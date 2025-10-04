Así será la tradicional Peregrinación a Luján: recorridos y novedades

Este sábado se pone en marcha la 51ª edición de la histórica Peregrinación a Luján. La tradicional marcha de fe promete congregar a una multitud, manteniendo viva la tradición que comenzó hace medio siglo.

La jornada comenzará temprano en el Santuario de San Cayetano, en Liniers (Ciudad de Buenos Aires), el punto de partida habitual:

Casi dos millones y medio de personas en la peregrinación a Luján

10:00 hs: Partirá la Imagen Peregrina desde el mismo santuario, siendo trasladada por la diócesis de Quilmes.

7:00 hs: El arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva , iniciará la caminata.

El momento cúlmine de la manifestación será la Misa Central de la Peregrinación, que se celebrará el domingo a las 7:00 hs y será presidida también por García Cuerva en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica.

El lema que acompaña a los peregrinos este año es “Madre, danos amor para caminar con esperanza” , un mensaje que se enlaza con el espíritu del Jubileo 2025 de la Iglesia Católica, cuyo propio lema es "Caminar con esperanza".

La Peregrinación a Luján es uno de los eventos religiosos más importantes y multitudinarios de nuestros país. Foto: Clarín

Los caminantes recorrerán a pie los 60 kilómetros que separan a San Cayetano de la Basílica de Luján, siguiendo un trayecto similar al de ediciones anteriores.

Logística y servicios de apoyo

Para garantizar la seguridad y el bienestar de los fieles, los organizadores han dispuesto una amplia infraestructura de apoyo a lo largo del recorrido. Se han confirmado 63 puestos de apoyo, de uso libre y gratuito, que ofrecerán:

Puntos de hidratación y provisión de agua potable.

Servicios esenciales como baños químicos, hospitales móviles y ambulancias para emergencias.

Además, se ha coordinado un refuerzo en el servicio del Tren Sarmiento en el ramal que conecta Once con Moreno, para facilitar el regreso de los caminantes.

Una tradición de medio siglo

La Peregrinación a Luján se consolidó como la manifestación religiosa más importante del país desde su primera edición el 25 de octubre de 1975. Aquella vez, cerca de 30.000 jóvenes marcharon bajo el lema “La juventud peregrina a Luján por la Patria”, sentando las bases de un evento que hoy convoca anualmente a cerca de dos millones de personas.