ANSES confirma aumento de las PNC: montos, requisitos y bono especial

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) anunció un nuevo aumento para las Pensiones No Contributivas (PNC), dirigidas a personas sin trabajo formal ni cobertura previsional.
La actualización se calcula según la inflación y el Decreto de Movilidad Jubilatoria, que establece incrementos automáticos basados en el último Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El nuevo monto incluye un bono de $70.000 para quienes cobren menos de $396.304,88. Con esta medida, ANSES busca garantizar un respaldo económico más sólido para los beneficiarios de PNC por Invalidez, Vejez y Madres de 7 Hijos, asegurando que las prestaciones mantengan su poder adquisitivo.
ANSES informó que la actualización de las PNC contempla un incremento del 1,9% por la inflación de agosto. Los haberes quedan así:
Además, quienes perciban menos de $396.304,88 recibirán un bono previsional de $70.000, elevando los pagos finales a $298.381,85 y $396.304,88 respectivamente.
Cada tipo de pensión tiene requisitos específicos:
Para acceder a las PNC, los interesados deben presentar la documentación requerida según el tipo de pensión. Esto incluye informes médicos, certificados de residencia y acreditación de situación socioeconómica.
El trámite se puede realizar de forma presencial en ANSES o mediante la web del organismo, facilitando el acceso a personas con movilidad reducida o que viven lejos de las oficinas.
Es importante tener en cuenta que la falta de cumplimiento de requisitos, como ingresos superiores al límite establecido o ausencia de residencia mínima, puede derivar en la denegación del beneficio.
Por eso, ANSES recomienda verificar con antelación cada condición y presentar todos los certificados correctamente. La institución subraya que estas pensiones no solo representan un ingreso mensual, sino también un acompañamiento económico para quienes enfrentan vulnerabilidad social o limitaciones par