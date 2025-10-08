Llega el Día de la Madre: la mejor experiencia de compra está en Mendoza Shopping

El domingo 19 de octubre , esas mujeres que, con amor, entrega y dedicación, acompañan cada día la vida de sus familias serán homenajeadas en el Día de la Madre . En este contexto, el centro de compras de Guaymallén desembarca con una experiencia de compra diferente y propuestas pensadas para revalorizar ese rol esencial .

Del 9 al 19 de octubre , locales con marcas exclusivas de indumentaria y calzado, accesorios, joyería, tecnología, perfumería, beauty, deco y bazar seducen con las últimas tendencias y sorprenden con beneficios exclusivos y promociones bancarias , un combo ideal para optimizar la compra y agradecerle a mamá .

“El Día de la Madre es la segunda fecha comercial más importante del año , por detrás de Navidad. A pesar de que este octubre se ve atravesado por el contexto electoral , lo que suele generar ciertas variaciones en el comportamiento del consumidor , nuestras expectativas son cautelosas pero optimistas ”, resalta Jesica Lois (gerente general del Shopping ).

Y agrega: “En cuanto a la afluencia de público , proyectamos un flujo significativo de visitantes durante toda la semana previa, con un pico notable durante el fin de semana anterior a la celebración . En el plano comercial , anticipamos un buen nivel de ventas , impulsado principalmente por la amplitud y variedad de nuestra propuesta para esta ocasión tan especial ”.

Desde el Shopping se busca constantemente revalorizar la experiencia de compra , transformándola en un momento de disfrute para toda la familia . En línea con esta visión, Lois destaca: “Nuestro enfoque estratégico siempre apunta a que los clientes tengan una visita positiva , más allá de si concretan una compra o no. Entendemos que el Día de la Madre es una celebración, no sólo una transacción . Por eso, quienes nos visiten podrán disfrutar de promociones especiales, premios y muchas otras propuestas pensadas para agasajar y conectar con nuestras clientas ”.

Shopping oct 02

Ruleta de Premios y Canjes imperdibles

El viernes 10 y sábado 11 de octubre, de 16 a 21, con la compra de $70.000 o más podrás hacer girar la ruleta con la posibilidad de ganar 1 botella de vino de Doña Paula Estate Malbec de 750ML o 1 descorchador.

Mientras tanto, los días 15, 16, 17 y 18 de octubre se suman otros beneficios. Los clientes que realicen una compra superior a $100.000 podrán llevarse de regalo un vino de Bodega Mi Terruño, ideal para agasajar a mamá. Se deberá subir la factura en ¡appa! (la aplicación de beneficios del Shopping) y acercarse al stand que se encuentra ubicado en planta alta, de 12 a 21 hs.

Por otro lado, aquellas personas que realicen una compra superior a $150.000 tendrán la posibilidad de cargar su factura en ¡appa! y luego presentarse en el stand de planta alta para obtener $30.000 en appa gift. Promoción válida de 17 a 21 hs.

Asimismo, el sábado 18, se activará la Máquina de Premios de Crane Party, una suerte de garra que extrae cápsulas con premios de las marcas del Shopping. Para poder participar, deberás cargar tu factura de compra de $50.000 o más. También es condición necesaria cargar el comprobante en la aplicación y acercarse, de 17 a 21 hs, al puesto que se encuentra en el primer piso.

Shopping oct 01

¿Qué promociones ofrecen los bancos?

MODO: Del 9 al 19 de octubre , hasta un 10% de ahorro con tope de reintegro.

NARANJA X: Del 16 al 19 de octubre , hasta un 25% de reintegro y tres cuotas plan Z.

BBVA: Del 9 al 11 de octubre , y del 16 al 18 de octubre , hasta un 30% de ahorro con tope de reintegro y hasta 6 cuotas sin interés.

MACRO: Los días 10, 11 y 12 de octubre , hasta un 30% de reintegro y 12 cuotas sin interés.

Galicia: Los días 15 y 16 de octubre (20 y 25% de ahorro, hasta 6 cuotas sin interés).

Santander Especial: 15 de octubre (10, 25 y 30% de reintegro), hasta 9 cuotas sin interés.

Santander Pas: 17 de octubre , (10 y 30% de reintegro, hasta 9 cuotas sin interés).

Supervielle: Del 15 al 18 de octubre , hasta un 30% de ahorro con tope de reintegro y hasta 6 cuotas sin interés.

Banco Nación: Del 17 al 18 de octubre , hasta un 25% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés.

ICBC: Los días 17 y 18 de octubre, hasta un 40% de ahorro con tope de reintegro y hasta 6 cuotas sin interés.

Una previa cargada de eventos

En el mes de mamá, marcas como Rouge, Sweet, Biferdil, Idraet, Portsaid y Pato Pampa ofrecerán encuentros sociales y sorpresas pensadas especialmente para esta ocasión.

11/10: Rouge

15/10: Sweet

16/10: Biferdil, Idraet y Portsaid

17/10: Pato Pampa

El “After” Día de la Madre

Tras el domingo de celebraciones, los eventos continúan en el Shopping: el viernes 24 de octubre, de 18 a 22 hs, MIA CASA llega con una cita para las clientas y mujeres de su comunidad: “Mujer, Madre, Hogar. Cuidarte es Cuidarnos Todos”.

En una atmósfera cálida y amorosa, se brindará una charla vivencial, emotiva y significativa a cargo de las psicólogas Silvina D’Angelo y Julia Zúñiga; y la endocrinóloga Gloria Martín. La exposición estará moderada por la licenciada en Psicología y Comunicadora en Salud Mental, Eva Rodríguez.

El objetivo es crear un espacio de reflexión, humor, gratitud y conexión entre mujeres, con herramientas concretas, ejercicios participativos y sorteos. Se trata de una invitación para hacer una pausa en medio del frenesí de las compras, y volver a conectar con lo esencial: con el valor de ser mamá, con el hogar que construimos día a día, y con el profundo impacto que tiene el bienestar de una madre en toda la familia.

Sabores italianos en el Día Mundial de la Pasta

El 25 de octubre, la gastronomía será protagonista por la celebración del Día de la Pasta. De la mano de Nipoti regresa el clásico Busca Pasta, una original propuesta que invita a los mendocinos a salir a las calles para descubrir discos escondidos por la ciudad y canjearlos por platos gratuitos de pasta en el restaurante.

Durante varios días, el equipo del restaurante esconderá discos con el logo de Nipoti en distintos puntos de Mendoza (plazas, cafés, parques, esquinas emblemáticas y Mendoza Shopping).

Quienes encuentren uno de estos discos podrán acercarse a Nipoti y canjearlo por un plato de pasta a elección, disfrutando así de una experiencia italiana auténtica, entre risas, brindis y buena compañía.

El Busca Pasta es una acción que combina gastronomía, diversión y comunidad, reafirmando el espíritu alegre y cercano que caracteriza a Nipoti: una dolce vita italiana en el corazón de Mendoza.

Shopping oct 04

Halloween para grandes y chicos

El viernes 31 de octubre, de 17 a 21 hs, llega “Shopping Fantasmal” con toda su magia, historias espeluznantes y sustos.

“Los más chicos podrán participar de un día de terror y diversión en el centro comercial con una puesta en escena de fantasía y horror, inspirada en el clásico El extraño mundo de Jack, La Casa del Terror ”, señala Luz Pravata (responsable de Marketing).

“La propuesta reunirá a personajes de la película, maquillaje artístico para ayudar a crear un look aterrador y divertido, golosinas para todos, concurso de disfraces, momentos de terror y sorpresas en todo el shopping”, completa Pravata.

De esta manera, Mendoza Shopping invita a vivir un octubre distinto, con propuestas que combinan celebración, promociones, entretenimiento y emociones. Un mes para compartir en familia, regalar con intención y disfrutar de experiencias memorables.