30 de septiembre de 2025 - 09:49

Elecciones 2025: la Junta Electoral definió las fechas de capacitaciones y pagos para autoridades de mesas

Los cursos serán del 6 al 23 de octubre en distintos puntos de la provincia. El pago por cumplir el rol será de $80.000 con capacitación y $40.000 sin ella.

Los cursos serán del 6 al 23 de octubre en distintos puntos de la provincia. El pago por cumplir el rol será de $80.000 con capacitación y $40.000 sin ella.

Los cursos serán del 6 al 23 de octubre en distintos puntos de la provincia. El pago por cumplir el rol será de $80.000 con capacitación y $40.000 sin ella.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La Secretaría Electoral de Mendoza difundió este martes el cronograma de capacitaciones para quienes se desempeñarán como autoridades de mesa. Estos espacios de formación presenciales buscan garantizar el correcto desarrollo de la jornada electoral y fortalecer la transparencia del proceso.

Leé además

Las urnas para las elecciones nacionales y provinciales estarán distinguidas por colores. 

Elecciones 2025: así es la Boleta Única que aprobó la Junta Electoral para los diputados nacionales

Por Redacción Política
la ia secuestro lo genuino: la nueva era de la desconfianza

La IA secuestró lo genuino: la nueva era de la desconfianza

Por Rubén Valle

Los ciudadanos que participen de las capacitaciones recibirán un pago de $80.000, mientras que quienes cumplan el rol de autoridad de mesa sin asistir a la formación percibirán $40.000.

El próximo domingo 26 de octubre se realizarán las elecciones de medio término en todo el país y también en Mendoza. En la provincia se elegirán Diputados Nacionales, además de Diputados y Senadores Provinciales.

En 12 de los 18 departamentos también se renovarán concejos deliberantes, mientras que los seis restantes desdoblaron sus comicios municipales y votarán a concejales en febrero de 2026.

Urnas para las elecciones nacionales y provinciales
Las urnas para las elecciones nacionales y provinciales estar&aacute;n distinguidas por colores.&nbsp;

Las urnas para las elecciones nacionales y provinciales estarán distinguidas por colores.

Los mendocinos deberán emitir dos votos en urnas diferentes: una para los cargos nacionales y otra para los provinciales y municipales. En ambos casos se utilizará la Boleta Única Papel (BUP).

Según detalló la Secretaría Electoral, en los departamentos que postergaron sus comicios municipales (Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, La Paz y Santa Rosa), la boleta provincial solo incluirá candidatos a Diputados y Senadores.

Para obtener más información, la Secretaría Electoral habilitó su cuenta oficial de Instagram @secretariaelectoralmendoza y una línea de WhatsApp al 2615406578.

Cronograma por departamento

  • Capital: 20 al 23 de octubre, de 10 a 16, en el SUM de la Municipalidad (9 de Julio 500, 7° piso).

  • General Alvear: 21 de octubre, de 10 a 15:30, en el SUM municipal (Av. Alvear Oeste 550).

  • Godoy Cruz: 6 y 13 de octubre, en distintos horarios, en el Cine Teatro Plaza (Colón 27).

  • Guaymallén: 9 y 15 de octubre, en distintos horarios, en el Espacio Cultural Julio Le Parc – Sala Tejada Gómez.

  • Junín: 13 de octubre, 10:00, en el Salón Cervantes (San Martín 151).

  • La Paz: 15 de octubre, 10:00, en el HCD (Galigniana y Belgrano, 1° y 2° piso, ala oeste).

  • Las Heras: 8 y 9 de octubre, en distintos horarios, en la Sala Cultural Islas Malvinas Argentinas (San Miguel 1540).

  • Lavalle: 21 de octubre, 10:00, en la Casa de la Cultura Juanita Vera – Salón Rojo.

  • Luján de Cuyo: 15 y 16 de octubre, en distintos horarios, en el SUM de la Municipalidad (Boedo 505, Carrodilla).

  • Maipú: 13 y 14 de octubre, en distintos horarios, en el Auditorio Marciano Cantero (Mercedes Tomasa de San Martín 1050).

  • Malargüe: 20 de octubre, 10:00 o 15:30, en el Centro de Congresos y Exposiciones – Salón Rojo (Ruta 40 norte).

  • Rivadavia: 13 de octubre, 16:00, en el Teatro Municipal Luis Encio Bianchi (Aristóbulo del Valle y Lavalle).

  • San Carlos: 9 de octubre, 10:00, en el Centro de la Cultura Eugenio Bustos (Bonfanti y Arenales).

  • San Martín: 20 de octubre, en distintos horarios, en el IES 9-001 (Chubut y Balcarce).

  • San Rafael: 22 y 23 de octubre, en distintos horarios, en el Anfiteatro Chacho Santa Cruz (Montecaseros 1720).

  • Santa Rosa: 15 de octubre, 16:00, en el Salón Municipal (7 de Diciembre 280).

  • Tunuyán: 7 de octubre, 16:00, en el Auditorio Municipal Dr. Jorge Raúl Silvano (Leandro N. Alem 748).

  • Tupungato: 7 de octubre, 10:00, en el Hotel Turismo Tupungato (Belgrano 1060).

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Es falso que entre los materiales para votar con Boleta Única de Papel haya lapiceras que se borran con calor

Es falso que para votar con la Boleta Única de Papel haya lapiceras que "se borran con calor"

Por Reverso
Javier Milei.

Un espejismo provocado

Por Jorge Manzitti
El gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad. Archivo

En medio de la tormenta

Por José Luis Toso
solo contra todos

Solo contra todos

Por Carlos Salvador La Rosa