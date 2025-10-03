Tendencias en eventos corporativos de fin de año para conectar, inspirar y sorprender

Con el 2025 en su etapa final, las empresas se preparan para cerrar el año con celebraciones que van mucho más allá de una simple cena de fin de año . La tendencia está marcada: los eventos hoy se piensan como vivencias memorables , donde la gente participa, juega y se conecta. La consigna es dejar atrás la pasividad para vivir algo diferente.

Una de las tendencias más fuertes es el pasaje del rol de espectador al de protagonista. Los colaboradores desean hacer, compartir y jugar. Concursos de coctelería –como los que propone Jacarandá Garden Bar–, actividades de team building al aire libre en bodegas como Huentala Wines (ubicada en Gualtallary, Valle de Uco), o juegos que vinculan distintos espacios de los hoteles y restaurantes con consignas creativas. Lo importante es que las propuestas tengan dinamismo y convoquen a interactuar.

Los eventos más exitosos son aquellos que combinan distintos universos, como por ejemplo, el de la gastronomía , el vino, el arte y la tecnología . Desde Grupo Huentala, señalan que una masterclass de vino y cocina acompañada por un show temático; noches de casino y música ; una cena con guiños teatrales o un recorrido artístico que finaliza con un cóctel personalizado con los nombres de la empresa o de sus equipos, son algunos ejemplos de este cruce que enriquece la experiencia.

La comida es el corazón de los encuentros, pero ahora se busca generar interacción a través de ella. ¿“Team carnes” o “team pastas”? Esta elección se convierte en un juego compartido, con propuestas que van desde las carnes premium de La Cabrera Mendoza hasta los sabores ítalo-argentinos de La Tavolata Ristorante , o propuestas mixtas que permiten compartir, experimentar e integrar a los colaboradores.

Otra tendencia que gana protagonismo es la proximidad de las grandes marcas con las empresas. Hoy, en lugar de que las compañías deban trasladarse a espacios exclusivos para acceder a propuestas premium, son las propias marcas las que dicen: “vamos a tu empresa”. Así, experiencias gastronómicas de nivel internacional —como la cocina VIP de Sheraton Mendoza Hotel o las propuestas de restaurantes icónicos como La Cabrera — pueden disfrutarse directamente en los eventos corporativos, aportando distinción sin perder la cercanía y la personalización que las organizaciones buscan transmitir.

Catering eventos

Espacios sustentables y con identidad

La elección de lugares también refleja los valores de las compañías. Viñedos en altura como La Isabel Estate, que cuentan con certificación en sustentabilidad; jardines urbanos como Jacarandá Garden Bar, que permiten desconectar del estrés cotidiano en un entorno natural; o espacios hoteleros eco-amigables como Sheraton Mendoza Hotel, que, además de sus prácticas de reciclado, gestión de residuos y eficiencia energética, mide la huella de carbono de los eventos y brinda la posibilidad de compensarla a través de la participación en proyectos sustentables. Todo ello aporta un diferencial clave para las organizaciones que buscan coherencia entre sus prácticas y su mensaje.

Exterior Rastro by Huentala Wines

Regalos que generan valor

El concepto de presentes corporativos también cambió. Más que un objeto, se busca regalar bienestar y cultura: tickets para spa, tours grupales de arte y vino, o una selección de vinos premium de Huentala Wines, celebran el espíritu mendocino e invitan a vivir momentos memorables.

En Mendoza, Grupo Huentala reúne todos estos elementos en un ecosistema único: tres hoteles de lujo en ubicación inmejorable en el Km 0, restaurantes, bodega y propuestas culturales que permiten crear celebraciones con estilo propio. El objetivo es que cada encuentro sea inolvidable, que la gente se sienta protagonista y que la experiencia trascienda el evento para convertirse en un recuerdo compartido.

Sombrero Extra Brut fraperas

