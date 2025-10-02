Sumate a la Expo Negocios & Franquicias Cuyo 2025: speakers, innovación y oportunidades

Con un nuevo formato, el encuentro confirmó la participación de más de diez speakers, marcas, empresas, nuevos modelos de negocios y una jornada cargada de actividades. Será el 16 de octubre en la Nave Cultural , de 12 a 20 horas. Los tickets ya están disponibles en Eventbrite e incluyen entrada al evento y una copa degustación.

Organizada por Suraci Franquicias, con el apoyo del Gobierno de Mendoza, la invitación de Mendoza Ciudad y el respaldo de AAMF (Asociación Argentina de Marcas y Franquicias), la Expo reunirá a cientos de empresarios, marcas, emprendedores y futuros inversores. Será la ocasión perfecta para conectar, inspirarse y descubrir el potencial del sistema de franquicias y de las inversiones en la región.