El rector de la UMaza, al Tribunal de Honor de la Sociedad de Pediatría

Daniel Miranda fue incorporado al tribunal para el período 2025-2027.

La Universidad Juan Agustín Maza celebró la designación de su Rector, Dr. Méd. Daniel Miranda, como Miembro del Tribunal de Honor de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) para el período 2025-2027.

La decisión fue aprobada durante la Asamblea General Ordinaria de la SAP, realizada el 24 de septiembre de 2025, y constituye un nuevo reconocimiento a la trayectoria profesional y académica del Dr. Miranda, quien ha dedicado gran parte de su carrera al fortalecimiento de la medicina pediátrica en Argentina.

El Tribunal de Honor de la SAP está integrado por especialistas de amplia trayectoria, cuya función es resguardar los valores éticos y profesionales que guían la práctica pediátrica. La incorporación del Dr. Miranda a este cuerpo jerarquizado también refuerza el prestigio de la Universidad Maza en el ámbito científico y académico nacional.

La Sociedad Argentina de Pediatría: más de un siglo al servicio de la infancia

Con más de 15.000 asociados en todo el país, organizados en 44 filiales y 5 delegaciones, la Sociedad Argentina de Pediatría es una de las instituciones médicas más representativas y activas de Argentina. Su trabajo cotidiano se orienta a promover el bienestar de la niñez y a fortalecer el ejercicio ético y humanista de la medicina pediátrica.