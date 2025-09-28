28 de septiembre de 2025 - 09:49

Según una encuesta, este es el mayor rival del Gobierno en las elecciones legislativas: no es el peronismo

Un relevamiento nacional reveló un dato importante que podría modificar los comicios el próximo 26 de octubre. La Libertad Avanza mantiene una ventaja de 5 puntos sobre el peronismo.

El Gobierno de Javier Milei enfrentará un espacio que decidirá el rumbo de las elecciones.

El Gobierno de Javier Milei enfrentará un espacio que decidirá el rumbo de las elecciones.

De cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, una encuesta nacional reveló un dato que podría cambiar el rumbo de los comicios: el 21% de los votantes todavía no decidió a quién apoyar. Ese bloque de indecisos se convierte en el tercer espacio más relevante, detrás de las dos principales fuerzas.

El sondeo, elaborado por la consultora ESPOP de la Universidad de San Andrés (UdeSA), también mostró que La Libertad Avanza mantiene una ventaja de cinco puntos sobre el peronismo en intención de voto, en un escenario marcado por la polarización y la incertidumbre.

Los números de la polarización

Según el relevamiento, realizado entre el 15 y el 24 de septiembre, la intención de voto para las elecciones legislativas a nivel nacional se distribuye de la siguiente manera: La Libertad Avanza 31%, Peronismo 26%, Frente de Izquierda 3%, Provincias Unidas 3%, otra lista provincial/local 2%.

El resto de los consultados se reparte entre el voto en blanco (5%), quienes directamente no irán a votar (6%) y otras opciones minoritarias.

Elecciones legislativas el próximo 26 de octubre.

Un 21% de indecisos definirá las elecciones

Más allá de la ventaja de cinco puntos del oficialismo, el dato más contundente de la encuesta es el 21% de encuestados que respondió “No sabe / No responde”. Si bien el número es menor que el del peronismo, ese porcentaje será el principal objetivo a seducir por parte de los candidatos en el próximo tramo de la campaña.

En tanto, este enorme bolsón de indecisos se convierte en el bloque más importante para las dos fuerzas mayoritarias.

Según supo Noticias Argentinas, analistas políticos interpretan que este alto número de indecisos refleja tanto la volatilidad del electorado como una ventana de oportunidad para que las principales fuerzas capten votantes en las semanas previas a la elección.

La encuesta se realizó sobre 1.003 casos en todo el país y presenta un margen de error de +/- 3,15 por ciento.

