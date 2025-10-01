1 de octubre de 2025 - 11:48

ANSES: calendario de pago de octubre 2025 y aumentos confirmados

ANSES publicó el calendario de pagos de octubre 2025 con fechas según DNI y aumentos confirmados en jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Fechas y montos de cobro de ANSES en octubre 2025, con aumentos en jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Fechas y montos de cobro de ANSES en octubre 2025, con aumentos en jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Leé además

Las PNC buscan acompañar a quienes no tienen trabajo formal ni cobertura previsional, asegurando un ingreso mensual acorde a la inflación.

ANSES confirma aumento de las PNC: montos, requisitos y bono especial

Por Redacción Economía
Beneficios para jubilados y pensionados con descuentos en supermercados.

Anses: jubilados y pensionados cuentan con descuentos exclusivos en supermercados

Por Redacción Economía

Además, se confirmaron aumentos en jubilaciones, pensiones y asignaciones, en línea con la fórmula de movilidad vigente. Los incrementos buscan que los sectores más vulnerables puedan afrontar la suba de precios de manera mensual.

Créditos jubilados ANSES.jpg
Los pagos de jubilaciones y pensiones comienzan el 8 de octubre para DNI terminados en 0.

Los pagos de jubilaciones y pensiones comienzan el 8 de octubre para DNI terminados en 0.

Aumentos en jubilaciones, pensiones y asignaciones

Los incrementos se dan en el marco del Decreto 274/2024, que establece aumentos mensuales tomando como referencia el último índice de inflación informado por el INDEC.

En octubre, los pagos de jubilaciones y pensiones serán:

  • Jubilación mínima: $326.304,88 + bono $70.000 = $396.304,88

  • PUAM: $261.016,96 + bono $70.000 = $331.016,96

  • Pensiones No Contributivas (PNC): $228.381,85 + bono $70.000 = $298.381,85

  • Jubilación máxima: $2.195.498,72

Asignaciones:

  • AUH por hijo menor: $117.229,14

  • AUH por hijo con discapacidad: $381.789,19

  • Asignación Familiar por Hijo (tramo 1): $58.572,85

  • Asignación Familiar por Hijo con discapacidad: $190.714,27

En la AUH, solo se deposita el 80% del monto; el 20% restante se acumula hasta presentar la libreta AUH.

AUH Anses.jpg
La Asignaci&oacute;n Universal por Hijo se deposita seg&uacute;n la terminaci&oacute;n del DNI, con el 80% del monto disponible hasta presentar la libreta.

La Asignación Universal por Hijo se deposita según la terminación del DNI, con el 80% del monto disponible hasta presentar la libreta.

Calendario completo de pagos de octubre 2025

Jubilaciones y pensiones (haber mínimo)

  • DNI 0: 8/10

  • DNI 1: 9/10

  • DNI 2: 9/10

  • DNI 3: 13/10

  • DNI 4: 14/10

  • DNI 5: 15/10

  • DNI 6: 16/10

  • DNI 7: 17/10

  • DNI 8: 20/10

  • DNI 9: 21/10

Jubilaciones y pensiones (superiores al mínimo)

  • DNI 0 y 1: 22/10

  • DNI 2 y 3: 23/10

  • DNI 4 y 5: 24/10

  • DNI 6 y 7: 27/10

  • DNI 8 y 9: 28/10

Asignación Familiar por Hijo y AUH

  • DNI 0: 8/10

  • DNI 1: 9/10

  • DNI 2: 9/10

  • DNI 3: 13/10

  • DNI 4: 14/10

  • DNI 5: 15/10

  • DNI 6: 16/10

  • DNI 7: 17/10

  • DNI 8: 20/10

  • DNI 9: 21/10

Asignación por Embarazo

  • DNI 0: 9/10

  • DNI 1: 13/10

  • DNI 2: 14/10

  • DNI 3: 15/10

  • DNI 4: 16/10

  • DNI 5: 17/10

  • DNI 6: 20/10

  • DNI 7: 21/10

  • DNI 8: 22/10

  • DNI 9: 23/10

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI 0 y 1: 9/10

  • DNI 2 y 3: 13/10

  • DNI 4 y 5: 14/10

  • DNI 6 y 7: 15/10

  • DNI 8 y 9: 16/10

Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)

  • Primera quincena: 09/10 al 10/11

  • Segunda quincena: 20/10 al 10/11

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI 0 y 1: 8/10

  • DNI 2 y 3: 8/10

  • DNI 4 y 5: 9/10

  • DNI 6 y 7: 9/10

  • DNI 8 y 9: 9/10

Asignaciones familiares de PNC

  • Todas las terminaciones: 8/10 al 10/11

Desempleo – Plan 1

  • DNI 0 y 1: 21/10

  • DNI 2 y 3: 22/10

  • DNI 4 y 5: 23/10

  • DNI 6 y 7: 24/10

  • DNI 8 y 9: 27/10

Desempleo – Plan 2 (septiembre que se paga en octubre)

  • Todas las terminaciones: 1/10 al 10/10

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El INDEC publicó la inflación de agosto que define el aumento de haberes de ANSES.

ANSES: cuánto cobrarán los jubilados de la mínima con el aumento de octubre

Por Redacción Economía
Los titulares de PUAM y PNC cobrarán con aumento y un refuerzo adicional en octubre.

Aumento en PUAM y PNC de ANSES: cuánto cobran los beneficiarios en octubre

Por Redacción Economía
ANSES actualizó los montos de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares que se cobrarán a partir de octubre.

Cambios en ANSES: nuevos montos de cobro desde octubre según el Boletín Oficial

Por Redacción Economía
Anses liquida la AUH y la Tarjeta Alimentar según el número de hijos, garantizando asistencia a los sectores más vulnerables.

AUH y Tarjeta Alimentar de ANSES: qué familias recibirán $497.000 en octubre

Por Melisa Sbrocco