Cuando cae el Día de la madre este 2025

Como es tradición, la celebración que conmemora a las madres se lleva a cabo el tercer domingo de octubre.

Comenzó el mes de octubre, que trae consigo una de las fechas más representativas del calendario: el Día de la Madre. Este año, la celebración, que por tradición se lleva a cabo el tercer domingo del mes, caerá el 19 de octubre.

La festividad no solo conmemora el rol de la madre en la familia, sino que también representa un impulso crucial para la economía. Se espera un aumento significativo de ventas en distintos sectores que destinan ofertas y promociones para regalos, entre los que se destacan indumentaria, libros, perfumería, accesorios y salidas gastronómicas.

Por qué el Día de la Madre se celebra en octubre El Día de la Madre en nuestro país, tiene un origen de la tradición católica, cuyo inicio se remonta al año 1931. Esta fecha surgió a partir de la antigua celebración del calendario litúrgico que festejaba la Maternidad de la Virgen María durante el mes de octubre.

En esa fecha, el Papa Pío XI dedicó el 11 de octubre a la “Divina Maternidad de María”. El objetivo de la eleccion de ese día fue en homenaje a que, 1500 años antes (en 431 d.C.), el Concilio de Éfeso había proclamado a María como la verdadera Madre de Cristo, un encuentro de eclesiásticos de gran relevancia para el credo católico.

Desde aquella primer celebración de 1931, en Argentina se definió inicialmente que el Día de la Madre se festejara el domingo posterior o el anterior a esa fecha. Con el tiempo, la conmemoración quedó establecida de forma fija para el tercer domingo de cada mes de octubre.