7 de marzo de 2026 - 18:53

Comenzaron las lluvias en el Gran Mendoza y persiste la alerta naranja para las próximas horas

El pronóstico del tiempo anticipa fuertes precipitaciones con probable caída de granizo y actividad eléctrica.

Fuertes lluvias este sábado en Mendoza

Fuertes lluvias este sábado en Mendoza

Foto:

Ramiro Gómez - Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Tal como habían anticipado los pronósticos, durante la tarde de este sábado comenzaron las tormentas en diferentes partes del Gran Mendoza.

Leé además

Postergaron el Acto Central de la Vendimia 2026 por pronóstico de tormentas

Vendimia 2026: postergaron el Acto Central para el domingo ante el pronóstico de lluvias
Mayormente nublado en Mendoza este jueves 5 de marzo.

Baja la temperatura en Mendoza, el cielo estará cubierto y se anticipan lluvias: qué zonas afectará

Después de las 18, las intensas lluvias se hicieron presente en Ciudad, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Maipú, noreste y norte de Uspallata, con una gran acumulación de agua en las calles. Mientras que se registraron lluvias moderadas en Luján y Lavalle.

La situación también alcanzó al teatro griego Frank Romero Day y a las zonas aledañas, complicando el normal desarrollo de las actividades previstas en el principal escenario vendimial

Embed

Las alertas para las próximas horas

Para las próximas horas el panorama más severo, sobre todo durante la noche. Se incrementan las tormentas con precipitaciones intensas en Gran Mendoza, Valle de Uco, zona este y sur, con caída de granizo, según indicaron desde Defensa Civil.

Alerta naranja por tormentas

Se esperan precipitaciones con probable caída de granizo, actividad eléctrica y viento, según indicó el Servicio Meteorológico Nacional.

Esta situación podría extenderse hasta la madrugada del domingo, donde las alertas continúan vigentes en todos los departamentos de Mendoza.

Se estima que estas condiciones se extiendan hasta la madrugada y la mañana del domingo 8 de marzo, alcanzando también a los departamentos de San Rafael y General Alvear.

En paralelo, rige una alerta amarilla por inestabilidad en la precordillera de Las Heras y Luján de Cuyo, así como en las zonas bajas de San Rafael, General Alvear y Malargüe. En estas áreas no se descarta la caída de granizo y se prevé que el mal tiempo persista hasta las primeras horas del domingo.

Cabe recordar que ante la probabilidad de tormentas severas por la noche de este sábado en el Gran Mendoza, el Gobierno postergó el acto central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026. La celebración en el Teatro Frank Romero Day se realizará mañana, domingo 8 de marzo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Alerta en Brasil: ya son 36 los muertos por las lluvias en Minas Gerais y buscan a decenas de desaparecidos.

Alerta en Brasil: ya son 36 los muertos por las lluvias en Minas Gerais y buscan a decenas de desaparecidos

Aeroclub San Rafael. La organización del evento planea ofrecer actividad aérea y además habrá reuniones informativas, disertaciones y rondas de negocios y feria.

San Rafael: una reunión de mujeres y la aviación se reprogramó

Interrumpen el tránsito hacia Uspallata

Interrumpen el tránsito en la Ruta 7 por caída de material de arrastre por las lluvias

Pablo Aristizábal participó de las actividades de Vendimia.

Pablo Aristizábal, especialista en IA: "La verdadera amenaza es que dejemos de pensar"