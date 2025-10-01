Las charlas TEDx regresan a Mendoza con TEDxMaipú 2025: reservá tu entrada

Con oradores de distintos países y la participación destacada de Ian Moche, TEDxMaipú 2025 invita a la comunidad mendocina a vivir una jornada de inspiración, innovación e historias que transforman.

Después de varios años, TEDx vuelve a Mendoza, ofreciendo una jornada de charlas que buscan inspirar, generar conversación y conectar a la comunidad con ideas que vale la pena difundir. El evento se realizará el 22 de noviembre en el Hotel Arena Maipú y contará con la participación de oradores internacionales, nacionales y locales que compartirán experiencias, proyectos y reflexiones de impacto.

Entre los oradores internacionales confirmados se encuentran representantes de Chile, Uruguay, Estados Unidos, Guatemala y México, quienes abordarán temas que van desde la innovación hasta la transformación social. Además, oradores mendocinos presentarán historias de vida y proyectos locales de gran relevancia, mientras que oradores nacionales sumarán perspectivas que amplían la diversidad temática del encuentro.

Las charlas TEDx son eventos locales organizados de manera independiente bajo la licencia de TED (Technology, Entertainment, Design), la reconocida plataforma global que difunde ideas que vale la pena compartir. Cada evento TEDx reúne a oradores de distintas disciplinas, con el objetivo de inspirar, motivar y generar conversaciones que promuevan cambios positivos en la sociedad.

A través de presentaciones breves y potentes, los conferencistas comparten experiencias personales, investigaciones, innovaciones y visiones del mundo que buscan desafiar percepciones, abrir debates y movilizar a la comunidad. Aunque cada TEDx es único y refleja la identidad del lugar donde se realiza, todos mantienen el espíritu de TED: ideas que conectan, conmueven y transforman.

Participación de Ian Moche en TEDxMaipú Uno de los momentos más esperados será la charla de Ian Moche, un niño autista de 12 años que dará su primera charla TEDx bajo el título “La revolución de la ternura”. Ian se ha convertido en un referente nacional por su activismo y defensa de los derechos de los niños con discapacidad. Su historia busca derribar prejuicios, promover la empatía y la inclusión, y mostrar cómo la diversidad puede ser celebrada en cada comunidad.

TEDxMaipú 2025 se perfila como un espacio para reflexionar, aprender y conectarse con ideas que transforman, reafirmando la importancia de que las charlas TEDx regresen a Mendoza con fuerza y relevancia, ofreciendo contenido de calidad y experiencias inspiradoras para toda la comunidad. Reservá tu entrada