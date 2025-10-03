El FMI y el Tesoro de Estados Unidos trabajan en un paquete económico de apoyo para la Argentina

Tras una charla con el secretario del Tesoro Scott Bessent, Georgieva afirmó que se trabajan instrumentos de respaldo para estabilizar la economía local.

El FMI destacó planes de asistencia que incluyen las tenencias estadounidenses de DEG,

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, reveló que mantuvo una conversación “muy buena” con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, para coordinar un apoyo económico a la Argentina.

Georgieva señaló que Estados Unidos tiene “amplios planes de asistencia financiera” para el país, incluyendo el “uso de las tenencias estadounidenses de DEG”.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent en Casa Rosada El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent Juan Foglia / NA Los Derechos Especiales de Giro (DEG) son un activo de reserva internacional creado por el FMI con el objetivo de complementar las reservas oficiales de sus países miembros, en este caso las reservas del Banco Central (BCRA), actualmente ubicadas en US$42.698 millones.

Cabe aclarar que las DGE no son una moneda física, sino que su valor se basa en una cesta de cinco monedas (dólar estadounidense, euro, yuan chino, yen japonés y libra esterlina) y los países miembros lo pueden intercambiar por divisas entre ellos o con el FMI.