Así es el Centro Urbano Arizu, la nueva joya de Godoy Cruz

La transformación de un predio histórico abandonado trae nuevas calles, plazas y un ambicioso proyecto público-privado al corazón de Godoy Cruz.

Un emblemático terreno baldío en el corazón de Godoy Cruz comienza una nueva etapa. La antigua bodega Arizu se transforma en un moderno espacio que promete cambiar la dinámica de la zona, integrando un pedazo de historia al tejido urbano con servicios renovados, mayor fluidez vehicular y nuevos puntos de encuentro para los vecinos del departamento.

El intendente Diego Costarelli, junto al gobernador Alfredo Cornejo, encabezó la inauguración de la primera etapa de este gran proyecto. La apertura de dos calles clave y la creación de nuevos espacios verdes son el puntapié inicial de una obra que busca revalorizar un área por mucho tiempo olvidada y mejorar la calidad de vida de quienes la transitan a diario.

La intervención urbana modifica el tránsito y la circulación peatonal de manera notoria. Una de las arterias principales, la calle Agustín Álvarez, ahora se extiende desde Lisandro de la Torre hasta Los Olmos, con doble mano de circulación y veinte metros de ancho que permiten estacionar cómodamente en ambas calzadas. Este cambio promete descomprimir el movimiento en una zona muy concurrida de Godoy Cruz.

Una flamante calle, que lleva el nombre de Arizu, nace para conectar el oeste con el este, desde Belgrano hasta Los Álamos. Su trazado no solo mejora el acceso al área, sino que también ofrece una salida directa hacia las calles Bardas Blancas y Los Molles, integrando barrios que antes estaban más desconectados.

Para completar esta fase, se suman dos nuevas plazas que funcionarán como pulmones verdes y puntos de encuentro. Estos espacios de recreación y cultura están ubicados estratégicamente en la intersección de Belgrano y Lisandro de la Torre, y en el cruce de Agustín Álvarez con la nueva calle Arizu, ofreciendo a los vecinos lugares para el esparcimiento.