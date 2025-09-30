Con las elecciones en la mira, Cornejo envía este martes el Presupuesto 2026 a la Legislatura

El Gobernador Alfredo Cornejo esperó hasta el último día que establece la Constitución Provincial y este martes enviará a la Legislatura el proyecto de Ley de Presupuesto 2026 . La pauta de gastos será presentada oficialmente por el ministro de Hacienda, Víctor Fayad , el miércoles por la mañana en la Cámara de Diputados.

Hace dos semanas, el presidente Javier Milei dio a conocer las proyecciones macroeconómicas nacionales para el próximo año, que prevén una inflación anual del 10%, un tipo de cambio del dólar a $1.400 y un crecimiento del PBI del 4,5%. Tras ese anuncio, Cornejo se tomó unos días para afinar el lápiz y así definir el presupuesto provincial.

Si bien el Ejecutivo podía hacer uso de prórrogas, como sucedió en 2024, esta vez el mandatario resolvió respetar el plazo que fija la Constitución Provincial, que establece como fecha límite el 30 de septiembre.

Entre los principales puntos de la iniciativa se destacan: Una baja en la carga impositiva , mayores partidas para Educación, Salud y Seguridad. A su vez, el Ejecutivo irá por un nuevo pedido de autorización para refinanciar deuda y habrá un refuerzo de los recursos destinados a obra pública, en parte a través del Fondo de Resarcimiento .

El ministro de Hacienda, Víctor Fayad; y el ministro de Gobierno, Natalio Mema. Prensa Legislatura.

El debate del Presupuesto 2026 tendrá una particularidad: se desarrollará en pleno proceso electoral, ya que su tratamiento en las comisiones de Diputados comenzará con las elecciones legislativas del 26 de octubre a pocos días de distancia.

Cuentas ordenadas pero sin superávit

En los últimos días, el gobernador brindó algunas definiciones sobre la hoja de ruta económica de su gestión. Anticipó que para 2026 las cuentas públicas mostrarán equilibrio, aunque no se alcanzará superávit debido a la caída de la recaudación.

“Vamos a tratar de mantener el equilibrio fiscal. No aspiramos a superávit, sino al equilibrio, porque la verdad que la recaudación ha bajado”, sostuvo Cornejo durante la apertura del primer foro Claves para una Argentina competitiva, realizado en Guaymallén.

En ese mismo encuentro, el mandatario ratificó la intención de no aumentar impuestos y continuar con la baja de alícuotas, en particular de Ingresos Brutos.

“La idea es sostener la línea de los últimos años: no aumentar impuestos y seguir bajándolos. Habrá reducción en Ingresos Brutos y un esfuerzo por mejorar la calidad del gasto. Vamos a incrementar las partidas en educación, seguridad y salud, y mantener lo que se ejecutó este año”, detalló.

Además, marcó una diferencia con la política nacional en materia de obra pública.

“El Gobierno nacional aspira a que las obras las haga el sector privado como las eléctricas o las viales, pero hasta tanto eso ocurra, vamos a tener que seguir sosteniéndolas desde el Estado provincial”, señaló Cornejo.

En esa línea, el proyecto de Presupuesto prevé utilizar recursos del superávit corriente, del Fondo de Resarcimiento y la posibilidad de acudir al mercado financiero para obtener créditos destinados a obras específicas.

Roll over a la vista

El Ejecutivo provincial volverá a solicitar autorización para aplicar la herramienta conocida como roll over, que permite cambiar el perfil de la deuda reduciendo compromisos en dólares y reemplazándolos por bonos en pesos.

En 2025, Mendoza obtuvo autorización para afrontar vencimientos por US$128 millones y $70.000 millones de pesos. De ese total, en moneda extranjera, US$97,8 millones correspondieron a capital y US$30,9 millones a intereses.

Con ese panorama, el Gobierno tuvo que salir al mercado en dos ocasiones. El primero fue el 18 de marzo, cuando colocó dos títulos de deuda en pesos por $56.772 millones. Luego, el 26 de junio, emitió otros dos bonos por un total de $69.054 millones.

En Casa de Gobierno aseguran que el roll over "ha sido una herramienta muy beneficiosa para la provincia" porque mediante este mecanismo han logrado refinanciar deuda en dólares a pesos. Esto, según la cartera de Hacienda, mejora "el perfil crediticio de Mendoza".

De acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, en 2026 la provincia deberá enfrentar los siguientes vencimientos: