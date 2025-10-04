4 de octubre de 2025 - 08:49

Así será la tradicional Peregrinación a Luján: recorridos y novedades

Cientos de miles de fieles caminarán 60 kilómetros desde el barrio porteño de Liniers hasta la Basílica que alberga la imagen de la Virgen Patrona de la Argentina.

Miles de jóvenes de todo el país inician la peregrinación a la Virgen de Luján
Miles de jóvenes de todo el país inician la peregrinación a la Virgen de Luján

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este sábado se pone en marcha la 51ª edición de la histórica Peregrinación a Luján. La tradicional marcha de fe promete congregar a una multitud, manteniendo viva la tradición que comenzó hace medio siglo.

Leé además

Arq. Alfredo Méndez, pasión por el hábitat social

La arquitectura de luto: falleció Alfredo Méndez, defensor del hábitat y la vivienda social

Por Miguel Títiro
Ya se puede acceder al padrón electoral para saber cuál es tu lugar de votación en las próximas elecciones de octubre. 

Elecciones 2025: cómo saber donde voto en Mendoza

Por Redacción Sociedad
Casi dos millones y medio de personas en la peregrinación a Luján
Casi dos millones y medio de personas en la peregrinación a Luján
Casi dos millones y medio de personas en la peregrinación a Luján

Puntos de partida y actos centrales

La jornada comenzará temprano en el Santuario de San Cayetano, en Liniers (Ciudad de Buenos Aires), el punto de partida habitual:

  • 7:00 hs: El arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, iniciará la caminata.

  • 10:00 hs: Partirá la Imagen Peregrina desde el mismo santuario, siendo trasladada por la diócesis de Quilmes.

El momento cúlmine de la manifestación será la Misa Central de la Peregrinación, que se celebrará el domingo a las 7:00 hs y será presidida también por García Cuerva en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica.

La Peregrinación a Luján es uno de los eventos religiosos más importantes y multitudinarios de nuestros país. Foto: Clarín
La Peregrinación a Luján es uno de los eventos religiosos más importantes y multitudinarios de nuestros país. Foto: Clarín
La Peregrinación a Luján es uno de los eventos religiosos más importantes y multitudinarios de nuestros país. Foto: Clarín

Lema de la edición y recorrido

El lema que acompaña a los peregrinos este año es “Madre, danos amor para caminar con esperanza”, un mensaje que se enlaza con el espíritu del Jubileo 2025 de la Iglesia Católica, cuyo propio lema es "Caminar con esperanza".

Los caminantes recorrerán a pie los 60 kilómetros que separan a San Cayetano de la Basílica de Luján, siguiendo un trayecto similar al de ediciones anteriores.

Logística y servicios de apoyo

Para garantizar la seguridad y el bienestar de los fieles, los organizadores han dispuesto una amplia infraestructura de apoyo a lo largo del recorrido. Se han confirmado 63 puestos de apoyo, de uso libre y gratuito, que ofrecerán:

  • Puntos de hidratación y provisión de agua potable.

  • Servicios esenciales como baños químicos, hospitales móviles y ambulancias para emergencias.

Además, se ha coordinado un refuerzo en el servicio del Tren Sarmiento en el ramal que conecta Once con Moreno, para facilitar el regreso de los caminantes.

Peregrinación a Luján: miles de fieles caminan para pedirle y agradecerle a la Virgen
Peregrinación a Luján: miles de fieles caminan para pedirle y agradecerle a la Virgen
Peregrinación a Luján: miles de fieles caminan para pedirle y agradecerle a la Virgen

Una tradición de medio siglo

La Peregrinación a Luján se consolidó como la manifestación religiosa más importante del país desde su primera edición el 25 de octubre de 1975. Aquella vez, cerca de 30.000 jóvenes marcharon bajo el lema “La juventud peregrina a Luján por la Patria”, sentando las bases de un evento que hoy convoca anualmente a cerca de dos millones de personas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Día de la Madre cae el próximo domingo 19 de octubre, fecha especial que representa que comerciantes preparen promociones especiales.

Cuando cae el Día de la madre este 2025

Por Redacción Sociedad
Un meteorito iluminó el cielo de Mendoza

Un meteorito iluminó el cielo de Mendoza como una "bola de fuego"

Por Redacción Sociedad
Comienzo de fin de semana con alertas por viento Zonda. 

Alerta amarilla por Zonda este sábado en Mendoza: qué zonas afectará

Por Redacción Sociedad
En 30 años aumentó 79% la incidencia de cáncer a edad temprana en el mundo.

Más casos de cáncer en personas jóvenes y con mayor agresividad: ¿mito o verdad?

Por Verónica De Vita