61° Coloquio IDEA: desafíos para las empresas y la competitividad en Argentina

El 61° Coloquio IDEA , que se realizará del 15 al 17 de octubre en Mar del Plata , reunirá a referentes del sector empresarial, dirigentes políticos y especialistas internacionales para debatir sobre competitividad, innovación, empleo, impuestos e institucionalidad.

Bajo el lema “Juega Argentina. A competir, producir, innovar”, IDEA presentará la visión de los empresarios argentinos sobre cómo fortalecer la productividad y la inversión en un contexto global desafiante.

En la charla de prensa previa al evento, realizada el 2 de octubre en las oficinas de IDEA, en Viamonte 570, CABA, los directivos anticiparon los ejes de debate y destacaron la necesidad de políticas estables, instituciones sólidas y un marco económico que permita a las empresas competir y generar empleo de calidad.

Durante la conferencia, Mariano Bosch , presidente del Coloquio y CEO de Adecoagro, señaló: “Cuando en marzo de este año comenzamos a diseñar el 61° Coloquio de IDEA, entendimos que el cambio profundo no es exclusivo de la Argentina, el mundo también atraviesa transformaciones de fondo. En este marco nos planteamos una pregunta clave: ¿cómo podemos ser más competitivos en un escenario internacional tan desafiante y exigente?”

Santiago Mignone , presidente de IDEA y socio de PwC Argentina, destacó que mejorar la competitividad requiere reducir la informalidad y eliminar impuestos distorsivos que encarecen la producción. “Todo el mecanismo de complejización del sistema impositivo lo encarece por un lado que tiene costos administrativos en exceso para esas empresas, pero por el otro lado es tan complejo que ya no tienen recursos”, dijo.

IDEA promueve innovación, educación y reformas estructurales como pilares de la competitividad.

Subrayó además la necesidad de simplificar el sistema tributario, revisar el gasto público y formalizar la economía, medidas que permitirán un marco más predecible y eficiente para que las empresas operen y crezcan.

Sustentabilidad fiscal y modernización laboral para fortalecer la competitividad

Fabián Kon, CEO del Grupo Galicia y director en IDEA, remarcó que la competitividad requiere políticas fiscales sostenibles y planificación a largo plazo: “Hay que salir de eso. Tenemos que trabajar todos. No es imposible”. Para Kon, reconstruir la capacidad de planificación fiscal y financiera es esencial para que las políticas económicas se mantengan más allá de coyunturas temporales y fortalezcan la competitividad empresarial.

Luciana Paoletti, directora ejecutiva de IDEA, añadió que el crecimiento del empleo y la productividad se ven frenados por altos costos laborales no salariales, marcos regulatorios rígidos y una Justicia que no siempre resulta predecible. “Un gran punto que vamos a traer al espacio del coloquio tiene que ver con poder avanzar en la modernización de marcos laborales y relaciones fiscales sin poner en riesgo derechos individuales”, indicó.

“Juega Argentina”: hoja de ruta para competir, innovar y crecer

Bajo el lema “Juega Argentina”, esta edición del Coloquio convoca a líderes empresariales a asumir un rol protagónico: competir, producir e innovar. IDEA plantea que el país necesita:

Políticas estables y un marco económico que favorezca la inversión y el crecimiento de las empresas.

Instituciones sólidas , transparentes y confiables que garanticen el cumplimiento de normas y acuerdos clave.

Innovación y educación como pilares para mejorar la productividad y preparar a las nuevas generaciones.

Durante el Coloquio, esta “hoja de ruta” se presentará como:

Un aporte al debate público .

Base para el diálogo entre sector privado y público, con el objetivo de construir consensos amplios que fortalezcan la competitividad del país.

Los ejes principales incluyen:

Competitividad y productividad: reducir el costo argentino de operar, modernizar el sistema tributario y laboral, eliminar trabas burocráticas, mejorar infraestructura y servicios públicos, y fortalecer el sector financiero.

Innovación: adoptar prácticas innovadoras, desarrollar nuevas tecnologías, fomentar resiliencia y adaptación, y formar capital humano.

Institucionalidad: transformación digital de la Justicia, profesionalización y despolitización del Consejo de la Magistratura, resolución de vacancias judiciales e institucionalización de acuerdos clave como déficit cero, superávit fiscal y estabilidad macroeconómica.

Empleo y educación: reducir la informalidad laboral, modernizar marcos laborales y relaciones sindicales, mejorar la eficacia del sistema judicial laboral e impulsar reformas educativas que fortalezcan la productividad y preparen a las nuevas generaciones.