ANSES: cuánto cobrarán los jubilados de la mínima con el aumento de octubre

ANSES aplicará en octubre un aumento a jubilados de la mínima, que cobrarán $326.298,38 más un bono de $70.000, según la movilidad por inflación.

El INDEC publicó la inflación de agosto que define el aumento de haberes de ANSES.

El INDEC publicó la inflación de agosto que define el aumento de haberes de ANSES.

Por Redacción Economía

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer el dato de inflación de agosto, que será clave para definir el próximo aumento de ANSES en jubilaciones y pensiones.

La suba regirá a partir de octubre y se aplicará de forma automática a través de la Ley de Movilidad. Este ajuste impactará directamente en la jubilación mínima que actualmente es de $320.277 y en el valor total a cobrar con el bono extraordinario.

Aumento a jubilados de la mínima en octubre: cuánto pagará ANSES

Con la actualización publicada por el INDEC, la jubilación mínima pasará a $326.298,38 en octubre. A esa cifra se le sumará el bono de $70.000, con lo cual el haber final de quienes perciben la mínima alcanzará los $396.298,38.

Con el bono de $70.000, la jubilación mínima alcanzará cerca de $396.000.

Desde el organismo explicaron que el incremento responde a la fórmula de movilidad previsional, que ajusta los haberes según la inflación del segundo mes anterior. En este caso, se aplicó la variación correspondiente a julio 2025. La norma, vigente desde marzo de 2020, dispone que la actualización sea automática y sin necesidad de un decreto presidencial.

Beneficios y calendario de pagos para jubilados en octubre

Además del aumento, ANSES continúa ofreciendo el programa Beneficios ANSES, que otorga descuentos en supermercados, farmacias, perfumerías y más de 7.000 comercios en todo el país. Los jubilados y pensionados pueden acceder a rebajas del 10% al 20% de manera automática al pagar con la tarjeta de débito en la que cobran sus haberes.

Quienes perciben sus ingresos a través del Banco Nación cuentan también con un 5% adicional de reintegro, abonando con tarjeta de débito, crédito o QR mediante la aplicación BNA+. Este beneficio tiene un tope mensual de $20.000 y se acumula con los descuentos generales.

Pagos de ANSES: cuándo depositarán los haberes en octubre

En cuanto al cronograma de pagos de octubre, ANSES detalló las siguientes fechas:

Jubilados de la mínima

  • DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre
  • DNI terminados en 1: jueves 9 de octubre
  • DNI terminados en 2: viernes 10 de octubre (sujeto a reprogramación por feriado)
  • DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre
  • DNI terminados en 4: martes 14 de octubre
  • DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre
  • DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre
  • DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre
  • DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre
  • DNI terminados en 9: martes 21 de octubre
ANSES confirmó el calendario de pagos de octubre para jubilados y pensionados según terminación de DNI.

Jubilados con haberes superiores a la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 22 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 23 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: viernes 24 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: lunes 27 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: martes 28 de octubre

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 9 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: viernes 10 de octubre (sujeto a reprogramación)
  • DNI terminados en 6 y 7: lunes 13 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: martes 14 de octubre
