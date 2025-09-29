29 de septiembre de 2025 - 14:15

Paritarias octubre 2025: cómo quedan los sueldos de empleados de supermercados

Los empleados de supermercados tendrán en octubre un 1% de aumento y un bono extra de $40.000, según el acuerdo paritario homologado por el Gobierno.

El acuerdo paritario de FAECyS garantiza aumentos escalonados y un refuerzo mensual para todos los empleados de supermercados.

Freepik
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

En octubre 2025, los empleados de supermercados percibirán un 1% de aumento salarial más una suma fija extraordinaria de $40.000, según el último acuerdo firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias del sector.

El convenio fue homologado por el Ministerio de Capital Humano y establece un incremento escalonado del 6% entre julio y diciembre, distribuidos en cuotas mensuales del 1%. Además, garantiza que todos los trabajadores perciban la cifra extra no remunerativa, sin importar la categoría ni la antigüedad.

Paritarias de octubre: cuánto cobrarán los empleados de supermercados

En octubre, los empleados de supermercados recibirán el 1% correspondiente al mes, más la suma fija de $40.000. Desde FAECyS destacaron que este esquema “asegura una actualización mensual y un refuerzo uniforme para todos los trabajadores del sector”.

Supermercados Carrefour alimentos productos importados 4.jpg
Los trabajadores cobrarán en octubre un 1% más sobre la escala salarial de septiembre y un bono fijo de $40.000.

Hasta octubre, el incremento acumulado alcanza el 4% respecto de la escala de junio, sumado a cuatro pagos consecutivos de la cifra extraordinaria. A estos montos se adicionan los beneficios convencionales, como antigüedad (1% por año trabajado), presentismo, manejo de caja y horas extra.

Escala salarial de septiembre y su impacto en octubre

Los sueldos de octubre se calculan sobre la base de la escala de septiembre, a los que se adiciona el 1% de aumento y los $40.000 de bono extraordinario.

Escala salarial de septiembre 2025 (sin bono ni adicionales):

Maestranza

  • Categoría A: $1.025.914

  • Categoría B: $1.028.884

  • Categoría C: $1.039.290

Administrativos

  • Categoría A: $1.037.062

  • Categoría B: $1.041.525

  • Categoría C: $1.045.982

  • Categoría D: $1.059.363

  • Categoría E: $1.070.510

  • Categoría F: $1.086.863

Cajeros

  • Categoría A: $1.040.777

  • Categoría B: $1.045.982

  • Categoría C: $1.052.672

Pesos argentinos y billetes para salarios y sueldos
La homologación del acuerdo por el Ministerio de Capital Humano asegura su aplicación en todos los supermercados del país.

Auxiliares

  • Categoría A: $1.040.777

  • Categoría B: $1.048.210

  • Categoría C: $1.072.740

  • Categoría A: $1.049.700

  • Categoría B: $1.063.078

Vendedores

  • Categoría A: $1.040.777

  • Categoría B: $1.063.080

  • Categoría C: $1.070.510

  • Categoría D: $1.086.863

Qué significa este acuerdo paritario para los trabajadores

El convenio garantiza que todos los empleados de supermercados reciban un refuerzo uniforme de $40.000, además de los incrementos porcentuales mensuales. Esto permite que, más allá de la categoría, todos los trabajadores tengan una mejora en su ingreso disponible en octubre.

Para algunos sectores, como cajeros y vendedores, el impacto es mayor al combinar el bono fijo, el 1% de aumento, y los adicionales convencionales. Así, el acuerdo paritario apunta a sostener el poder adquisitivo en un contexto de inflación, con un refuerzo inmediato que se replica en los próximos meses hasta diciembre.

