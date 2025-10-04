Elecciones 2025: cómo saber dónde voto en Mendoza

El próximo domingo 26 de octubre se llevarán a cabo elecciones en todo el país. En Mendoza ,se acudirá a las urnas para elegir Diputados Nacionales, además de Diputados y Senadores Provinciales.

En el ámbito municipal, en 12 de los 18 departamentos se elegirán nuevos miembros de concejos deliberantes. Los seis departamentos restantes, en cambio, desdoblaron sus comicios municipales y votarán a concejales en febrero de 2026.

Para saber donde votar, cada persona habilitada para sufragar debe ingresar a la página web del padrón y completar los datos solicitados.

Una vez ingresado los datos, se podrá consultar el número de mesa donde votar, el número de orden y el ejemplar del documento con el cual el votante está inscripto para sufragar.

Al ingresar al portal se deben completar los campos solicitados:

Documento: Número de DNI, sin puntos.

Número de DNI, sin puntos. Género: Seleccionar la opción masculino, femenino o sin especificar, según figura en tu DNI.

Seleccionar la opción masculino, femenino o sin especificar, según figura en tu DNI. Distrito: De acuerdo al domicilio que se registra en el DNI, seleccionar la provincia donde votás.

De acuerdo al domicilio que se registra en el DNI, seleccionar la provincia donde votás. Verificador: Replicar el número te aparece en la pantalla.

Si estás inscripto en el padrón, el sistema te informará:

Nombre y dirección del establecimiento donde vas a votar.

El número de mesa.

El número de orden que te corresponde.

El Padrón Electoral ya se encuentra habilitado para saber dónde votar. Cabe mencionar que sólo se puede asistir al establecimiento y la mesa que le corresponde a cada elector, datos otorgados en el sitio web, según el domicilio registrado en su DNI.