1 de octubre de 2025 - 10:41

Mendoza Norte lanzó dos nuevos sectores: Valle Golf y Senderos en un encuentro exclusivo junto a Francis Mallmann

Mendoza, septiembre de 2025 – Mendoza Norte vivió un encuentro único en el que se presentaron dos nuevos sectores Valle Golf y Senderos, y el anuncio del nuevo Mendoza Norte Distrito. El evento se llevó a cabo en el corazón del Valle Golf y estuvo acompañado por una experiencia gastronómica inolvidable a cargo de Francis Mallmann, quien preparó un menú a las llamas en pleno entorno natural.

Carlos junto a Francis

Carlos junto a Francis

Foto:

Carlos Arroyo junto a su mujer Emiliana Acosta, anfitriones de lujho.

Carlos Arroyo junto a su mujer Emiliana Acosta, anfitriones de lujho.

Foto:

Carlos Arroyo lanzó Mendoza Norte Distrito

Carlos Arroyo lanzó Mendoza Norte Distrito

Foto:

Francis Mallmann compartió su cariño por Mendoza Norte

Francis Mallmann compartió su cariño por Mendoza Norte

Foto:

Los invitados escuchando a Carlos atentamente
Carlos Arroyo, Fundador y Desarrollador de MN

Carlos Arroyo, Fundador y Desarrollador de MN

Foto:

El equipo de Francis Mallmann
Nacho Castro, German Da Souza, Marcelo de Faveri

Nacho Castro, German Da Souza, Marcelo de Faveri

Foto:

Valentina Carosio y Emiliana Acosta

Valentina Carosio y Emiliana Acosta

Foto:

Melisa Bellmann, Leandra Ibarguren, Gisela Moretta

Melisa Bellmann, Leandra Ibarguren, Gisela Moretta

Foto:

Mesa
Las mesas, al noche y un clima único
Algunos invitados con Francis
MN_mesas
Por Redacción

El encuentro resumió el camino de más de diez años de desarrollo de Mendoza Norte, proyecto concebido bajo la premisa de crear un lugar donde la vida cotidiana conviva con la naturaleza, el paisaje y la innovación urbanística. Hoy, con más de 100 familias viviendo en el barrio y la proyección de alcanzar las 300 en los próximos dos años, Mendoza Norte reafirma su consolidación como el desarrollo urbanístico de mayor crecimiento en la provincia.

Leé además

video: le arrebataron el celular a una menor en el parque central y los detuvieron gracias a las camaras

Video: le arrebataron el celular a una menor en el Parque Central y los detuvieron gracias a las cámaras

Por Redacción Policiales
Ya podés seguir a Los Andes en Google Discover

Los Andes te acompaña con las noticias que importan: cómo activarlas en Google Discover

Por Redacción Sociedad

Valle Golf, lugar elegido para el encuentro, es un sector exclusivo con un número limitado de unidades y un acceso único desde el Club House. Su ubicación, al pie de la montaña y con vistas privilegiadas hacia la ciudad y el campo de golf, lo convierte en uno de los espacios más distinguidos dentro del masterplan.

Por su parte, Senderos se ubica muy cerca del Club House —el alma deportiva y social de la urbanización—, pero se esconde en la montaña, desplegando un trazado que invita a recorrer rincones y descubrir paisajes mágicos en contacto con la naturaleza.

La visión de Mendoza Norte está guiada por tres pilares de sustentabilidad que atraviesan cada etapa del desarrollo:

  • Gestión inteligente del agua
  • Esquema de escurrimiento y manejo del agua de lluvia
  • Energía renovable mediante un parque fotovoltaico innovador

Durante el evento, además, se anunció el inicio de un nuevo proyecto que marcará un antes y un después para el desarrollo: Mendoza Norte Distrito. A partir de noviembre de 2025 comenzarán los trabajos de movimiento de suelo de este espacio que integrará un boulevard central con comercios de primer nivel, amplios espacios de estacionamiento, edificios residenciales y departamentos, conformando un distrito urbano en sí mismo.

El Mendoza Norte Distrito está concebido como un centro neurálgico donde será posible vivir, trabajar y disfrutar de múltiples servicios en un mismo lugar: gimnasios, farmacias, centro médico, espacios de recreación y servicios de cercanía. Este nuevo paso busca acercar aún más la urbanización a la ciudad, fortaleciendo la integración de Mendoza Norte con su entorno y consolidando su posición como referente en innovación urbanística.

“Cada sector que presentamos tiene la impronta de nuestra visión: sumar a la naturaleza existente, innovar y crear espacios únicos para quienes nos eligen. Mendoza Norte es más que un barrio, es un proyecto de vida en comunidad”, señaló Carlos Arroyo, fundador y desarrollador del proyecto.

Con un masterplan ambicioso y la confianza de cientos de familias que ya son parte, Mendoza Norte continúa marcando el camino hacia un nuevo modelo de urbanización en Mendoza: sustentable, innovador y con identidad propia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Flavio Kristich.

Flavio Kristich: "Vamos a inaugurar un strip center Circuito por año"

Por Redacción Economía
Los argentinos ya piensan en viajes para el próximo fin de semana largo

Turismo: cuáles son los destinos que más buscan los argentinos para el próximo fin de semana largo

Por Redacción Sociedad
maria juncal llega a mendoza con su espectaculo puro flamenco

María Juncal llega a Mendoza con su espectáculo "Puro Flamenco"

Por Redacción
El pronóstico para este miércoles en Mendoza.

Sube la temperatura, pero con nubosidad este miércoles en Mendoza: de cuánto será la máxima

Por Redacción Sociedad