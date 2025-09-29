ANSES: cuánto cobrarán los jubilados de la mínima con el aumento de octubre

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer el dato de inflación de agosto, que será clave para definir el próximo aumento de ANSES en jubilaciones y pensiones.
ANSES aplicará en octubre un aumento a jubilados de la mínima, que cobrarán $326.298,38 más un bono de $70.000, según la movilidad por inflación.
La suba regirá a partir de octubre y se aplicará de forma automática a través de la Ley de Movilidad. Este ajuste impactará directamente en la jubilación mínima que actualmente es de $320.277 y en el valor total a cobrar con el bono extraordinario.
Con la actualización publicada por el INDEC, la jubilación mínima pasará a $326.298,38 en octubre. A esa cifra se le sumará el bono de $70.000, con lo cual el haber final de quienes perciben la mínima alcanzará los $396.298,38.
Desde el organismo explicaron que el incremento responde a la fórmula de movilidad previsional, que ajusta los haberes según la inflación del segundo mes anterior. En este caso, se aplicó la variación correspondiente a julio 2025. La norma, vigente desde marzo de 2020, dispone que la actualización sea automática y sin necesidad de un decreto presidencial.
Beneficios y calendario de pagos para jubilados en octubre
Además del aumento, ANSES continúa ofreciendo el programa Beneficios ANSES, que otorga descuentos en supermercados, farmacias, perfumerías y más de 7.000 comercios en todo el país. Los jubilados y pensionados pueden acceder a rebajas del 10% al 20% de manera automática al pagar con la tarjeta de débito en la que cobran sus haberes.
Quienes perciben sus ingresos a través del Banco Nación cuentan también con un 5% adicional de reintegro, abonando con tarjeta de débito, crédito o QR mediante la aplicación BNA+. Este beneficio tiene un tope mensual de $20.000 y se acumula con los descuentos generales.
En cuanto al cronograma de pagos de octubre, ANSES detalló las siguientes fechas:
