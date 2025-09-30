Elecciones 2025: la Junta Electoral definió las fechas de capacitaciones y pagos para autoridades de mesas

Los cursos serán del 6 al 23 de octubre en distintos puntos de la provincia. El pago por cumplir el rol será de $80.000 con capacitación y $40.000 sin ella.

La Secretaría Electoral de Mendoza difundió este martes el cronograma de capacitaciones para quienes se desempeñarán como autoridades de mesa. Estos espacios de formación presenciales buscan garantizar el correcto desarrollo de la jornada electoral y fortalecer la transparencia del proceso.

Los ciudadanos que participen de las capacitaciones recibirán un pago de $80.000, mientras que quienes cumplan el rol de autoridad de mesa sin asistir a la formación percibirán $40.000.

El próximo domingo 26 de octubre se realizarán las elecciones de medio término en todo el país y también en Mendoza. En la provincia se elegirán Diputados Nacionales, además de Diputados y Senadores Provinciales.

En 12 de los 18 departamentos también se renovarán concejos deliberantes, mientras que los seis restantes desdoblaron sus comicios municipales y votarán a concejales en febrero de 2026.

Urnas para las elecciones nacionales y provinciales Las urnas para las elecciones nacionales y provinciales estarán distinguidas por colores. Los Andes Los mendocinos deberán emitir dos votos en urnas diferentes: una para los cargos nacionales y otra para los provinciales y municipales. En ambos casos se utilizará la Boleta Única Papel (BUP).