Fuerte suba del dólar hoy, mientras los bonos y las acciones vuelven a caer

Las cotizaciones de la divisa estadounidense en cada mercado este 1° de octubre.

Los Andes
Redacción Economía

Octubre empieza con una fuerte suba en el dólar minorista, que este miércoles se compra a $1.400 y se vende a $1.450 en el Banco Nación. Se trata de un aumento de $50 respecto al cierre del martes, acumulando la tercera jornada al alza.

Por su parte, el dólar blue también sufre la presión y se vende hoy a $1.465 en las "cuevas".

Los dólares financieros, ya con la maniobra del "rulo" prohibida, suben hasta los $1.550, una brecha de $100 con el tipo de cambio oficial.

Además, el dólar mayorista opera a $1.422 para la venta, con una suba de $42. El régimen de bandas cambiarias del Banco Central estableció para hoy un límite superior de libre flotación de $1.481,21.

Según el Banco Central se había detectado que billeteras y Agentes de Liquidación y Compensación (Alycs) estaban realizando operaciones de cambio con personas humanas, una acción que solo está permitida a bancos y casas de cambio.

Caen los bonos y las acciones en Wall Street

Este miércoles, los bonos soberanos en dólares se hunden 3,8% en promedio. El golpe más fuerte lo sufre el Global 2046 (GD46), que se desploma 7,1%. En consecuencia, el riesgo país escala hasta los 1.230 puntos básicos.

En Wall Street, los ADR y acciones argentinas operan mayormente en rojo, con caídas encabezadas por Mercado Libre (-4,2%), Supervielle (-2%), Transportadora Gas del Sur (-1,6%), IRSA (-1,2%) y Pampa Energía (-1,1%).

La baja se acentúa en un contexto adverso en Nueva York, donde los índices retroceden tras confirmarse el primer cierre (“shutdown”) del gobierno federal de Estados Unidos desde 2018, luego del rechazo demócrata en el Senado a la última propuesta republicana de financiamiento.

En la plaza local, el dólar contado con liquidación trepa 3%, pero el S&P Merval logra sostenerse con una mejora en pesos de 1,3%, hasta los 1.796.000 puntos.

Para intentar contener la tensión cambiaria, el Gobierno volvió a endurecer controles: limitó las operaciones con bonos y restringió la compra de divisas a bancos y entidades autorizadas.

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

  • Venta: $1.885 (BNA)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

La adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

  • Compra: $1.445
  • Venta: $1.465

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

  • Compra: $ 1.503,98 (+$ 13,09)
  • Venta: $ 1.504,74 (+$ 13,08)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

  • Compra: $ 1.543,77 (+$ 15,76)
  • Venta: $ 1.549,69 (+$ 17,33)
