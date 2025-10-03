Llega Amazon Prime Day: cómo aprovechar los descuentos desde Argentina

El Amazon Prime Day se ha consolida como uno de los hitos más importantes del calendario global de e-commerce. Este evento se considera uno de los más destacados del año a nivel mundial. El Prime Day se realizara en dos ediciones: este año la primera se llevó a cabo del 8 al 11 de julio, y la segunda y última del 2025 tendrá fecha entre el 7 y el 8 de octubre.

El FMI y el Tesoro de Estados Unidos trabajan en un paquete económico de apoyo para la Argentina

Dado que Argentina no forma parte de la lista de 20 paises en los que Amazon participa , los compradores pueden acceder a los descuentos comprando en Amazon Estados Unidos y recibiendo los productos a través de servicios courier o servicios como Tiendamia.

Este año, la plataforma extenderá la maratón de ofertas dos días más de lo habitual. Además, según la información que circula entre los canales comerciales, incorporarán actualizaciones en los descuentos cada cinco minutos . Los interesados podrán encontrar ofertas en un total de 35 categorías, incluyendo tecnología, hogar, belleza, juguetes, deporte, moda, viajes y más.

Según trascendió, Amazon habilitará desde esta semana una serie de ofertas anticipadas, conocidas como “predeals”, disponibles entre el 2 y 6 de octubre. A partir de esto, los compradores encontrarán descuentos de hasta el 60%. También para los consumidores argentinos que utilizan marketplace cross-border Tiendamia para sus compras habrá un beneficio de un 15% de reintegro para pagos realizados con la plataforma Modo.

Para participar del Amazon Prime Day es imprescindible estar suscripto a Amazon Prime. Los usuarios adheridos tienen beneficios como envíos gratis, acceso a Prime Video, Prime Music y promociones y promociones especiales en electrónica, indumentaria, artículos para el hogar y otras categorías.

Quienes aún no sean miembros pueden utilizar el período de prueba gratuito por 30 días para beneficiarse con todos los accesos exclusivos, incluidas las ofertas y los envíos sin costo durante el periodo de prueba.

¿Qué productos tienen más descuentos?

Televisores: marcas como Samsung, Sony, LG y Hisense,

Cargadores y altavoces de la firma Anker

Equipos de informática como Chromebooks

Tablets de Samsung y laptops ASUS.

También aparecerán promociones sobre dispositivos desarrollados por la propia Amazon, como Echo Dot Kids, Echo Glow y Fire 7 Kids con Kids+, junto con mochilas infantiles.

Tiendamia anunció que su objetivo es replicar la “experiencia estadounidense”. Esto significa ofrecer una experiencia de consumo internacional sin que el cliente tenga que moverse de casa, facilitando el acceso a productos de Amazon que, por vías tradicionales, suelen tener altos tributos y recargos adicionales.

La plataforma logra esto integrando la logística de entrega directa en el país bajo condiciones impositivas simplificadas para el cliente. Entre las opciones destacadas que se podrán adquirir con entrega domiciliaria, se mencionan una Apple Macbook Air por AR$ 2.170.000 y un celular Redmi 13c a AR$ 270.000.

Para el pago, se recomienda utilizar tarjetas emitidas en la Argentina y abonar el resumen en dólares, o bien, emplear tarjetas extranjeras al momento de efectuar la operación.

En nuestro país, las compras en el exterior cobraron una mayor relevancia debido a la política del gobierno de Javier Milei y las medidas adoptadas para favorecer los envíos vía courier. Los principales cambios implementados incluyeron la elevación del límite de importación de USD 1.000 a USD 3.000 por envío. Además, no se abonan aranceles por los primeros USD 400 de cada envío, siempre que sean productos de uso personal, y por montos inferiores a esa cifra, solo se deberá pagar el IVA.