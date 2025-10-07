Silvestre y La Naranja llega a Mendoza con su gira internacional "ALTER EGO TOUR": comprá tus entradas

La banda se presentará el viernes 24 de octubre en el Auditorio Ángel Bustelo para compartir su nuevo álbum, “ALTER EGO”, en el marco de una gira que recorre Latinoamérica, Europa y Estados Unidos.

El próximo viernes 24 de octubre, a las 21, el Auditorio Ángel Bustelo será escenario de uno de los shows más esperados del año. La banda Silvestre y La Naranja presentará en Mendoza su último trabajo discográfico, ALTER EGO, dentro de una gira que recorrerá escenarios de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos.

Originarios de Buenos Aires, Silvestre y La Naranja se consolidó en los últimos años como una de las propuestas más innovadoras y atractivas de la escena musical latinoamericana. Con una identidad sonora que combina pop, rock y texturas electrónicas, el grupo viene cosechando una creciente base de seguidores gracias a álbumes como ANIM4LES y SUPERSTICIONES.

El éxito de su disco Sueño Cítrico marcó un punto de inflexión: tras agotar localidades en el Estadio Obras, la banda inició su primera gira internacional con presentaciones en Argentina, Latinoamérica y Europa.

Su nuevo material, ALTER EGO, lanzado el 8 de mayo de 2025, incluye los sencillos Prisionero Perfecto, Océano e Invencibles, junto al focus track Puerta del Sol. Este álbum representa una nueva etapa artística, en la que la banda profundiza su exploración sonora y consolida su proyección global.

El “ALTER EGO TOUR” ya pasó por Neuquén, Corrientes, Santa Fe, Rosario y Santiago de Chile, y continuará después de Mendoza por San Luis, para luego cruzar fronteras con fechas en Miami, Nueva York, Chicago, Houston, Los Ángeles y México.