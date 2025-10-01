ANSES: calendario de pago de octubre 2025 y aumentos confirmados

ANSES publicó el calendario de pagos de octubre 2025 con fechas según DNI y aumentos confirmados en jubilaciones, pensiones y asignaciones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos correspondiente a octubre de 2025. Los depósitos se realizarán según la terminación del DNI de cada beneficiario, respetando la prioridad de cada grupo de prestaciones.

Además, se confirmaron aumentos en jubilaciones, pensiones y asignaciones, en línea con la fórmula de movilidad vigente. Los incrementos buscan que los sectores más vulnerables puedan afrontar la suba de precios de manera mensual.

Los pagos de jubilaciones y pensiones comienzan el 8 de octubre para DNI terminados en 0. Aumentos en jubilaciones, pensiones y asignaciones Los incrementos se dan en el marco del Decreto 274/2024, que establece aumentos mensuales tomando como referencia el último índice de inflación informado por el INDEC.

En octubre, los pagos de jubilaciones y pensiones serán:

Jubilación mínima: $326.304,88 + bono $70.000 = $396.304,88

PUAM: $261.016,96 + bono $70.000 = $331.016,96

Pensiones No Contributivas (PNC): $228.381,85 + bono $70.000 = $298.381,85

Jubilación máxima: $2.195.498,72