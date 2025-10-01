1 de octubre de 2025 - 11:48

Rematan los precios del internet Starlink en Argentina: cómo conseguir el descuento

El servicio de internet satelital de SpaceX es cada vez más accesible en Argentina gracias a la reciente baja de precios en los kits de instalación.

Rematan los precios del internet Starlink en Argentina

Rematan los precios del internet Starlink en Argentina

Rematan kits de Starlink para internet satelital

Rematan kits de Starlink para internet satelital

Se trata del internet de la empresa SpaceX, que se dedica a manejar los satélites que hacen que el servicio sea posible en distintas partes del mundo. Por ello es que habitualmente se dice que Starlink es más un beneficio para personas en lugares alejados de la ciudad, donde se complica la banda ancha o fibra óptica.

La instalación y el uso es sencillo: se coloca la antena para recibir la señal satelital y se enchufa el módem wifi en el lugar en cuestión. Se puede trasladar, por ejemplo, en caso de mudanza o viaje en casa rodante (pagando un plan llamado "itinerante"). El equipo es resistente a las inclemencias climáticas.

Rematan kits de instalación para internet Starlink a $151.200

En tiendas como OnCity y Frávega se puede conseguir con 20% de descuento el kit de internet satelital mini a $151.200 más opción de tres cuotas sin interés. En la web oficial, el estándar está a $499.999.

Frávega, además, ofrece 30% de descuento en el plan itinerante por seis meses.

Cuánto cuesta Starlink en Argentina: los precios

El abono mensual tiene tres opciones:

RESIDENCIAL LITE: ideal para hogares pequeños y con poco uso a $38.000 por mes. Tiene menor prioridad de velocidad cuando hay mayor demanda.

RESIDENCIAL: para hogares con uso frecuente y constante a $56.100 por mes.

ITINERANTE: para casas rodantes y trabajar en cualquier lugar a $63.000 (50 GB) o $87.500 por mes (ilimitado).

