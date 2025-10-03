3 de octubre de 2025 - 20:10

El FMI y el Tesoro de Estados Unidos trabajan en un paquete económico de apoyo para la Argentina

Tras una charla con el secretario del Tesoro Scott Bessent, Georgieva afirmó que se trabajan instrumentos de respaldo para estabilizar la economía local.

El FMI destacó planes de asistencia que incluyen las tenencias estadounidenses de DEG,

 El FMI destacó planes de asistencia que incluyen las tenencias estadounidenses de DEG,

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, reveló que mantuvo una conversación “muy buena” con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, para coordinar un apoyo económico a la Argentina.

El Gobierno se reunirá mañana con el FMI en Estados Unidos

El Gobierno se reunirá mañana con el FMI en Estados Unidos

Por Redacción Economía
Trump y Milei se verán las caras el martes 

Estados Unidos y el FMI expresaron su apoyo a Argentina: "Dispuestos a hacer todo lo que sea necesario"

Por Redacción Política
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent en Casa Rosada
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent

Los Derechos Especiales de Giro (DEG) son un activo de reserva internacional creado por el FMI con el objetivo de complementar las reservas oficiales de sus países miembros, en este caso las reservas del Banco Central (BCRA), actualmente ubicadas en US$42.698 millones.

Cabe aclarar que las DGE no son una moneda física, sino que su valor se basa en una cesta de cinco monedas (dólar estadounidense, euro, yuan chino, yen japonés y libra esterlina) y los países miembros lo pueden intercambiar por divisas entre ellos o con el FMI.

“Espero con interés las conversaciones con las autoridades argentinas en los próximos días”, sentenció la directora gerente del FMI.

Luego de la reunión con Milei, Georgieva dijo que lo que está haciendo Argentina "es muy significativo"

Luego de la reunión con Milei, Georgieva dijo que lo que está haciendo Argentina "es muy significativo"

Por Redacción Economía
Dólar hoy, 3 de octubre

El dólar blue quedó por debajo del oficial: a cuánto cotizaron este viernes

Por Redacción Economía
De izquierda a derecha: Fabián Kon, CEO del Grupo Galicia y director en IDEA; Santiago Mignone, presidente de IDEA y socio de PwC Argentina, Luciana Paoletti,  directora ejecutiva de IDEA y Mariano Bosch, presidente del Coloquio y CEO de Adecoagro.

61° Coloquio IDEA: desafíos para las empresas y la competitividad en Argentina

Por Melisa Sbrocco
cuanto cuesta construir una casa de 120 metros cuadrados en octubre 2025

Cuánto cuesta construir una casa de 120 metros cuadrados en octubre 2025

Por Redacción Economía