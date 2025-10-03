Yacopini celebró 10 años como un prestigioso concesionario oficial de Mercedes-Benz.

Con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo , de Mercedes-Benz Camiones y Buses y de Prestige Sau (nuevo dueño de autos y vans), empresarios locales y de Buenos Aires , el concesionario Yacopini , celebró a lo grande sus 10 primeros años como miembro de la Red Comercial de Mercedes-Benz , responsable de la zona de Cuyo , con presencia en Mendoza y San Juan.

En el encuentro hubo un coctel de bienvenida, música en vivo, y un ambiente distendido y ameno en su local de Carril Rodríguez Peña744, de Maipú, ubicado dentro del polo automotriz de la zona.

Entre los logros más destacados en esta primera década figura la consolidación del compromiso con la calidad de servicio, la atención al cliente y una postventa de excelencia.

Hernán Yacopini , titular del concesionario señaló que “con mucho sacrificio, tenemos una empresa consolidada y fuerte. Todo comenzó como un sueño y es un orgullo representar a la marca que inventó el automóvil, para mí la mejor del mundo y eso levanta la vara día a día. Mercedes Benz siempre va un paso adelante y eso nos hace estar mejor. Tenemos un mercado demandante, más que en años anteriores, en camiones, autos y sprinter, y en cuanto a las ventas el 30% se vende en San Juan y el 70% en Mendoza, en general, en las tres unidades de negocios”. El empresario añadió que a esto se suma la inversión sostenida en talento e infraestructura que confirma el camino: más cercanía, más eficiencia y una experiencia superior”.

Desde su inauguración en 2015, Yacopini consolidó una propuesta integral que incluye Vans, autos y camiones, respaldada por Mercedes-Benz Camiones y Buses, con servicios de venta, postventa, repuestos originales, herramientas de diagnóstico y personal especializado.

Con el tiempo, Yacopini consolidó vínculos con clientes particulares, pymes y grandes flotas, y recibió diversos reconocimientos por su desempeño. En 2022 fue destacado como uno de los concesionarios más importantes de Argentina y lideró las ventas de Vans en Mendoza y San Juan. En el primer semestre de 2025, Mercedes-Benz Camiones y Buses le otorgó el premio Star Class Oro, en reconocimiento a su liderazgo en ventas y a la excelencia en la atención a clientes de camiones, donde el transporte de carga resulta clave para los sectores agrícola, vitivinícola y turístico.

En los últimos años se perfeccionaron los servicios de venta y postventa, y se incorporaron nuevos integrantes al equipo, que hoy cuenta con unas 60 personas. Además, se invirtió en digitalización de turnos, seguimiento de órdenes y tableros de calidad en tiempo real. Todo el equipo de Yacopini recibe formación especializada de manera permanente en el Training Center en Buenos Aires, asegurando un estándar de servicio alineado con los más altos niveles de la marca.

Uno de los invitados al evento de celebración de los diez años, fue el economista Prat Gay, vicedirector de Prestige Sau, la compañía argentina representante oficial y exclusiva de Mercedes-Benz en el país que dijo: “Estamos con buen nivel de ventas, con muchos proyectos para la planta de La Matanza y porfolio nuevo para el año que viene. Estimamos vender este año el doble de autos de alta gama que en 2024 y un 20% más de Sprinter. Para 2026 tenemos planes de seguir expandiéndonos. Hemos pasado en el último tiempo a producir y vender de 14 mil a 16 mil unidades de las cuales dos de cada tres se exportan sobre todo a Brasil. Estamos viendo de abrir nuevos mercados, como África, Colombia. En Argentina estamos bien y sobre todo por los planes de ahorro, las ventas en cuotas funcionan muy bien”.

Daniel Herrero, CEO, director y dueño de Prestige Sau, comentó que el mercado argentino se consolida “más allá de la coyuntura, y en el caso de Sprinter con la política de precio donde hace 5 meses que no aumentamos el valor, por eso tenemos un récord de ventas de Sprinter. Viene funcionando muy bien, y en auto también hemos duplicado las ventas, más de lo que tenía previsto Mercedes para la Argentina”, afirmó.

Prestige Auto es la compañía argentina representante oficial y exclusiva de Mercedes-Benz en el país. Su gestión abarca la importación, distribución y posventa de autos y Vans, así como la coordinación de la red de concesionarios en todo el territorio nacional.

Su misión es traducir el legado y la innovación de Mercedes-Benz en experiencias concretas para los clientes locales, fortaleciendo la excelencia operativa, la capacitación técnica y la sustentabilidad como ejes de desarrollo.

Con presencia federal, Prestige Auto trabaja junto a concesionarios y proveedores para elevar los niveles de atención, potenciar la competitividad de la red y acompañar la evolución tecnológica del mercado, garantizando procesos y servicios alineados con los más altos estándares globales de la marca.

Además, es responsable de la producción local de Sprinter en el Centro Industrial Juan Manuel Fangio de Virrey del Pino desde donde se exporta a países de la región.

Como parte de su estrategia en el país, Mercedes-Benz Camiones y Buses, subsidiaria de Daimler Truck, lidera el mercado argentino de transporte de cargas y pasajeros, con un 34,1 % de participación en camiones y un 65,8 % en buses entre enero y septiembre de 2025. Su enfoque integral pone al cliente en el centro: abarca desde la venta de unidades 0 km, repuestos y servicios de postventa, hasta planes de mantenimiento y financiación, respaldado por una red de 45 concesionarios en todo el país.

En este marco, Fernando Rivero, Director de Red y Postventa de Mercedes-Benz Camiones y Buses, destacó la trayectoria de Yacopini en la región: “Hoy es un día especial, nuestro concesionario para Cuyo, tiene un equipo que se ha consolidado en estos años. Estamos primeros en la región y eso es posible porque Yacopini está focalizado en el cliente, con inversiones, preparado y capacitado. Este concesionario nos enorgullece, nos permite construir el día a día de lo que necesite el cliente entendiendo lo que necesita la región”.

Respecto a los proyectos futuros de Mercedes-Benz Camiones y Buses, Rivero agregó: “En 2026 iniciaremos operaciones en nuestro nuevo Centro Industrial en Zárate, con una inversión de USD 110 millones. Allí produciremos los camiones Atego y Accelo, chasis de buses, y contaremos con nuestra planta de REMAN y un moderno centro logístico de repuestos y autopartes que ya se encuentra en funcionamiento. Gracias a su ubicación estratégica, cerca del puerto y con acceso directo a un corredor clave, este centro potenciará nuestra eficiencia logística y el perfil exportador, consolidando nuestra capacidad para atender a clientes en toda la región”.

Con su trayectoria y compromiso con la excelencia, Yacopini representa un ejemplo del trabajo conjunto entre la marca y sus concesionarios para ofrecer a los clientes de Cuyo productos y servicios de primer nivel, consolidando la presencia de Mercedes-Benz Camiones y Buses en la región.

Un poco de historia

En 1970 Yacopini S.A. nace de la mano de Don Arturo Yacopini, luego se incorporan sus hijos Arturo y Miguel. Sus inicios fueron en la venta de neumáticos, lo que impulso un crecimiento paulatino. En 1991, la empresa sumó la venta de vehículos 0 km, en el marco de la apertura a las importaciones. En el rubro automotriz la compañía creció notablemente, obteniendo un gran prestigio en la actividad.

En los años siguientes, la familia se especializó y trabajó con marcas del sector.

En 2015, Mercedes-Benz eligió a Yacopini como Concesionario Oficial, para la comercialización y postventa de sus productos en Mendoza y San Juan, bajo la presidencia de Hernán Yacopini.