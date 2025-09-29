29 de septiembre de 2025 - 12:50

ARCA propone una opción del Monotributo que permite generar aportes jubilatorios

ARCA tiene una categoría del Monotributo que permite a contribuyentes acceder al sistema jubilatorio y pagar solo la mitad de la obra social.

La categoría está destinada a trabajadores independientes, emprendedores y beneficiarios de programas sociales.

El beneficio está destinado a personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, pero también alcanza a quienes reciben prestaciones de ANSES o participan en programas del Ministerio de Capital Humano.

El Monotributo Social facilita la emisión de facturas y la cobertura de salud, integrando a trabajadores independientes, emprendedores de la economía social y pequeños productores al régimen formal. Este sistema busca garantizar aportes jubilatorios y asistencia médica sin que los contribuyentes deban afrontar la carga impositiva completa.

El trámite de inscripción se realiza de manera digital a través de la plataforma TAD de ARCA.

Quiénes pueden acceder al Monotributo Social según ARCA

Desde ARCA explican: “el monotributo social es una categoría del régimen en la que los contribuyentes podrán acceder a coberturas de salud, emitir facturas y acceder al sistema de jubilaciones”. El régimen está dirigido a personas en estado de vulnerabilidad socioeconómica e incluye:

  • Trabajadores independientes de bajos ingresos.

  • Emprendedores de la economía social.

  • Beneficiarios de programas sociales.

  • Pequeños productores.

También pueden acceder quienes perciban prestaciones de ANSES como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, o quienes formen parte de programas de inclusión social del Ministerio de Capital Humano.

El límite de facturación anual para esta categoría está vinculado al Monotributo general y actualmente se establece en $8.992.597,87. Es importante tener en cuenta que, por semestre, los contribuyentes deben emitir obligatoriamente al menos seis facturas para cumplir con las obligaciones del régimen.

Cómo inscribirse al Monotributo Social paso a paso

Para adherirse al Monotributo Social, los contribuyentes deben realizar el trámite de manera digital a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD). En primer lugar, hay que ingresar al buscador e introducir “monotributo social” para localizar la opción correspondiente. Luego, se selecciona “Solicitud de inscripción o modificación al monotributo social” y se hace clic en “Iniciar trámite” vía ARCA.

El acceso requiere clave fiscal nivel 3, que puede obtenerse directamente en ARCA o mediante la APP Mi ARCA Móvil. Una vez dentro del sistema, se completan los datos solicitados, se acepta el trámite y se finaliza la inscripción.

