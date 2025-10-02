Sumate a la Expo Negocios & Franquicias Cuyo 2025: speakers, innovación y oportunidades

Con un nuevo formato, el encuentro confirmó la participación de más de diez speakers, marcas, empresas, nuevos modelos de negocios y una jornada cargada de actividades. Será el 16 de octubre en la Nave Cultural, de 12 a 20 horas. Los tickets ya están disponibles en Eventbrite e incluyen entrada al evento y una copa degustación.
Historias que inspiran, innovación y oportunidades para invertir
Organizada por Suraci Franquicias, con el apoyo del Gobierno de Mendoza, la invitación de Mendoza Ciudad y el respaldo de AAMF (Asociación Argentina de Marcas y Franquicias), la Expo reunirá a cientos de empresarios, marcas, emprendedores y futuros inversores. Será la ocasión perfecta para conectar, inspirarse y descubrir el potencial del sistema de franquicias y de las inversiones en la región.
En esta edición, la Expo contará con más de doce speakers reconocidos que abordarán economía, franquicias, tendencias, inversiones, tecnología, marketing y casos de éxito reales.
Eusebio Guiñazú, ex jugador de Los Pumas, conferencista internacional y empresario: “Deporte, motivación y liderazgo aplicado a la gestión de negocios”.
Damián Di Pace, economista y comunicador: “Inversión en franquicias en el actual contexto eleccionario”.
Luciano Lorenzoni, experto en estrategias colaborativas: “Nada se vende solo: marketing colaborativo en acción”.
Carla Torazi, desarrolladora blockchain y CEO de Toradev.io: “Negocios blockchain: el futuro ya empezó”.
Nico Suraci, director de Suraci Franquicias: “Cómo convertir tu marca en una franquicia exitosa”.
Marcos Bruno, cofundador de Merovingian Data: “Cómo aplicar IA y potenciar tu franquicia”.
Muriel del Barco, coach integral evolutiva: “Liderazgo y autogestión: el éxito del empresario”.
Juan Manuel Contreras, gerente comercial en Suraci Franquicias: “Negocios en red: nuevos paradigmas de inversión”.
Nicolás Pons, coach y formador: “Mindset Comercial”.
Roberto Ruso, director de GAF: “Cinco claves para elegir la franquicia ideal”.
Gerardo Germanó, CEO de Rentennials: “Invertir en startups: pequeñas apuestas, grandes retornos”.
Nuevos espacios para potenciar negocios
La edición 2025 se renueva con tres áreas principales:
Espacio Business & Expo: stands de franquicias, empresas y emprendedores, con marcas como 3 Hermanos, Acompañarnos, Coronel, Merovingian Data, GAF, Baika, Grener, Tikal, YES, Suraci, Reservados, Nico Shopping, Wetech, Garantina, Nomade, Leno, Big Pizza, entre otras.
Espacio Conectar: networking en un clima social con DJs en vivo (Back to the 90s, Neo Tecno Futuro, Latinoamérica Viva, French Touch), vinos y gastronomía.
Espacio Desarrollo: charlas y ponencias con referentes invitados.
Apoyo institucional y empresarial
El evento cuenta con el respaldo de Kurve, Punto a Punto, Palmares, Al Pasion Wines, Masses Kolton, Casarena Wines, Crear más Potencial, Belén Graffigna, Diario Los Andes, Grupo América y Payway.
Cómo participar
Las empresas o emprendedores que deseen sumarse pueden obtener más información en expofranquicias.com.ar.
Expo Negocios & Franquicias Cuyo 2025
16 de octubre | 12 a 20 hs | Nave Cultural
Entradas disponibles en Eventbrite.