Cencosud ofrece trabajo en Mendoza y otras provincias de Argentina: cómo postularse

Cencosud, que gestiona Jumbo, Vea y Disco, busca personal para supermercados y tiendas en Mendoza y toda Argentina. Postulate online.

Cencosud ofrece vacantes en Mendoza y todo Argentina en varias áreas.&nbsp;

Cencosud ofrece vacantes en Mendoza y todo Argentina en varias áreas. 

Cencosud, la multinacional que agrupa marcas como Jumbo, Vea y Disco, ofrece múltiples oportunidades de empleo en Argentina. La empresa permite cargar el currículum directamente en su plataforma, facilitando el acceso a vacantes en distintas regiones, incluyendo Mendoza.

El sistema centralizado de postulaciones permite que los aspirantes se postulen de manera rápida y organizada. Esto amplía las posibilidades de ser considerado para puestos en áreas como recursos humanos, contabilidad, mantenimiento, auditoría y operaciones comerciales, con opciones tanto para perfiles junior como senior.

Vacantes disponibles en Cencosud Argentina

Actualmente, Cencosud ofrece múltiples puestos en distintas regiones del país:

  • Analista Contable Cenco Arg – Martínez, Bsas – Región Pampeana – 22/09/2025

  • Analista Jr. de Recursos Humanos – Monte Grande, Bsas – Región Pampeana – 22/09/2025

  • Liquidador/a Jr. de Sueldos-RRHH – Martínez, Bsas – Región Pampeana – 21/09/2025

  • Técnico Mantenimiento Cuyo – Argentina – 15/09/2025

  • Técnico De Mantenimiento (CABA) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Región Pampeana – 12/09/2025

  • Técnico De Mantenimiento Planta Carnes – Monte Grande, Bsas – Región Pampeana – 11/09/2025

  • Analista Inteligencia Comercial – Martínez, Bsas – Región Pampeana – 01/09/2025

  • Analista SR. Operaciones SH – Martínez, Bsas – Región Pampeana – 29/08/2025

  • Comp. Jr. MP e Importados CUYO – Guaymallén, Cuyo – Región Cuyo – 28/08/2025

  • Operador De Sip - Tres Arroyos – Argentina – 28/08/2025

  • Auditor Portal Patagonia – Neuquén – Región Patagónica – 27/08/2025

  • Auditor Local Unicenter – Martínez, Bsas – Región Pampeana – 27/08/2025

  • Analista de Pricing – Martínez, Bsas – Región Pampeana – 18/08/2025

  • Analista BO ABM – Martínez, Bsas – Región Pampeana – 14/08/2025

  • Empleado Inventario Puertos del Lago – Argentina – 04/08/2025

  • Técnico De Mantenimiento (Costa) – Mar del Plata, Costa – Región Pampeana – 01/08/2025

  • Técnico De Mantenimiento (Zona Sur) – Argentina – 23/07/2025

  • Técnico De Mantenimiento (Zona Oeste) – Barrio Aviación, Bsas – Región Pampeana – 23/07/2025

  • Operador De Sip Vea Mendoza – Barrio Aeronáutico, Cuyo – Región Cuyo – 23/07/2025

  • Analista Comercial Dig. Commerce – Martínez, Bsas – Región Pampeana – 01/07/2025

  • Auditor/a – Martínez, Bsas – Región Pampeana – 01/07/2025

  • Cajero/ Repositor – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Región Pampeana – 06/12/2024

  • Repositor de Salón Jumbo – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Región Pampeana – 21/11/2024

  • Base de talentos Mendoza 2024 – Guaymallén, Cuyo – Región Cuyo – 30/09/2024

Estas vacantes abarcan diferentes niveles de experiencia y áreas de trabajo, reflejando la diversidad de oportunidades que Cencosud ofrece a quienes buscan empleo en Argentina.

Cómo postularse y aumentar las chances de empleo

El proceso de postulación en Cencosud es simple. El primer paso para postularse consiste en ingresar a empleos.cencosud.com, específicamente en la sección ‘Trabajá con nosotros’. Luego, se debe hacer clic en ‘Únete a Cencosud’ y después en ‘Cencosud Argentina’”.

Una vez dentro, se despliega la lista completa de vacantes disponibles al momento. Para aplicar, basta con seleccionar el puesto deseado, abrir la solicitud y hacer clic en “Solicitar ahora” para enviar el currículum. Este procedimiento permite a los postulantes centralizar sus aplicaciones, postularse a múltiples vacantes y mantener un seguimiento de sus candidaturas.

Cargar el CV en la plataforma aumenta las posibilidades de ser considerado para futuros puestos, incluso si no hay vacantes inmediatas en la localidad deseada. De esta manera, Cencosud se posiciona como una de las principales opciones de empleo en Mendoza y en toda Argentina, ofreciendo estabilidad y oportunidades de crecimiento profesional.

