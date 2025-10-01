Mendoza Norte lanzó dos nuevos sectores: Valle Golf y Senderos en un encuentro exclusivo junto a Francis Mallmann

El encuentro resumió el camino de más de diez años de desarrollo de Mendoza Norte, proyecto concebido bajo la premisa de crear un lugar donde la vida cotidiana conviva con la naturaleza, el paisaje y la innovación urbanística . Hoy, con más de 100 familias viviendo en el barrio y la proyección de alcanzar las 300 en los próximos dos años, Mendoza Norte reafirma su consolidación como el desarrollo urbanístico de mayor crecimiento en la provincia.

Valle Golf , lugar elegido para el encuentro, es un sector exclusivo con un número limitado de unidades y un acceso único desde el Club House. Su ubicación, al pie de la montaña y con vistas privilegiadas hacia la ciudad y el campo de golf, lo convierte en uno de los espacios más distinguidos dentro del masterplan.

Por su parte, Senderos se ubica muy cerca del Club House —el alma deportiva y social de la urbanización—, pero se esconde en la montaña, desplegando un trazado que invita a recorrer rincones y descubrir paisajes mágicos en contacto con la naturaleza.

Durante el evento, además, se anunció el inicio de un nuevo proyecto que marcará un antes y un después para el desarrollo: Mendoza Norte Distrito. A partir de noviembre de 2025 comenzarán los trabajos de movimiento de suelo de este espacio que integrará un boulevard central con comercios de primer nivel, amplios espacios de estacionamiento, edificios residenciales y departamentos, conformando un distrito urbano en sí mismo.

El Mendoza Norte Distrito está concebido como un centro neurálgico donde será posible vivir, trabajar y disfrutar de múltiples servicios en un mismo lugar: gimnasios, farmacias, centro médico, espacios de recreación y servicios de cercanía. Este nuevo paso busca acercar aún más la urbanización a la ciudad, fortaleciendo la integración de Mendoza Norte con su entorno y consolidando su posición como referente en innovación urbanística.

“Cada sector que presentamos tiene la impronta de nuestra visión: sumar a la naturaleza existente, innovar y crear espacios únicos para quienes nos eligen. Mendoza Norte es más que un barrio, es un proyecto de vida en comunidad”, señaló Carlos Arroyo, fundador y desarrollador del proyecto.

Con un masterplan ambicioso y la confianza de cientos de familias que ya son parte, Mendoza Norte continúa marcando el camino hacia un nuevo modelo de urbanización en Mendoza: sustentable, innovador y con identidad propia.