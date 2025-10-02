2 de octubre de 2025 - 19:12

Sumate a la Expo Negocios & Franquicias Cuyo 2025: speakers, innovación y oportunidades

El próximo 16 de octubre, la Nave Cultural será sede de la Expo Negocios & Franquicias Cuyo 2025, un encuentro único para conectar con el ecosistema emprendedor, descubrir nuevas tendencias y generar oportunidades reales de inversión.

Con un nuevo formato, el encuentro confirmó la participación de más de diez speakers, marcas, empresas, nuevos modelos de negocios y una jornada cargada de actividades. Será el 16 de octubre en la Nave Cultural, de 12 a 20 horas. Los tickets ya están disponibles en Eventbrite e incluyen entrada al evento y una copa degustación.

Historias que inspiran, innovación y oportunidades para invertir

Organizada por Suraci Franquicias, con el apoyo del Gobierno de Mendoza, la invitación de Mendoza Ciudad y el respaldo de AAMF (Asociación Argentina de Marcas y Franquicias), la Expo reunirá a cientos de empresarios, marcas, emprendedores y futuros inversores. Será la ocasión perfecta para conectar, inspirarse y descubrir el potencial del sistema de franquicias y de las inversiones en la región.

En esta edición, la Expo contará con más de doce speakers reconocidos que abordarán economía, franquicias, tendencias, inversiones, tecnología, marketing y casos de éxito reales.

Entre ellos:

  • Eusebio Guiñazú, ex jugador de Los Pumas, conferencista internacional y empresario: “Deporte, motivación y liderazgo aplicado a la gestión de negocios”.

  • Damián Di Pace, economista y comunicador: “Inversión en franquicias en el actual contexto eleccionario”.

  • Luciano Lorenzoni, experto en estrategias colaborativas: “Nada se vende solo: marketing colaborativo en acción”.

  • Carla Torazi, desarrolladora blockchain y CEO de Toradev.io: “Negocios blockchain: el futuro ya empezó”.

  • Nico Suraci, director de Suraci Franquicias: “Cómo convertir tu marca en una franquicia exitosa”.

  • Marcos Bruno, cofundador de Merovingian Data: “Cómo aplicar IA y potenciar tu franquicia”.

  • Muriel del Barco, coach integral evolutiva: “Liderazgo y autogestión: el éxito del empresario”.

  • Juan Manuel Contreras, gerente comercial en Suraci Franquicias: “Negocios en red: nuevos paradigmas de inversión”.

  • Nicolás Pons, coach y formador: “Mindset Comercial”.

  • Roberto Ruso, director de GAF: “Cinco claves para elegir la franquicia ideal”.

  • Gerardo Germanó, CEO de Rentennials: “Invertir en startups: pequeñas apuestas, grandes retornos”.

Nuevos espacios para potenciar negocios

La edición 2025 se renueva con tres áreas principales:

  • Espacio Business & Expo: stands de franquicias, empresas y emprendedores, con marcas como 3 Hermanos, Acompañarnos, Coronel, Merovingian Data, GAF, Baika, Grener, Tikal, YES, Suraci, Reservados, Nico Shopping, Wetech, Garantina, Nomade, Leno, Big Pizza, entre otras.

  • Espacio Conectar: networking en un clima social con DJs en vivo (Back to the 90s, Neo Tecno Futuro, Latinoamérica Viva, French Touch), vinos y gastronomía.

  • Espacio Desarrollo: charlas y ponencias con referentes invitados.

Apoyo institucional y empresarial

El evento cuenta con el respaldo de Kurve, Punto a Punto, Palmares, Al Pasion Wines, Masses Kolton, Casarena Wines, Crear más Potencial, Belén Graffigna, Diario Los Andes, Grupo América y Payway.

Cómo participar

Las empresas o emprendedores que deseen sumarse pueden obtener más información en expofranquicias.com.ar.

Expo Negocios & Franquicias Cuyo 2025

16 de octubre | 12 a 20 hs | Nave Cultural

Entradas disponibles en Eventbrite.

