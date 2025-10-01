Plan Canje de electrodomésticos con hasta 51% OFF: la manera más fácil de cambiar tu heladera usada por una nueva

Renovar tu heladera u otros electrodomésticos puede ser costoso, pero Samsung ofrece una solución práctica con su Plan Canje de Electrodomésticos. El programa permite entregar equipos usados, incluso dañados o de otras marcas, como parte de pago, y obtener descuentos inmediatos en la compra de productos nuevos.
El Plan Canje está disponible en todo el país y ofrece beneficios de hasta el 51% en productos seleccionados. Con esta iniciativa, renovar tus electrodomésticos, desde heladeras hasta televisores y lavarropas, es más económico y sencillo, combinando ahorro, conveniencia y tecnología de punta.
Recibí tu nuevo electrodoméstico en el domicilio y el reintegro se acredita en tu tarjeta.
Cómo funciona el Plan Canje de Samsung
El Plan Canje permite entregar un dispositivo usado como parte de pago al comprar uno nuevo. Samsung realiza una cotización estimada del equipo entregado y aplica un reintegro, que se acredita en el medio de pago entre 15 y 20 días hábiles después de validar el estado del producto.
El procedimiento completo es:
Los equipos entregados deben encenderse y apagarse correctamente y tener IMEI o número de serie legible. Es obligatorio completar el formulario, aceptar los Términos y Condiciones y verificar que el ítem "Plan Canje" esté incluido en el resumen de compra.
Samsung acepta una amplia variedad de productos, incluyendo smartphones, tablets, relojes inteligentes, monitores, Galaxy Books, televisores y heladeras.
Ejemplos de heladeras disponibles con Plan Canje y descuentos
Entre las heladeras que se pueden renovar con el Plan Canje, se destacan:
-
Heladera Freezer Superiir con AI Energy Mode Black
Precio: $1.709.999
Descuento Plan Canje: hasta 10%
Precio sin impuestos nacionales: $1.413.222,31
Plan canje samsung
El Plan Canje admite equipos de cualquier marca, incluso dañados.
-
Heladera Freezer Superior Twin Cooling Plus 382 L
Precio: $1.627.999
Descuento Plan Canje: hasta 10%
Precio sin impuestos nacionales: $1.345.453,72
-
Heladera Freezer Superior con AI Energy Mode Black 517L
Precio: $1.999.999
Descuento Plan Canje: hasta 10%
Precio sin impuestos nacionales: $1.652.891,74