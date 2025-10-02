El dólar se mantuvo estable tras el apoyo de Bessent y cerró a $1.450

El dólar oficial cerró este jueves en $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin variación respecto del cierre del miércoles.

Luego de varias ruedas alcistas, la moneda estadounidense se estabilizó y mantuvo el mismo valor que ayer. En medio de la volatilidad , el secretario del Tesoro americano, Scott Bessent, reiteró su apoyo al Gobierno Nacional , insistió en que está preparado “para hacer lo necesario” en pos de estabilizar la economía Argentina y confirmó que se trabaja en swap.

El funcionario americano reveló, además, que mantuvo una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, y anunció que un equipo del Palacio de Hacienda viajará a Washington en los próximos días.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.450 y $1.455 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.460.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.430 para la compra y $1.450 para la venta , con una baja de 0,7% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.424,5 con un incremento del 0,1%. Actualmente, el sistema de flotación se posiciona en $1.481,7 para el techo de la banda y $944,32 para el piso.

Dólar hoy: cotización del jueves 2 de octubre

Hasta las 12, el dólar minorista cerró estable este jueves 2 de octubre a $1.400 y $1.450 para la venta en el Banco Nación.

En tanto, el dólar blue se vende a $1.450 en las "cuevas".

Por otra parte, el tipo de cambio mayorista cotiza a $1.425, aún lejos del techo de la banda de flotación situado hoy en $1.481,70 según la web del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.903,74 (BNA)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

La adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.430

Venta: $1.450

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra : $ 1.501,51 (- $ 24,69)

: $ 1.501,51 (- $ 24,69) Venta: $ 1.507,39 (- $ 25,40)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.