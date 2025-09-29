Cencosud ofrece trabajo en Mendoza y otras provincias de Argentina: cómo postularse

Cencosud , la multinacional que agrupa marcas como Jumbo, Vea y Disco , ofrece múltiples oportunidades de empleo en Argentina. La empresa permite cargar el currículum directamente en su plataforma, facilitando el acceso a vacantes en distintas regiones, incluyendo Mendoza.

El sistema centralizado de postulaciones permite que los aspirantes se postulen de manera rápida y organizada. Esto amplía las posibilidades de ser considerado para puestos en áreas como recursos humanos, contabilidad, mantenimiento, auditoría y operaciones comerciales , con opciones tanto para perfiles junior como senior.

Estas vacantes abarcan diferentes niveles de experiencia y áreas de trabajo , reflejando la diversidad de oportunidades que Cencosud ofrece a quienes buscan empleo en Argentina.

Cómo postularse y aumentar las chances de empleo

El proceso de postulación en Cencosud es simple. El primer paso para postularse consiste en ingresar a empleos.cencosud.com, específicamente en la sección ‘Trabajá con nosotros’. Luego, se debe hacer clic en ‘Únete a Cencosud’ y después en ‘Cencosud Argentina’”.

image Cargá tu CV en la plataforma de Cencosud y accedé a vacantes en supermercados y tiendas como Jumbo, Vea y Disco.

Una vez dentro, se despliega la lista completa de vacantes disponibles al momento. Para aplicar, basta con seleccionar el puesto deseado, abrir la solicitud y hacer clic en “Solicitar ahora” para enviar el currículum. Este procedimiento permite a los postulantes centralizar sus aplicaciones, postularse a múltiples vacantes y mantener un seguimiento de sus candidaturas.

Cargar el CV en la plataforma aumenta las posibilidades de ser considerado para futuros puestos, incluso si no hay vacantes inmediatas en la localidad deseada. De esta manera, Cencosud se posiciona como una de las principales opciones de empleo en Mendoza y en toda Argentina, ofreciendo estabilidad y oportunidades de crecimiento profesional.