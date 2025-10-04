4 de octubre de 2025 - 09:58

Cuando cae el Día de la madre este 2025

Como es tradición, la celebración que conmemora a las madres se lleva a cabo el tercer domingo de octubre.

El Día de la Madre cae el próximo domingo 19 de octubre, fecha especial que representa que comerciantes preparen promociones especiales.

El Día de la Madre cae el próximo domingo 19 de octubre, fecha especial que representa que comerciantes preparen promociones especiales.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Comenzó el mes de octubre, que trae consigo una de las fechas más representativas del calendario: el Día de la Madre. Este año, la celebración, que por tradición se lleva a cabo el tercer domingo del mes, caerá el 19 de octubre.

Leé además

como comprar una cafetera nespresso al 50% de descuento, en 12 cuotas sin interes y $83.000 de regalo

Cómo comprar una cafetera Nespresso al 50% de descuento, en 12 cuotas sin interés y $83.000 de regalo

Por Redacción Economía
Amazon Prime Day, el evento con grandes descuentos llega a los argentinos impulsado por las medidas del gobierno de Javier Milei.  

Llega Amazon Prime Day: cómo aprovechar los descuentos desde Argentina

Por Redacción Economía

La festividad no solo conmemora el rol de la madre en la familia, sino que también representa un impulso crucial para la economía. Se espera un aumento significativo de ventas en distintos sectores que destinan ofertas y promociones para regalos, entre los que se destacan indumentaria, libros, perfumería, accesorios y salidas gastronómicas.

Por qué el Día de la Madre se celebra en octubre

El Día de la Madre en nuestro país, tiene un origen de la tradición católica, cuyo inicio se remonta al año 1931. Esta fecha surgió a partir de la antigua celebración del calendario litúrgico que festejaba la Maternidad de la Virgen María durante el mes de octubre.

En esa fecha, el Papa Pío XI dedicó el 11 de octubre a la “Divina Maternidad de María”. El objetivo de la eleccion de ese día fue en homenaje a que, 1500 años antes (en 431 d.C.), el Concilio de Éfeso había proclamado a María como la verdadera Madre de Cristo, un encuentro de eclesiásticos de gran relevancia para el credo católico.

Desde aquella primer celebración de 1931, en Argentina se definió inicialmente que el Día de la Madre se festejara el domingo posterior o el anterior a esa fecha. Con el tiempo, la conmemoración quedó establecida de forma fija para el tercer domingo de cada mes de octubre.

Si bien Argentina por tradición católica conmemora la fecha en octubre, demás países tienen otras fechas definidas para el Día de la Madre, concentrándose principalmente en el mes de mayo:

  • Cuarto domingo de cuaresma: Se celebra en países como Reino Unido, Irlanda y Nigeria.
  • 10 de mayo: Fecha establecida por México, Guatemala y El Salvador.
  • Segundo domingo de mayo: Se festeja en la mayoría de países de Latinoamérica como Chile, Colombia, Brasil, Uruguay, Venezuela y Ecuador; al igua que en Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Suiza, Italia, Japón, Australia, Nueva Zelanda, entre otros.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Arq. Alfredo Méndez, pasión por el hábitat social

La arquitectura de luto: falleció Alfredo Méndez, defensor del hábitat y la vivienda social

Por Miguel Títiro
Ya se puede acceder al padrón electoral para saber cuál es tu lugar de votación en las próximas elecciones de octubre. 

Elecciones 2025: cómo saber donde voto en Mendoza

Por Redacción Sociedad
Un meteorito iluminó el cielo de Mendoza

Un meteorito iluminó el cielo de Mendoza como una "bola de fuego"

Por Redacción Sociedad
Miles de jóvenes de todo el país inician la peregrinación a la Virgen de Luján

Así será la tradicional Peregrinación a Luján: recorridos y novedades

Por Redacción Sociedad