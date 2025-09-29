ANSES: cuánto cobrarán los jubilados de la mínima con el aumento de octubre

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer el dato de inflación de agosto, que será clave para definir el próximo aumento de ANSES en jubilaciones y pensiones.

Cambios en ANSES: nuevos montos de cobro desde octubre según el Boletín Oficial

Aumento en PUAM y PNC de ANSES: cuánto cobran los beneficiarios en octubre

La suba regirá a partir de octubre y se aplicará de forma automática a través de la Ley de Movilidad. Este ajuste impactará directamente en la jubilación mínima que actualmente es de $320.277 y en el valor total a cobrar con el bono extraordinario.

Con la actualización publicada por el INDEC, la jubilación mínima pasará a $326.298,38 en octubre . A esa cifra se le sumará el bono de $70.000 , con lo cual el haber final de quienes perciben la mínima alcanzará los $396.298,38 .

Desde el organismo explicaron que el incremento responde a la fórmula de movilidad previsional , que ajusta los haberes según la inflación del segundo mes anterior. En este caso, se aplicó la variación correspondiente a julio 2025. La norma, vigente desde marzo de 2020, dispone que la actualización sea automática y sin necesidad de un decreto presidencial.

Con el bono de $70.000, la jubilación mínima alcanzará cerca de $396.000.

Beneficios y calendario de pagos para jubilados en octubre

Además del aumento, ANSES continúa ofreciendo el programa Beneficios ANSES, que otorga descuentos en supermercados, farmacias, perfumerías y más de 7.000 comercios en todo el país. Los jubilados y pensionados pueden acceder a rebajas del 10% al 20% de manera automática al pagar con la tarjeta de débito en la que cobran sus haberes.

Quienes perciben sus ingresos a través del Banco Nación cuentan también con un 5% adicional de reintegro, abonando con tarjeta de débito, crédito o QR mediante la aplicación BNA+. Este beneficio tiene un tope mensual de $20.000 y se acumula con los descuentos generales.

Pagos de ANSES: cuándo depositarán los haberes en octubre

En cuanto al cronograma de pagos de octubre, ANSES detalló las siguientes fechas:

Jubilados de la mínima

DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre

DNI terminados en 1: jueves 9 de octubre

DNI terminados en 2: viernes 10 de octubre (sujeto a reprogramación por feriado)

DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre

DNI terminados en 4: martes 14 de octubre

DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre

DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre

DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre

DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre

DNI terminados en 9: martes 21 de octubre

Jubilados ANSES.jpg ANSES confirmó el calendario de pagos de octubre para jubilados y pensionados según terminación de DNI.

Jubilados con haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 22 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: viernes 24 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: lunes 27 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: martes 28 de octubre

Pensiones No Contributivas (PNC)