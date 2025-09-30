Vuelve el reintegro en supermercados: $40.000 con Banco Nación en Jumbo, Vea y Disco

Todos los martes , los clientes de Jumbo, Disco y Vea pueden obtener un reintegro del 25% pagando con Mastercard a través de MODO BNA+ , con un tope de $8.000 por semana.

La promoción es válida desde el 15 de mayo hasta el 31 de octubre de 2025 y se aplica únicamente en compras presenciales utilizando la tecnología contactless (NFC) .

Si se mantiene la frecuencia semanal, el ahorro total acumulado puede alcanzar los $40.000 hasta el final de la promoción. El reintegro se acredita directamente en la cuenta del banco o en el resumen de la tarjeta utilizada, y es acumulable con otras ofertas vigentes de los supermercados participantes.

La promoción permite obtener un 25% de reintegro en compras realizadas los martes con tarjetas Mastercard a través de MODO BNA+. El tope máximo de reintegro por semana y por usuario es de $8.000 , y se aplica únicamente a compras presenciales en los locales de Cencosud SA .

Las compras con tarjetas de crédito reciben el reintegro en hasta dos resúmenes, mientras que las de débito o prepaga se acreditan en un plazo de hasta 30 días hábiles.

Jumbo Para alcanzar el tope semanal, es necesario gastar aproximadamente $32.000 cada martes.

El beneficio es exclusivo para pagos contactless con la app y es acumulable con otras promociones de los supermercados. Están excluidas ciertas bodegas y productos premium, pero la mayor parte de las compras de supermercado se encuentran dentro de la promoción, permitiendo un ahorro significativo para quienes planifiquen sus compras semanales.

Cuánto hay que comprar para maximizar el ahorro

Para alcanzar el tope de reintegro de $8.000 por semana, es necesario gastar alrededor de $32.000 en un solo martes. Manteniendo esta rutina semanal desde mayo hasta octubre, el ahorro total puede llegar a $40.000.

El reintegro se ve reflejado en la cuenta bancaria o en el resumen de tarjeta, permitiendo un control claro del ahorro acumulado. Esta promoción es una oportunidad para organizar la compra mensual de alimentos y productos del hogar en Jumbo, Disco y Vea, sumando beneficios reales sin necesidad de gastar de más.