Comenzaron las lluvias en el Gran Mendoza y persiste la alerta naranja para las próximas horas

Tal como habían anticipado los pronósticos, durante la tarde de este sábado comenzaron las tormentas en diferentes partes del Gran Mendoza .

Baja la temperatura en Mendoza, el cielo estará cubierto y se anticipan lluvias: qué zonas afectará

Vendimia 2026: postergaron el Acto Central para el domingo ante el pronóstico de lluvias

Después de las 18, las intensas lluvias se hicieron presente en Ciudad, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Maipú, noreste y norte de Uspallata, con una gran acumulación de agua en las calles. Mientras que se registraron lluvias moderadas en Luján y Lavalle.

La situación también alcanzó al teatro griego Frank Romero Day y a las zonas aledañas, complicando el normal desarrollo de las actividades previstas en el principal escenario vendimial

Para las próximas horas el panorama más severo, sobre todo durante la noche. Se incrementan las tormentas con precipitaciones intensas en Gran Mendoza, Valle de Uco, zona este y sur, con caída de granizo, según indicaron desde Defensa Civil.

| La tormenta sobre el Frank Romero Day La tormenta que afecta este sábado a Mendoza, al teatro griego Frank Romero Day y a las zonas aledañas complica el normal desarrollo de las actividades previstas en el principal escenario vendimial. La lluvia, la inestabilidad y las… pic.twitter.com/iWIbm5oPlq

Esta situación podría extenderse hasta la madrugada del domingo, donde las alertas continúan vigentes en todos los departamentos de Mendoza.

Se estima que estas condiciones se extiendan hasta la madrugada y la mañana del domingo 8 de marzo, alcanzando también a los departamentos de San Rafael y General Alvear.

En paralelo, rige una alerta amarilla por inestabilidad en la precordillera de Las Heras y Luján de Cuyo, así como en las zonas bajas de San Rafael, General Alvear y Malargüe. En estas áreas no se descarta la caída de granizo y se prevé que el mal tiempo persista hasta las primeras horas del domingo.

Cabe recordar que ante la probabilidad de tormentas severas por la noche de este sábado en el Gran Mendoza, el Gobierno postergó el acto central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026. La celebración en el Teatro Frank Romero Day se realizará mañana, domingo 8 de marzo.