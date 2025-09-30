ANSES confirma aumento de las PNC: montos, requisitos y bono especial

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) anunció un nuevo aumento para las Pensiones No Contributivas (PNC) , dirigidas a personas sin trabajo formal ni cobertura previsional.

La actualización se calcula según la inflación y el Decreto de Movilidad Jubilatoria , que establece incrementos automáticos basados en el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) .

El nuevo monto incluye un bono de $70.000 para quienes cobren menos de $396.304,88 . Con esta medida, ANSES busca garantizar un respaldo económico más sólido para los beneficiarios de PNC por Invalidez, Vejez y Madres de 7 Hijos , asegurando que las prestaciones mantengan su poder adquisitivo.

ANSES informó que la actualización de las PNC contempla un incremento del 1,9% por la inflación de agosto. Los haberes quedan así:

Además, quienes perciban menos de $396.304,88 recibirán un bono previsional de $70.000, elevando los pagos finales a $298.381,85 y $396.304,88 respectivamente.

Cada tipo de pensión tiene requisitos específicos:

Pensión por Invalidez Laboral : Acreditar incapacidad laboral del 66% o más, no cobrar jubilación ni pensión, y cumplir criterios de residencia según edad y nacionalidad.

: Acreditar incapacidad laboral del 66% o más, no cobrar jubilación ni pensión, y cumplir criterios de residencia según edad y nacionalidad. Pensión por Vejez : Ser mayor de 70 años, no poseer otros ingresos previsionales ni bienes suficientes, y cumplir los años mínimos de residencia en Argentina según nacionalidad.

: Ser mayor de 70 años, no poseer otros ingresos previsionales ni bienes suficientes, y cumplir los años mínimos de residencia en Argentina según nacionalidad. Pensión para Madres de 7 Hijos : Tener siete o más hijos, no recibir otros beneficios previsionales, y cumplir residencia mínima.

: Tener siete o más hijos, no recibir otros beneficios previsionales, y cumplir residencia mínima. Pensión para personas con VIH y/o Hepatitis B o C: Ser mayor de 18 años, acreditar diagnóstico en el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, y no superar los límites de ingresos familiares.

Pensiones No Contributivas.jpg Beneficiarios de PNC deben verificar su estado en Mi ANSES para evitar la suspensión del pago. Freepik - Canva

Cómo solicitar las PNC y qué tener en cuenta

Para acceder a las PNC, los interesados deben presentar la documentación requerida según el tipo de pensión. Esto incluye informes médicos, certificados de residencia y acreditación de situación socioeconómica.

El trámite se puede realizar de forma presencial en ANSES o mediante la web del organismo, facilitando el acceso a personas con movilidad reducida o que viven lejos de las oficinas.

Es importante tener en cuenta que la falta de cumplimiento de requisitos, como ingresos superiores al límite establecido o ausencia de residencia mínima, puede derivar en la denegación del beneficio.

Por eso, ANSES recomienda verificar con antelación cada condición y presentar todos los certificados correctamente. La institución subraya que estas pensiones no solo representan un ingreso mensual, sino también un acompañamiento económico para quienes enfrentan vulnerabilidad social o limitaciones par