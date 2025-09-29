ARCA propone una opción del Monotributo que permite generar aportes jubilatorios

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ofrece un régimen especial llamado Monotributo Social, que permite a ciertos contribuyentes acceder al sistema jubilatorio y abonar solo el 50% de la obra social.
ARCA tiene una categoría del Monotributo que permite a contribuyentes acceder al sistema jubilatorio y pagar solo la mitad de la obra social.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ofrece un régimen especial llamado Monotributo Social, que permite a ciertos contribuyentes acceder al sistema jubilatorio y abonar solo el 50% de la obra social.
El beneficio está destinado a personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, pero también alcanza a quienes reciben prestaciones de ANSES o participan en programas del Ministerio de Capital Humano.
El Monotributo Social facilita la emisión de facturas y la cobertura de salud, integrando a trabajadores independientes, emprendedores de la economía social y pequeños productores al régimen formal. Este sistema busca garantizar aportes jubilatorios y asistencia médica sin que los contribuyentes deban afrontar la carga impositiva completa.
Desde ARCA explican: “el monotributo social es una categoría del régimen en la que los contribuyentes podrán acceder a coberturas de salud, emitir facturas y acceder al sistema de jubilaciones”. El régimen está dirigido a personas en estado de vulnerabilidad socioeconómica e incluye:
Trabajadores independientes de bajos ingresos.
Emprendedores de la economía social.
Beneficiarios de programas sociales.
Pequeños productores.
También pueden acceder quienes perciban prestaciones de ANSES como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, o quienes formen parte de programas de inclusión social del Ministerio de Capital Humano.
El límite de facturación anual para esta categoría está vinculado al Monotributo general y actualmente se establece en $8.992.597,87. Es importante tener en cuenta que, por semestre, los contribuyentes deben emitir obligatoriamente al menos seis facturas para cumplir con las obligaciones del régimen.
Para adherirse al Monotributo Social, los contribuyentes deben realizar el trámite de manera digital a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD). En primer lugar, hay que ingresar al buscador e introducir “monotributo social” para localizar la opción correspondiente. Luego, se selecciona “Solicitud de inscripción o modificación al monotributo social” y se hace clic en “Iniciar trámite” vía ARCA.
El acceso requiere clave fiscal nivel 3, que puede obtenerse directamente en ARCA o mediante la APP Mi ARCA Móvil. Una vez dentro del sistema, se completan los datos solicitados, se acepta el trámite y se finaliza la inscripción.