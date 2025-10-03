El dólar blue quedó por debajo del oficial: a cuánto cotizaron este viernes

El dólar oficial cerró este viernes en $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin variación respecto del cierre del jueves. En la semana, el minorista oficial subió 7,4%.

El dólar se mantuvo estable tras el apoyo de Bessent y cerró a $1.450

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó en $1.454,279 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

En tanto, el dólar blue quedó debajo del minorista y se cotizaba esta tarde en $1.420 para la compra y $1.440 para la venta, con una baja de 0,70% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.424,50, estable respecto de ayer. Actualmente, el sistema de flotación se posiciona en $1.482,19 para el techo de la banda.

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.906,13 (BNA)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

La adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.420

Venta: $1.440

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra : $1.497,63 (- $ 3,88)

: $1.497,63 (- $ 3,88) Venta: $ 1.499,17 (- $ 8,22)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.