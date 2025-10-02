2 de octubre de 2025 - 11:24

Parque Fotovoltaico Calicanto en San Luis: un negocio estratégico de energía solar

En San Luis se construye el Parque Fotovoltaico Calicanto, que generará 51 MWp y energía suficiente para más de 80.000 hogares.

El Parque Fotovoltaico Calicanto cubrirá más de 71 hectáreas y se conectará al Sistema Argentino de Interconexión.

Los Andes
Por Redacción Economía

Aisa Group comenzó la construcción del Parque Fotovoltaico Calicanto en el departamento Belgrano, San Luis. El proyecto tendrá 51 MWp de capacidad instalada y generará unos 110,1 GWh anuales, suficientes para abastecer a más de 80.000 hogares.

El parque se levantará sobre 71,9 hectáreas y se conectará al Sistema Argentino de Interconexión mediante dos líneas subterráneas de 33 kV y un nuevo campo de transformación en la Estación Transformadora Nogolí.

Juan Manuel López, Gerente de Calicanto, afirmó que "Calicanto no es solo un parque solar: es un aporte concreto al desarrollo de San Luis y una señal de confianza en el potencial energético de la Argentina", y remarcó que el proyecto busca ser generador de empleo y valor para la comunidad local.

Calicanto, un negocio que impulsa el desarrollo energético y local

El Parque Fotovoltaico Calicanto representa un negocio estratégico y un motor de desarrollo regional. Juan José Retamero, cabeza de la familia propietaria de Aisa Group, destacó: "Nuestra visión es clara: invertir con capital 100% privado para crear futuro en la Argentina. Calicanto, junto a nuestras iniciativas en minería, pesca, oil & gas y desarrollo inmobiliario, son pilares de un plan de largo plazo que busca generar empleo, exportaciones y crecimiento genuino para el país".

Parque fotovoltaico Calicanto (1)

La obra incluye conexiones al SADI mediante líneas subterráneas y un campo de transformación, y la entrada en operación está prevista para diciembre de 2026. Además, este proyecto consolida la confianza en la inversión privada en energías renovables y fortalece la infraestructura energética de San Luis.

Un proyecto estratégico dentro de un plan de inversiones de largo plazo

El Parque Fotovoltaico Calicanto forma parte de un plan que proyecta generar 1.000 MW de energía solar en la próxima década, con posible adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Este proyecto se enmarca en inversiones superiores a USD 1.600 millones en sectores clave como minería, pesca, agroindustria, desarrollo inmobiliario y oil & gas.

Aisa Group busca consolidar un modelo de crecimiento sostenible que combine rentabilidad con impacto social positivo. Además, refuerza su presencia en Argentina con la reactivación de la mina Gualcamayo, la compra de la pesquera Cabo Vírgenes y el desarrollo inmobiliario del predio de la ex-Cinzano. Con Calicanto, el grupo consolida un negocio que integra innovación tecnológica, generación de energía limpia y desarrollo económico regional.

