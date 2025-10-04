4 de octubre de 2025 - 11:02

Elecciones 2025: cómo saber dónde voto en Mendoza

De cara a las elecciones del domingo 26 de octubre, ya se encuentra habilitado el padrón electoral con toda la información.

Ya se puede acceder al padrón electoral para saber cuál es tu lugar de votación en las próximas elecciones de octubre.&nbsp;

Ya se puede acceder al padrón electoral para saber cuál es tu lugar de votación en las próximas elecciones de octubre. 

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El próximo domingo 26 de octubre se llevarán a cabo elecciones en todo el país. En Mendoza,se acudirá a las urnas para elegir Diputados Nacionales, además de Diputados y Senadores Provinciales.

Leé además

El gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad. Archivo

Con las elecciones en la mira, Cornejo envía este martes el Presupuesto 2026 a la Legislatura

Por Jorge Yori
Los cursos serán del 6 al 23 de octubre en distintos puntos de la provincia. El pago por cumplir el rol será de $80.000 con capacitación y $40.000 sin ella.

Elecciones 2025: la Junta Electoral definió las fechas de capacitaciones y pagos para autoridades de mesas

Por Redacción Política

En el ámbito municipal, en 12 de los 18 departamentos se elegirán nuevos miembros de concejos deliberantes. Los seis departamentos restantes, en cambio, desdoblaron sus comicios municipales y votarán a concejales en febrero de 2026.

Cómo saber donde voto

Para saber donde votar, cada persona habilitada para sufragar debe ingresar a la página web del padrón y completar los datos solicitados.

Una vez ingresado los datos, se podrá consultar el número de mesa donde votar, el número de orden y el ejemplar del documento con el cual el votante está inscripto para sufragar.

Padrón Definitivo

Al ingresar al portal se deben completar los campos solicitados:

  • Documento: Número de DNI, sin puntos.
  • Género: Seleccionar la opción masculino, femenino o sin especificar, según figura en tu DNI.
  • Distrito: De acuerdo al domicilio que se registra en el DNI, seleccionar la provincia donde votás.
  • Verificador: Replicar el número te aparece en la pantalla.

Si estás inscripto en el padrón, el sistema te informará:

  • Nombre y dirección del establecimiento donde vas a votar.
  • El número de mesa.
  • El número de orden que te corresponde.

El Padrón Electoral ya se encuentra habilitado para saber dónde votar. Cabe mencionar que sólo se puede asistir al establecimiento y la mesa que le corresponde a cada elector, datos otorgados en el sitio web, según el domicilio registrado en su DNI.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Las lapiceras para las elecciones de 2025 no se borran ni son marca Filgo: son indelebles y marca Ezco

Las lapiceras para las elecciones de 2025 no se borran ni son marca Filgo: son indelebles y marca Ezco

Por Reverso
 Milei confirmó el acuerdo con Macri en Provincia

Milei acordó con Macri construir tras las elecciones "los consensos para avanzar en reformas"

Por Redacción Política
Luis Petri y Patricia Bullrich, de campaña en Mendoza

Petri compartió actividades con Bullrich en Mendoza y habló de las encuestas que lo favorecen

Por Martín Fernández Russo
El Gobierno de Javier Milei enfrentará un espacio que decidirá el rumbo de las elecciones.

Según una encuesta, este es el mayor rival del Gobierno en las elecciones legislativas: no es el peronismo

Por Redacción Política