: Sheraton Mendoza Hotel, Piso 2, Primitivo de la Reta 989, Ciudad de Mendoza
Reservas: +54 9 2616 16-5507 / [email protected]
IG: @sheraton_mendoza
Vista aérea Huentala Wines, La Isabel Estate
Sobre Grupo Huentala
Grupo Huentala es una empresa familiar mendocina dedicada a crear experiencias únicas en el ámbito financiero, vitivinícola, gastronómico y hotelero. Reúne a Huentala Wines, Rastro by Huentala Wines, La Cabrera, La Tavolata, Jacarandá Garden Bar, y a los hoteles Sheraton Mendoza Hotel & Cosmo Casino, Huentala Hotel y Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton.
Sus hoteles, ubicados en el KM cero de la Ciudad de Mendoza, conforman un distrito de arte, vino y gastronomía con más de 350 habitaciones, convirtiéndose en el polo hotelero más importante del interior del país.
Además, el grupo mantiene un fuerte compromiso con la sustentabilidad, aplicando prácticas responsables y buscando certificaciones como Hoteles Más Verdes y el Protocolo de Sustentabilidad Vitivinícola de Bodegas de Argentina.