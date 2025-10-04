Un meteorito iluminó el cielo de Mendoza como una "bola de fuego"

Vecinos de varios departamentos de la provincia fueron testigos de un inusual fenómeno astronómico durante la madrugada de este sábado.

Un evento poco común iluminó el cielo de Mendoza durante la madrugada. Pasadas los primeros minutos de este sábado, un meteorito —comúnmente conocido como "bola de fuego"— atravesó el cielo de la provincia, brindando un espectáculo de luz a quienes se encontraban despiertos.

El fenómeno fue visto a las 00:39 de la noche por varios vecinos de distintos departamentos, quienes describieron haber visualizado un objeto muy brillante en el cielo. La intensidad de la luz fue tal que, por unos pocos segundos, logró iluminar la noche. En redes sociales, varios usuarios compartieron videos del fenómeno.

La visión fue más clara en zonas rurales, alejadas de los centros urbanos. Sin embargo, al no haber nubes en la noche, también se pudo observar en áreas pobladas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Los Andes Diario (@losandesdiario) Este evento se trató de un meteoro, un fragmento de roca o metal del espacio que ingresó a la atmósfera a gran velocidad. La fricción con el aire provoca que la roca se caliente hasta volverse incandescente, generando el brillante rastro luminoso que fue visible en la provincia..