Según una encuesta, este es el mayor rival del Gobierno en las elecciones legislativas: no es el peronismo

De cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, una encuesta nacional reveló un dato que podría cambiar el rumbo de los comicios: el 21% de los votantes todavía no decidió a quién apoyar. Ese bloque de indecisos se convierte en el tercer espacio más relevante, detrás de las dos principales fuerzas.

El Gobierno autoriza a una aerolínea española para operar una nueva ruta entre Europa y Argentina

El Gobierno planea más recortes en organismos públicos tras el costo de la baja de retenciones

El sondeo, elaborado por la consultora ESPOP de la Universidad de San Andrés (UdeSA), también mostró que La Libertad Avanza mantiene una ventaja de cinco puntos sobre el peronismo en intención de voto, en un escenario marcado por la polarización y la incertidumbre.

Según el relevamiento, realizado entre el 15 y el 24 de septiembre, la intención de voto para las elecciones legislativas a nivel nacional se distribuye de la siguiente manera: La Libertad Avanza 31%, Peronismo 26% , Frente de Izquierda 3%, Provincias Unidas 3%, otra lista provincial/local 2%.

El resto de los consultados se reparte entre el voto en blanco (5%), quienes directamente no irán a votar (6%) y otras opciones minoritarias.

Más allá de la ventaja de cinco puntos del oficialismo, el dato más contundente de la encuesta es el 21% de encuestados que respondió “No sabe / No responde” . Si bien el número es menor que el del peronismo, ese porcentaje será el principal objetivo a seducir por parte de los candidatos en el próximo tramo de la campaña.

Elecciones 2025: qué se vota el domingo 7 de septiembre, padrón y quiénes están obligados

En tanto, este enorme bolsón de indecisos se convierte en el bloque más importante para las dos fuerzas mayoritarias.

Según supo Noticias Argentinas, analistas políticos interpretan que este alto número de indecisos refleja tanto la volatilidad del electorado como una ventana de oportunidad para que las principales fuerzas capten votantes en las semanas previas a la elección.

La encuesta se realizó sobre 1.003 casos en todo el país y presenta un margen de error de +/- 3,15 por ciento.