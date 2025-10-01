ANSES: calendario de pago de octubre 2025 y aumentos confirmados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos correspondiente a octubre de 2025. Los depósitos se realizarán según la terminación del DNI de cada beneficiario, respetando la prioridad de cada grupo de prestaciones.
Además, se confirmaron aumentos en jubilaciones, pensiones y asignaciones, en línea con la fórmula de movilidad vigente. Los incrementos buscan que los sectores más vulnerables puedan afrontar la suba de precios de manera mensual.
Créditos jubilados ANSES.jpg
Los pagos de jubilaciones y pensiones comienzan el 8 de octubre para DNI terminados en 0.
Aumentos en jubilaciones, pensiones y asignaciones
Los incrementos se dan en el marco del Decreto 274/2024, que establece aumentos mensuales tomando como referencia el último índice de inflación informado por el INDEC.
En octubre, los pagos de jubilaciones y pensiones serán:
Asignaciones:
-
AUH por hijo menor: $117.229,14
-
AUH por hijo con discapacidad: $381.789,19
-
Asignación Familiar por Hijo (tramo 1): $58.572,85
-
Asignación Familiar por Hijo con discapacidad: $190.714,27
En la AUH, solo se deposita el 80% del monto; el 20% restante se acumula hasta presentar la libreta AUH.
AUH Anses.jpg
La Asignación Universal por Hijo se deposita según la terminación del DNI, con el 80% del monto disponible hasta presentar la libreta.
Freepik
Calendario completo de pagos de octubre 2025
Jubilaciones y pensiones (haber mínimo)
-
DNI 0: 8/10
-
DNI 1: 9/10
-
DNI 2: 9/10
-
DNI 3: 13/10
-
DNI 4: 14/10
-
DNI 5: 15/10
-
DNI 6: 16/10
-
DNI 7: 17/10
-
DNI 8: 20/10
-
DNI 9: 21/10
Jubilaciones y pensiones (superiores al mínimo)
-
DNI 0 y 1: 22/10
-
DNI 2 y 3: 23/10
-
DNI 4 y 5: 24/10
-
DNI 6 y 7: 27/10
-
DNI 8 y 9: 28/10
Asignación Familiar por Hijo y AUH
-
DNI 0: 8/10
-
DNI 1: 9/10
-
DNI 2: 9/10
-
DNI 3: 13/10
-
DNI 4: 14/10
-
DNI 5: 15/10
-
DNI 6: 16/10
-
DNI 7: 17/10
-
DNI 8: 20/10
-
DNI 9: 21/10
Asignación por Embarazo
-
DNI 0: 9/10
-
DNI 1: 13/10
-
DNI 2: 14/10
-
DNI 3: 15/10
-
DNI 4: 16/10
-
DNI 5: 17/10
-
DNI 6: 20/10
-
DNI 7: 21/10
-
DNI 8: 22/10
-
DNI 9: 23/10
Asignación por Prenatal y Maternidad
-
DNI 0 y 1: 9/10
-
DNI 2 y 3: 13/10
-
DNI 4 y 5: 14/10
-
DNI 6 y 7: 15/10
-
DNI 8 y 9: 16/10
Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)
Pensiones No Contributivas (PNC)
-
DNI 0 y 1: 8/10
-
DNI 2 y 3: 8/10
-
DNI 4 y 5: 9/10
-
DNI 6 y 7: 9/10
-
DNI 8 y 9: 9/10
Asignaciones familiares de PNC
Desempleo – Plan 1
-
DNI 0 y 1: 21/10
-
DNI 2 y 3: 22/10
-
DNI 4 y 5: 23/10
-
DNI 6 y 7: 24/10
-
DNI 8 y 9: 27/10
Desempleo – Plan 2 (septiembre que se paga en octubre)