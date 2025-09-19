Un cerrajero comparte cuánto dinero gana tras 24 horas de trabajo y genera un ineserado debate

A través de TikTok, un cerrajero reveló los precios de sus servicios y cual es el monto que reune tras todo un día de jornada laboral y se vuelve viral.

Cerrajero comparte su rutina de trabajó y usuarios se sorprenden tras lo elevados precios de sus servicios ofrecidos. En 4 días de trabajo llevaba acumulados $1.465.500.

A través de su cuenta de TikTok “Cerrajería 24/7”, un cerrajero publicó un video bajo el título “Un día siendo cerrajero en CABA”, en el clip muestra paso a paso los trabajos realizados durante 24 horas, el tipo de tareas y los precios que cobra por cada servicio. Usuarios en redes sociales se sorprendieron ante el monto.

El video publicado, rápidamente se volvió viral, superando las 86.9 mil reproducciones y generó debate entre quienes consideraron los valores “exagerados” y quienes destacaron lo rentable y necesario de los oficios en la actualidad.

El primer servicio que muestra es el cambio de una cerradura, que le significó un ingreso de $150.000. Luego continúa con la anulación de una cerradura, con un cobro de $40.000.

Uno de los servicios más comunes, la apertura de un domicilio, tuvo un valor de $80.000. Más adelante enseña uno de los trabajos más complejos que requiere mayor especialización y herramientas, la apertura de una puerta blindada con un cargo de $125.000.

Finalmente, el video cierra con uno de los servicios más solicitados: la copia de llaves de una vivienda, que representó un valor de $101.500.

Al realizar la suma de todos los servicio, el cerrajero mostró cuánto acumuló en un solo día y adelantó que planea compartir el total de un mes completo de trabajo. En el día 4 del reto, ya llevaba acumulados $1.465.500. ganancia cerrajero Día 4 del reto de 30 días. Cantidad de dinero acumulado $1.465.500. Reacciones de usuarios en TikTok Los comentarios en redes sociales se dividieron entre la sorpresa por el alto costo de los servicios y el reconocimiento del valor de los oficios. Con humor, un usuario bromeó: "Me sale más barato romper la cerradura y poner una nueva". Otro, coincidiendo, sugirió que sería más económico "tirar abajo la puerta". Por otro lado, muchos defendieron a los trabajadores, afirmando que "la gente se cree que tener un título universitario lo es todo, pero hoy en día los oficios son los más rentables". Ante la gran ganancia del cerrajero, un usuario ironizó: "Yendo a hacer el curso". Aunque varios usuarios compartieron experiencias similares sobre lo costoso que puede ser el servicio, otros señalaron que los precios se deben a que el trabajador es de Buenos Aires, una ciudad que, por lo general, tiene costos de vida más elevados.