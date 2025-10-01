Plan Canje de electrodomésticos con hasta 51% OFF: la manera más fácil de cambiar tu heladera usada por una nueva

Renová tu heladera y otros electrodomésticos con el Plan Canje de Samsung: entregá tu equipo usado y accedé a descuentos de hasta 51%.

Entregá tu heladera vieja y accedé a descuentos inmediatos en modelos nuevos de Samsung.

Renovar tu heladera u otros electrodomésticos puede ser costoso, pero Samsung ofrece una solución práctica con su Plan Canje de Electrodomésticos. El programa permite entregar equipos usados, incluso dañados o de otras marcas, como parte de pago, y obtener descuentos inmediatos en la compra de productos nuevos.

El Plan Canje está disponible en todo el país y ofrece beneficios de hasta el 51% en productos seleccionados. Con esta iniciativa, renovar tus electrodomésticos, desde heladeras hasta televisores y lavarropas, es más económico y sencillo, combinando ahorro, conveniencia y tecnología de punta.

Cómo funciona el Plan Canje de Samsung El Plan Canje permite entregar un dispositivo usado como parte de pago al comprar uno nuevo. Samsung realiza una cotización estimada del equipo entregado y aplica un reintegro, que se acredita en el medio de pago entre 15 y 20 días hábiles después de validar el estado del producto.

El procedimiento completo es:

Ingresar al sitio oficial de Samsung y seleccionar el producto.

Cotizar el equipo a entregar mediante un formulario.

Finalizar la compra abonando el precio total.

Recibir el nuevo producto en el domicilio.

Ser contactado por WhatsApp para validar el estado del equipo usado.

Coordinar la entrega del dispositivo (retiro en domicilio, tienda Samsung o sucursal Andreani).

Recibir el reintegro en la tarjeta utilizada.

Los equipos entregados deben encenderse y apagarse correctamente y tener IMEI o número de serie legible. Es obligatorio completar el formulario, aceptar los Términos y Condiciones y verificar que el ítem "Plan Canje" esté incluido en el resumen de compra. Samsung acepta una amplia variedad de productos, incluyendo smartphones, tablets, relojes inteligentes, monitores, Galaxy Books, televisores y heladeras. Ejemplos de heladeras disponibles con Plan Canje y descuentos Entre las heladeras que se pueden renovar con el Plan Canje, se destacan: Heladera Freezer Superiir con AI Energy Mode Black Precio: $1.709.999 Descuento Plan Canje: hasta 10% Precio sin impuestos nacionales: $1.413.222,31

Heladera Freezer Superior con AI Energy Mode Black 517L Precio: $1.999.999 Descuento Plan Canje: hasta 10% Precio sin impuestos nacionales: $1.652.891,74