30 de septiembre de 2025 - 11:53

ANSES confirma aumento de las PNC: montos, requisitos y bono especial

ANSES anuncia aumento de las PNC y bono de $70.000. Conocé montos, requisitos y quiénes pueden acceder a cada prestación.

Las PNC buscan acompañar a quienes no tienen trabajo formal ni cobertura previsional, asegurando un ingreso mensual acorde a la inflación.

Las PNC buscan acompañar a quienes no tienen trabajo formal ni cobertura previsional, asegurando un ingreso mensual acorde a la inflación.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Leé además

Beneficios para jubilados y pensionados con descuentos en supermercados.

Anses: jubilados y pensionados cuentan con descuentos exclusivos en supermercados

Por Redacción Economía
El INDEC publicó la inflación de agosto que define el aumento de haberes de ANSES.

ANSES: cuánto cobrarán los jubilados de la mínima con el aumento de octubre

Por Redacción Economía

La actualización se calcula según la inflación y el Decreto de Movilidad Jubilatoria, que establece incrementos automáticos basados en el último Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El nuevo monto incluye un bono de $70.000 para quienes cobren menos de $396.304,88. Con esta medida, ANSES busca garantizar un respaldo económico más sólido para los beneficiarios de PNC por Invalidez, Vejez y Madres de 7 Hijos, asegurando que las prestaciones mantengan su poder adquisitivo.

Créditos ANSES.jpg

Montos y requisitos de las PNC según ANSES

ANSES informó que la actualización de las PNC contempla un incremento del 1,9% por la inflación de agosto. Los haberes quedan así:

  • PNC por Invalidez y Vejez: $228.381,85.
  • Pensión para Madres de 7 Hijos: $326.304,88.

Además, quienes perciban menos de $396.304,88 recibirán un bono previsional de $70.000, elevando los pagos finales a $298.381,85 y $396.304,88 respectivamente.

Cada tipo de pensión tiene requisitos específicos:

  • Pensión por Invalidez Laboral: Acreditar incapacidad laboral del 66% o más, no cobrar jubilación ni pensión, y cumplir criterios de residencia según edad y nacionalidad.
  • Pensión por Vejez: Ser mayor de 70 años, no poseer otros ingresos previsionales ni bienes suficientes, y cumplir los años mínimos de residencia en Argentina según nacionalidad.
  • Pensión para Madres de 7 Hijos: Tener siete o más hijos, no recibir otros beneficios previsionales, y cumplir residencia mínima.
  • Pensión para personas con VIH y/o Hepatitis B o C: Ser mayor de 18 años, acreditar diagnóstico en el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, y no superar los límites de ingresos familiares.
Pensiones No Contributivas.jpg
Beneficiarios de PNC deben verificar su estado en Mi ANSES para evitar la suspensión del pago.

Beneficiarios de PNC deben verificar su estado en Mi ANSES para evitar la suspensión del pago.

Cómo solicitar las PNC y qué tener en cuenta

Para acceder a las PNC, los interesados deben presentar la documentación requerida según el tipo de pensión. Esto incluye informes médicos, certificados de residencia y acreditación de situación socioeconómica.

El trámite se puede realizar de forma presencial en ANSES o mediante la web del organismo, facilitando el acceso a personas con movilidad reducida o que viven lejos de las oficinas.

Es importante tener en cuenta que la falta de cumplimiento de requisitos, como ingresos superiores al límite establecido o ausencia de residencia mínima, puede derivar en la denegación del beneficio.

Por eso, ANSES recomienda verificar con antelación cada condición y presentar todos los certificados correctamente. La institución subraya que estas pensiones no solo representan un ingreso mensual, sino también un acompañamiento económico para quienes enfrentan vulnerabilidad social o limitaciones par

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los titulares de PUAM y PNC cobrarán con aumento y un refuerzo adicional en octubre.

Aumento en PUAM y PNC de ANSES: cuánto cobran los beneficiarios en octubre

Por Redacción Economía
ANSES actualizó los montos de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares que se cobrarán a partir de octubre.

Cambios en ANSES: nuevos montos de cobro desde octubre según el Boletín Oficial

Por Redacción Economía
Anses liquida la AUH y la Tarjeta Alimentar según el número de hijos, garantizando asistencia a los sectores más vulnerables.

AUH y Tarjeta Alimentar de ANSES: qué familias recibirán $497.000 en octubre

Por Melisa Sbrocco
Jubilados y pensionados recibirán un 1,9% extra en sus haberes de octubre.

ANSES cambia el calendario de pagos en octubre: cómo cobrarán jubilados y pensionados

Por Redacción Economía