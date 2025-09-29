Memes y polémica en Argentina por el precio de Cheesecake Factory: "Torta de picadillo"

El debut de The Cheesecake Factory en Buenos Aires desató críticas y una ola de memes por el precio y el tamaño de sus porciones importadas.

Los memes compararon las porciones con tortas locales y hasta con carne picada.

La llegada de The Cheesecake Factory a la Argentina generó tanta expectativa como desilusión. El estreno fue en el shopping Alto Palermo, pero en lugar del restaurante prometido, los fanáticos se encontraron con un pequeño puesto de venta de porciones importadas “to go”. La demanda fue alta desde las primeras horas y el precio de cada cheesecake, entre $12.000 y $14.000, encendió el debate.

Lejos de quedarse en la sorpresa inicial, las redes sociales reaccionaron con ironía. Los usuarios de X convirtieron al desembarco de la marca en tendencia nacional y los memes se transformaron en la manera más directa de expresar la bronca y el humor frente al costo y al tamaño de las porciones.

El precio de entre $12.000 y $14.000 generó sorpresa en redes sociales. Los memes: la respuesta viral al precio de las porciones El verdadero protagonista del desembarco fue el humor argentino. Los usuarios de X transformaron la decepción en una lluvia de memes que rápidamente se viralizaron. Muchos apuntaron al contraste entre las expectativas y lo que efectivamente se ofrecía en el stand.

“Mi amor, ¿estás bien? no comiste tu torta de picadillo”, escribió un usuario en alusión al aspecto de la porción.

"Viene entera, Industria Nacional, Alto taper. Cheesecake Factory: Cara, Parece carne picada, Te cagás de hambre".

Otro ironizó: "Si querés pagar 15 lucas por esto… es deprimente la verdad".



En otros casos, la crítica fue directa: "The Cheesecake Factory envió muestras gratis a la Argentina y las están vendiendo?? Es tamaño canapé y son más caras que las de Estados Unidos. Una vergüenza".

Viene entera

Industria Nacional

Alto taper

Cheesecake factory:

Cara

Parece carne picada

The Cheesecake Factory en Argentina: precios y dónde encontrarlo El primer local de la marca en Buenos Aires se instaló en la planta baja del Alto Palermo, con una oferta limitada de tres sabores, la clásica original, chocolate con mousse belga y Raspberry Swirl con chocolate blanco. Todo en formato de porciones individuales importadas desde Estados Unidos. En las primeras horas, ocurrió un boom de ventas. La operación corre bajo la licencia de Finca Rosa, que puso a disposición 4.500 porciones como parte de una etapa piloto. El precio, equivalente al que se paga en Estados Unidos en dólares, marcó un contraste fuerte con el poder adquisitivo local.